Haberler

Sinan Ateş davasının kilit ismi Avukat Serdar Öktem silahlı saldırıya uğradı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Sinan Ateş davasının kilit ismi Avukat Serdar Öktem silahlı saldırıya uğradı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sinan Ateş davasının kilit ismi Avukat Serdar Öktem silahlı saldırıya uğradı
Haber Videosu

İstanbul'da Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne giden otomobile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda otomobildeki Avukat Serdar Öktem ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Öktem, Sinan Ateş cinayeti dosyası kapsamında bir süre tutuklu kalmıştı.

Sinan Ateş cinayeti davasında bir süre tutuklu kalan Avukat Serdar Öktem, İstanbul'da silahlı saldırıya uğradı. Olay, Zincirlikuyu'da meydana geldi. Beşiktaş yönüne giden otomobile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda otomobildeki Avukat Serdar Öktem yaralandı.

SALDIRIYI 4 KİŞİ DÜZENLEDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İddialara göre, saldırı 4 kişi tarafından düzenlendi ve uzun namlulu silahlar kullanıldı.

DURUMU AĞIR

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Öktem'in, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SİNAN ATEŞ DAVASINDA TUTUKLANMIŞTI

Avukat Serdar Öktem, Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada kısa süreli tutuklu kaldıktan sonra tahliye olmuş ve tutuksuz yargılanmaya başlanmıştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
Bursa'da durum vahim: Barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü

3 milyon kişinin yaşadığı büyükşehrimizde durum vahim
Borç batağından MOSSAD ajanlığına! İşte İstanbul'da yakalanan casuslar hakkında yeni detaylar

İstanbul'da yakalanan MOSSAD ajanları hakkında yeni detaylar
Fenerbahçe'de 12 futbolcu Samandıra'dan ayrıldı

12 futbolcu Samandıra'dan ayrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.