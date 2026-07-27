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Kırmızı bültenle aranan firarilere yönelik şarkı sözleri nedeniyle gözaltına alınan Erol Can Güncü tutuklandı

Kırmızı bültenle aranan firarilere yönelik şarkı sözleri nedeniyle gözaltına alınan Erol Can Güncü tutuklandı
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İzmir’in Çeşme ilçesinde kırmızı bültenle aranan firarilere yönelik hazırladığı şarkı sözleri nedeniyle gözaltına alınan ve rap müziğinde "Uzay" mahlasıyla tanınan Erol Can Güncü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde kırmızı bültenle aranan firarilere yönelik hazırladığı şarkı sözleri nedeniyle gözaltına alınan ve rap müziğinde "Uzay" mahlasıyla tanınan Erol Can Güncü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme'de verdiği bir konser sırasında Çeşme Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Erol Can Güncü'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kırmızı bültenle aranan firarilere atfettiği şarkı sözleri sebebiyle yürütülen soruşturma çerçevesinde 2 gün boyunca gözaltında tutulan Güncü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan Güncü, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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