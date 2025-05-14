YTB Başkanı Eren Lübnan Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Lübnan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bassam Bedran'ı ve Türkoloji Bölümü'nü ziyaret etti.

YTB Başkanı Eren, Lübnan'a gerçekleştirdiği birkaç günlük saha çalışmalarına başkent Beyrut'taki Lübnan Üniversitesi ziyaretiyle başladı.

Eren, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem ile birlikte Lübnan Üniversitesi Rektörü Bedran'ın yanı sıra Lübnan Üniversitesi Türkoloji Bölümü'ndeki öğretim görevlileri ve öğrencilerle bir araya geldi.

Lübnan Üniversitesinin bir devlet kurumu olduğunu ve bu üniversitede Türkoloji Bölümü'nün faaliyet göstermesini önemsediklerini vurgulayan Eren, "Şu anda dünyanın farklı ülkelerindeki 114 üniversitede Türkoloji Bölümü faaliyet gösteriyor. Bu bölümlerde Türkçe ile ilgili eğitim çalışmaları yürütülüyor." dedi.

Burada eğitim gören öğrencilerin çok güzel Türkçe öğrendiklerini gözleriyle gördüğünü aktaran Eren, burada Türkçe konuşan öğrencilerin hem kelime seçimleri hem de cümle kalıplarıyla kendilerini çok güzel ifade edebildiklerini belirtti.

Lübnan Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nde halihazırda 24 öğrencinin lisans düzeyinde eğitim gördüğünü aktaran Eren, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dünyanın farklı ülkelerinde büyükelçilikler, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) merkezleri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Maarif Vakfı aracılığıyla Türkçe eğitimi ve kültürel faaliyetler yürüttüğüne dikkati çekti.

YTB'nin de dünyanın farklı ülkelerinde uluslararası öğrencilere burs verdiğini ve eğitim faaliyetlerine öncülük ettiğini kaydeden Eren, geçen yıl aralarında Lübnanlıların da bulunduğu 180 Türkoloji öğrencisinin Türkiye'ye gelerek dil eğitimi aldığını ifade etti.

"Halihazırda dost ve kardeş ülke Lübnan'dan 100 öğrenci Türkiye'de burslu olarak eğitim almaktadır. Lübnan'dan ülkemizde üniversite eğitimi gören toplam 1835 öğrenci var." diyen Eren, bu sayıyı yeterli bulmadıkları ve bunu daha da artırma çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Lübnan'ın bir özelliğinin de her türlüğü zorluğa rağmen bir arada yaşama iradesini gösteren nadir ülkelerden biri olduğunu söyleyen Eren, uzun yıllar boyunca iç savaşın acılarını yaşadıkları halde farklı mezheplere mensup insanların bir arada yaşama iradesini koruduğunu dile getirdi.

Ülkedeki bu çeşitliği önemsediklerini ve Lübnan'ı sevdiklerini dile getiren Eren, "Burslarımız da başarı odakları olmaları hasebiyle etik ve mezhebi gözetmeden alınabiliyor. Türkiye, Lübnan ve dünyanın diğer ülkelerinde sağladığı burslarla o ülkenin tüm çeşitliğini yansıtmayı gözetliyor." diye konuştu.

Bölgedeki istikrarsızlıklara rağmen Lübnan'ın geleceğinde istikrar gördüklerine işaret eden Eren, Türkiye olarak Lübnan'la hem eğitim hem de kültürel işbirliklerine önem verdiklerini ve bu nedenle burada bulunduklarını vurguladı.

YTB olarak Lübnan'da bugüne kadar birçok çalışmaya imza attıklarını, birçok akademik çalışmaya destek olduklarını aktaran Eren, ülkedeki Türkmenlere yönelik bazı çalışmalar da yaptıklarını ifade etti.

YTB Başkanı Eren'le buluşmada Türkoloji Bölümü'nde eğitim gören kız öğrenciler de Türkçe eğitime olan ilgilerini anlattılar.