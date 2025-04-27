Yüzlerce Öğretmen Ulus'tan İktidara Seslendi: Ek Atama Gelecek, Yusuf Tekin Gidecek

(ANKARA) - Ankara Ulus'ta bir araya gelen yüzlerce öğretmen, 2024 KPSS kapsamında yapılan 15 bin atamaya itiraz ederek ek atama talebiyle eylem yaptı. KPSS'den 88 puan almasına rağmen atanamayan öğretmen adayının annesi Sevim Akboğa, "Atama sayısı bu kadar düşükse sınav açmasınlar. Çocuklarımızla dalga geçer gibi 20'li atamalar yapılıyor... Bizim çocuklarımızı mağdur ettiniz. Eğer bu haksa, hakkımı helal etmiyorum" dedi. KPSS mağduru öğretmen adayının kızı Gökçe Akgül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Lütfen annelerimizi üzmeyin, adaletli bir ek atama yapın" çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 15 bin öğretmen atamasına yönelik tepkiler sürüyor. Ankara Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde bir araya gelen öğretmenler, "2024 KPSS'de kıyım var", "Ek atama gelecek, Yusuf Tekin gidecek", "Gelecek nesil öğretmenlerin eseridir", "Adil branş dağılımı", "Ücretliyi bitir, ek atamayı getir", "Öğretmenler Ulus'ta, ek atama nerede?", "Öğretmenler için adil bir atama politikası istiyoruz", "Kalem bizde, yetki sizde" ve "Yemedim, giymedim, atanamayan öğretmen yetiştirdim" yazılı pankartlar taşıdı.

Öğretmenlerin ailelerinin de destek verdiği eyleme; CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selcan Taşçı, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Anahtar Parti, Eğitim-İş Sendikası, Eğitim-Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve Anadolu Eğitim Sendikası da katıldı.

Öğretmen adayının annesi: Hakkımı helal etmiyorum

Eylemde öğretmenler, tepkilerini göstermek amacıyla KPSS kitaplarını fırlattı. KPSS'den 88 puan almasına rağmen atanamayan öğretmen adayının annesi Sevim Akboğa, "İki çocuk annesi kızım atanamadı, şu anda evinde oturuyor. Yusuf Tekin, kızımın psikolojisini nasıl düzeltecek? Ben ek atama istiyorum. Bunların vebalini nasıl ödeyeceksiniz? Atama sayısı bu kadar düşükse sınav açmasınlar. Çocuklarımızla dalga geçer gibi 20'li atamalar yapılıyor... Bizim çocuklarımızı mağdur ettiniz. Eğer bu haksa, hakkımı helal etmiyorum" diye konuştu.

Küçük çocuk Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

KPSS mağduru öğretmen adayının kızı Gökçe Akgül, annesinin yıllarca ders çalıştığını, bu süreçte kendisine babaannesinin baktığını ve annesinin etkinliklerine katılamadığını anlattı. Annesinin sınavının iyi geçtiğini, sonuç açıklanınca mutlu olduklarını, ancak atama sonuçlarının ardından hep birlikte ağladıklarını söyledi. "Annemin üzülmesini istemiyorum ama elimden bir şey gelmedi" diyen Akgül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Lütfen annelerimizi üzmeyin, adaletli bir ek atama yapın" çağrısında bulundu ve o dönemde annesine yazdığı mektubu okudu.

"Benim vicdanımı kim rahatlatacak?"

Eyleme Adana'dan katılan 15 bin atama mağduru Fatma öğretmen, üniversiteye kazanabilmek için zorlu bir süreçten geçtiğini anlattı. Üniversite okurken annesinin kansere yakalandığını öğrenen Fatma öğretmen, "Çocukluk hayalim olan öğretmenlik için annemi aileme emanet edip okulumu bitirdim. O zaman annemi bıraktım, bugün ise bu mücadeleye katılabilmek için 3 yaşındaki çocuğumu memleketime bırakarak buraya geldim" dedi. Ders çalışabilmek için çocuğunu kreşe göndermek zorunda kaldığını vurgulayarak, "Benim vicdanımı kim rahatlatacak? Lütfen, ücretli öğretmen kadar ek atama talep ediyoruz. Bizi daha fazla mağdur etmeyin" çağrısında bulundu.

"Bizim duygularımızla asıl siz oynuyorsunuz"

Ek atama talep eden depremzede, 43 yaşındaki iki çocuk annesi tarih öğretmeni Sermin Nur, 21 yıldır özel sektörde öğretmenlik yaptığını belirterek yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"Kızım bana defalarca 'Sen kötü bir annesin' dedi, çünkü onunla yeterince ilgilenemedim. Ders çalışırken odanın kapısını kilitlemek zorunda kalıyordum. Oğlum ise kapının altından 'Anne mola ver, anne seni özledim' diye notlar bırakıyordu. Biz buraya ajitasyon yapmaya gelmedik. Sayın Tekin, siz bazı siyasilerin duygularımızla oynadığını söylüyorsunuz; ama bizim duygularımızla asıl siz oynuyorsunuz."

"Bu bize hak mı, reva mı?"

Yıllardır özel sektörde öğretmenlik yaptığını belirten Erva öğretmen, yaşadığı süreci, "'KPSS'ye çalışın' dediler, bir ümitle sınava girdik. 2022 KPSS iptal edildi, ardından ek atama yapıldı. Ancak Mahmut Bey döneminde verilen ek atama hakkı bize tanınmadı. Bu bize hak mı, reva mı? 9 ay boyunca bu kadar düşük bir atama için mi bekletildik? Yazıklar olsun. 100 binin üzerinde norm açığı, 86 bin ücretli öğretmen varken... Hangi meslekte böyle bir ücretli çalışma var? Hangi meslekte bir doktorun yerine bir öğretmen derse girebilir sorar mısınız? Ek ders adı altında çevrilmiş olan ücretli sistemine tamamen karışıyız. Bugün özel okullarda her branşın öğretmeni kendi dersine giriyor, ama biz bunu neden devlet okullarında göremiyoruz? Eğitim değersiz değildir" diye konuştu.

"Yeter artık" diye isyan ettiler

Eyleme Şanlıurfa'dan katılan bir öğretmen adayı, "Üç yılımı verdim. Hem ücretli öğretmenlik yaptım hem de ders çalıştım. Yeter artık!" diyerek tepkisini dile getirdi.

KPSS mağduru ve depremzede Gülizar öğretmen, alanında yüzüncü olduğunu belirterek, "Biz o masaya anneliğimizi, kadınlığımızı, evlatlığımızı bıraktık. Annem ve babam kalp hastası. Bir gün belki atanacağım ama onlara sarılıp bu sevincimi paylaşamayacağım. Ek atama istiyoruz" dedi.

Eylemde konuşma yapan mülakat mağduru öğretmen Sena Güler, şunları söyledi:

"Mülakat gibi mülakatlarda hakkımız yendi. Yusuf Tekin eğitim dışında her konuda fikirlerini ortaya koyar ama konu eğitim paydaşlarının sorunlarına gelince sus pus olur. '20 sene önce okul yoktu' der ama kapısında atama bekleyen öğretmenleri görmez. 'İktidar değişirse başörtülüler okullara alınmaz' der ama kapısında 175 gündür çoluğunun çocuğunun hakkı için direnen anneleri ve öğretmenleri, polislere talimat vererek yerlerde sürükler. Gasp edilen haklarımızın iadesini talep ediyoruz."

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Atadığınız öğretmenler konusunda adaletli olun. Branşlar arasında adil bir dağılım sağlayın" dedi.

"Bu öğretmenler için 1-2 milyar dolar mı bulamıyorsunuz?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, atama bekleyen öğretmen sayısının 1 milyona yaklaştığını belirtti. Mülakatlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e eleştirilerde bulunan Özçağdaş, emekli edilen öğretmen sayısı kadar yeni atama yapılmadığını vurguladı. Ayrıca, Türkiye'de 100 bine yakın ücretli öğretmen bulunduğunu ve bu durumda 100 bin atama yapılması gerektiğini ifade etti. Özçağdaş, ilköğretimde branş ve rehberlik öğretmenlerine daha fazla yer açılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

"Türkiye'deki bütün bu öğretmenlerin haklarını yiyorsunuz" diyen Özçağdaş, "Düzenli olarak yalan söylüyorsunuz. Bu son atamada bile 25 bin diyerek yalan söylediniz. Bu yalan iktidarını sürdürmek için, bu tepkileri susturmak için Mehmet Şimşek diyor ki 'Ben bunlar için kaynak bulamıyorum.' Sen Ekrem İmamoğlu'ndan kurtulmak için 50 milyar dolar buluyorsun da bu öğretmenler için 1-2 milyar dolar mı bulamıyorsun" diye sordu.

Ek atama çağrısında bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selcan Taşçı, gelecek nesli şekillendiren öğretmenlerin saygınlık ve yaşam standardı için mücadele edeceklerini ifade etti.

Taşçı, "Milli Eğitim Bakanlığı binasını, soğuk demiri, taşı, betonu öğretmenlerden korumaya kalkışan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Peki, bu öğretmenleri ve öğrencilerimizi sizden kim koruyacak? Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevi öğretmenlerle değil, cehaletle mücadele etmektir" diye ekledi.