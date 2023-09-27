Yurt Genelinde Bir Hafta Boyunca Yağışlı Hava Etkili Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, yurt genelinde yeni bir yağışlı sisteme girileceğini ve hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarına düşeceğini açıkladı. Yağışların yedi gün boyunca tüm yurtta etkili olması bekleniyor.

Yağışlı hava yurt genelinde bir hafta boyunca etkili olacak

ANKARA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, yurt genelinde yeni bir yağışlı sisteme girileceğini bildirerek, "Hava sıcaklıklarının yağışlarla beraber mevsim normalleri civarına düşeceği ve hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta ortasına kadar, yani yedi gün boyunca bu yağışların tüm yurtta etkili olmasını bekliyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, yurt genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, yarından itibaren yağışlı sistemin etkisi altına girileceğini söyledi.

Acar, vatandaşları yağışlara karşı uyararak, "Yarın batı bölgelerden başlayacak olan yağışlar genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde, öğleden sonraları daha kuvvetli olma ihtimali var. Örneğin; yarın sabah saatlerinden itibaren Trakya, İstanbul'un batısı, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yağışlar yerel kuvvetli olacak. Vatandaşlarımız buna dikkat etsinler" dedi.

"Yedi gün boyunca bu yağışların tüm yurtta etkili olmasını bekliyoruz"

"Ayrıca hafta sonu kuzey kesimlerden gelecek yeni bir yağışlı sistemle beraber yağışların tüm yurda yayılmasını bekliyoruz" diyen Acar, beklenen yağışların hava sıcaklıklarına etkisine ilişkin, "Hava sıcaklıkları da yağışlarla beraber mevsim normalleri civarına düşeceği ve hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta ortasına kadar, yani yedi gün boyunca bu yağışların tüm yurtta etkili olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Rüzgarla ilgili uyarımız yok"

Acar, rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege olmak üzere kuvvetli olabileceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ancak diğer yerlerde rüzgar güney kesimlerde güney, doğu kesimlerde yine güney ve kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetle esecek. Rüzgarla ilgili herhangi bir uyarımız yok şimdilik. Yağışlara dikkat etmek lazım. Yağışlar hafta sonu Doğu Akdeniz'de, İç Anadolu'nun doğusunda, Orta ve Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olma ihtimali var. Vatandaşlarımız Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait web sayfası ve mobil uygulamalarda anlık radar ve uydu görüntülerimizden bunu da takip edebilirler."

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilendiği bölgelerde de yağış beklediklerini dile getiren Acar, "Deprem bölgesinde ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de hava sıcaklıkları düşecek. Mevsim normalleri civarında seyredecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, deprem bölgesinde de yağışlar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde özellikle hafta sonundan sonra etkili olacak" dedi.

Acar, tatil bölgelerinde beklenen hava durumuna dair, "Tatil bölgelerimizde yarından itibaren özellikle perşembe, cuma ve cumartesi günleri, Ege ve Akdeniz'deki illerimizde ve tatil bölgelerimizde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara şahit olacağız" cümlelerine yer verdi.

"Marmara'nın batısındaki yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olma ihtimali var" açıklamasını yapan Acar, şöyle devam etti:

"İç Anadolu Bölgesi cuma gününden itibaren özellikle İç Anadolu Bölgesi'nin doğu ve güneyinde yağışların kuvvetli olma ihtimali var. Bununla ilgili değerlendirmelerimiz devam ediyor. İç Anadolu Bölgesi'nin tamamında yağış bekliyoruz. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde genellikle öğle saatlerinden sonra yerel, kuvvetli olma ihtimali bulunuyor."