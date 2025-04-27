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Yüzlerce Öğretmen Ulus'tan İktidara Seslendi: Ek Atama Gelecek, Yusuf Tekin Gidecek

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Ankara Ulus'ta bir araya gelen yüzlerce öğretmen, 2024 KPSS kapsamında yapılan 15 bin atamaya itiraz ederek ek atama talebiyle eylem yaptı. KPSS'den 88 puan almasına rağmen atanamayan öğretmen adayının annesi Sevim Akboğa, "Atama sayısı bu kadar düşükse sınav açmasınlar. Çocuklarımızla dalga geçer gibi 20'li atamalar yapılıyor... Bizim çocuklarımızı mağdur ettiniz. Eğer bu haksa, hakkımı helal etmiyorum" dedi. KPSS mağduru öğretmen adayının kızı Gökçe Akgül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Lütfen annelerimizi üzmeyin, adaletli bir ek atama yapın" çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA / Güncel
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