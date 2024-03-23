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Putin'in "Saldırganların Ukrayna temasları var" sözlerine Zelenski'den yanıt

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Moskova'daki terör saldırısını Ukrayna'ya bağlamaya çalıştığını söyleyerek tepki gösterdi. Ukrayna lideri, savaş halinde oldukları Rusya için, "Saldırı konusunda Ukrayna'yı suçlamaya çalışıyorlar ve benzer adımları daha önce de attılar" dedi.

PUTİN: SALDIRGANLARIN UKRAYNA TEMASLARI VARDI

Rusya lideri Putin, terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Saldırganların Ukrayna sınırına doğru kaçmaya çalışırken yakalandığını ifade etti. Rusya İstihbarat Servisi (FSB) de başkentteki terör saldırısına ilişkin açıklamasında Ukrayna'yı hedef alarak, "Terör saldırısından sonra suçlular Rusya-Ukrayna sınırını geçmeyi planladı. Ukrayna tarafında temasları vardı" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın, 'Saldırganların Ukrayna temasları var' açıklamasına Zelenskiy'den yanıt: Hep aynı yöntemi kullanıyorlarPutin

ZELENSKİ: RUSLAR HEP AYNI YÖNTEMİ KULLANIYORLAR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal paylaşım hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Ukrayna vatandaşlarına hitaben bir konuşma yaptı. Zelenskiy konuşmasında, Putin'in, dün başkent Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonunda düzenlenen terör saldırısını yapan kişilerin, Ukrayna'ya doğru kaçmaya çalıştıklarına ilişkin açıklamasını değerlendirdi. Putin ve diğer Rus yetkililerinin, saldırı konusunda Ukrayna'yı suçlamaya çalıştıkları ve benzer adımları daha önce de attıklarını kaydeden Zelenskiy, "(Ruslar) Hep aynı yöntemleri kullanıyorlar." dedi.

Rusya'nın, 'Saldırganların Ukrayna temasları var' açıklamasına Zelenskiy'den yanıt: Hep aynı yöntemi kullanıyorlarZelenski

ZELENSKİ: PUTİN, BİR GÜN BOYUNCA SALDIRIYI UKRAYNA'YA NASIL GETİRECEĞİNİ DÜŞÜNDÜ

Zelenskiy, Rus ordusunu Ukrayna ve bu ülkede yaşayan halka yönelik "terör eylemleri" düzenlemekle suçladı. Konuşmasında, "Yüz binlerce teröristi buraya, Ukrayna topraklarına sürdüler, bize karşı savaşıyorlar ve kendi ülkelerinde ne olduğu umurlarında değil." ifadesine yer veren Zelenskiy, Putin'i, Rus vatandaşlarıyla ilgilenmek, onlara hitap etmek yerine, saldırı konusunu Ukrayna'ya nasıl getireceğini düşünerek bir gün sessiz kalmakla itham etti.

Rus halkının, Ukrayna'da ölen Rus askerleri için Putin'den hesap sormadığı sürece Putin'in bu durumu kendi lehine kullanacağını kaydeden Zelenskiy, "Teröristler her zaman kaybetmelidir ve hayatı gerçekten savunan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

NE OLDU?

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna dün akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 150 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların salonda rastgele ateş açtıkları görülürken, sonrasında AVM'de çıkan yangını da saldırganların yanıcı sıvılar kullanarak çıkardıkları belirlendi.

Rusya'nın, 'Saldırganların Ukrayna temasları var' açıklamasına Zelenskiy'den yanıt: Hep aynı yöntemi kullanıyorlar

SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ

Terör örgütü DEAŞ, Moskova'daki saldırıyı mensuplarının düzenlediğini iddia etti. Terör örgütü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moskova banliyösünde yer alan Krasnogorsk'taki konser salonuna örgüt üyelerinin saldırdığını ileri sürdü.

Rusya'nın, 'Saldırganların Ukrayna temasları var' açıklamasına Zelenskiy'den yanıt: Hep aynı yöntemi kullanıyorlar

SALDIRININ FAİLLERİ YAKALANDI

Rusya İstihbarat Servisi (FSB), saldırıya doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Saldırının özenle planlandığı belirtilen açıklamada, saldırganların Ukrayna sınırına doğru kaçmaya çalıştığına işaret edildi. Ayrıca, "Terör saldırısından sonra suçlular Rusya-Ukrayna sınırını geçmeyi planladı. Ukrayna tarafında temasları vardı" ifadelerine yer verildi.

Rusya'nın, 'Saldırganların Ukrayna temasları var' açıklamasına Zelenskiy'den yanıt: Hep aynı yöntemi kullanıyorlar

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Rusya lideri Putin, terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırının ardından ulusa seslendi. Konuşmasında, " Rusya'ya, halkımıza yönelik bu saldırıyı hazırlayan, teröristlerin arkasında duran herkesi tespit edip cezalandıracağız" diyen Rus lider, saldırı emrini verenlerin bulunacağı ve cezalandırılacağını vurgulandı. "Düşmanlarımız bizi bölmeyi başaramayacak" ifadelerini kullanan Putin, ülke genelinde güvenlik önlemlerinin artırılacağını söyledi. Son olarak, 24 Mart gününde ülke genelinde yas ilan edildiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Güncel

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