Sinan Ateş davasının kilit ismi Avukat Serdar Öktem silahlı saldırıya uğradı

Sinan Ateş cinayeti davasında bir süre tutuklu kalan Avukat Serdar Öktem, İstanbul'da silahlı saldırıya uğradı. Olay, Zincirlikuyu'da meydana geldi. Beşiktaş yönüne giden otomobile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda otomobildeki Avukat Serdar Öktem yaralandı.

SALDIRIYI 4 KİŞİ DÜZENLEDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İddialara göre, saldırı 4 kişi tarafından düzenlendi ve uzun namlulu silahlar kullanıldı.

DURUMU AĞIR

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Öktem'in, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SİNAN ATEŞ DAVASINDA TUTUKLANMIŞTI

Avukat Serdar Öktem, Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada kısa süreli tutuklu kaldıktan sonra tahliye olmuş ve tutuksuz yargılanmaya başlanmıştı.