Demans hastası annesini sokak sokak arıyordu! Tren çarptığını öğrenince yıkıldı

Zonguldak'ta 89 yaşındaki demans hastası Şükran Bayhan, sabah saatlerinde evden ayrıldı. Uzun süre haber alınamayan yaşlı kadının yakınları Şükran Bayhan'ı aramaya başladı. Ancak hasta kadına, kömür yüklü trenin çarptığı anlaşıldı. Annesini sokak sokak arayan oğul ise aldığı haber karşısında yıkıldı.

YAŞLI KADIN TRENİN ALTINDA 10 METRE SÜRÜKLENDİ

Olay, sabah saatlerinde Kilimli ilçesi sahil yolu mevkiindeki tren yolu üzerinde meydana geldi. Demir yolunda kömür taşıyan yük treni, raylarda yürüyen emekli Kilimli Halk Eğitim Merkezi Müdürü olan demans hastası Şükran Bayhan'a çarptı. Makinistin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, trenin yaklaşık 10 metre sürüklediği kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

ANNESİNİ ARARKEN ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİ

Durum, kadının oğlu Cankurt Bayhan'a haber verildi. Bayhan'ın da sabah saatlerinde evden çıkan annesi için kayıp ihbarında bulunduğu ve komşularıyla birlikte sokaklarda kadını aradığı öğrenildi. Olay yerine gelen Cankurt Bayhan, annesini teşhis ederken, olayın da üzüntüsünü yaşadı. Cankurt Bayhan, annesini tren yolunda görmüş olma ihtimali olan kişilerin polise ihbarda bulunmamış olmasına tepki gösterdi.

ANNESİNE BAKMAK İÇİN ZONGULDAK'A GELMİŞ

Gaziantep'in Nizip ilçesinde öğretmen olduğu öğrenilen Cankurt Bayhan'ın hasta annesine bakmak için Zonguldak'a geldiği ve tayinini Zonguldak'a aldırmak istediği ancak olumsuz yanıt aldığı öğrenildi.

MAKİNİST İFADE VERECEK

Kadının cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, makinist ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.