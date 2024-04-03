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YSK yapılan itirazı kabul etti! Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek

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Van'da seçimi kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan yerine AK Partili aday Abdulahat Arvas'a mazbata verilmesi ortalığı karıştırmış ve DEM Parti Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulunmuştu. YSK yapılan itirazı kabul ederek mazbatanın DEM Partili Zeydan'a verilmesini kararlaştırdı.

31 Mart yerel seçiminde DEM Parti'den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı, Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine geri alınmış ve Yüksek Seçim Kurulu ise DEM Partili Zeydan'ın yerine AK Parti adayı Abdulahat Arvas'ı belediye başkanı olarak belirleyip mazbata vermişti. Karara tepki gösteren DEM Partililer, Van ve Güneydoğu'daki birçok ilde protesto gösterisi düzenlemişti.

YSK yapılan itirazı kabul etti! Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek

MAZBATA ABDULLAH ZEYDAN'A VERİLECEK

YSK, son olarak DEM Parti'nin mazbataya ilişkin itirazıyla ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. Partinin itirazını kabul eden Kurul, mazbatanın 7 üyenin kabul, 4 üyenin ret oyu ile Abdullah Zeydan'a verilmesine hükmetti.

"BAŞVURULACAK BAŞKA BİR MAKAM YOK"

Karara ilişkin YSK önünde açıklama yapan, DEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki de YSK'nin oy çokluğuyla itirazlarını kabul ettiğini belirterek, "Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları bildiğiniz gibi kesin. Herhangi bir itiraz olanağı yok. Anayasa Mahkemesi denetimine de tabii değil. Dolayısıyla başvurulacak başka bir makam olmadığı için mazbata Abdullah Zeydan'a verilecek." diye konuştu.

YSK yapılan itirazı kabul etti! Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecekDEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki

"KAMUOYUNUN DİRENİŞİ SONUCUNDA..."

Karar sonrası DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Dostlarımızın ve demokratik kamuoyunun direnişi sonucunda Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanımız Abdullah Zeydan'a mazbatasının verilmesine karar verilmiştir." denildi.

VAN'DA DEM PARTİ'NİN KAZANDIĞI BELEDİYE AK PARTİ'YE GEÇMİŞTİ

DEM Parti'nin adayı Abdullah Zeydan, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde 245 bin 573 oy alarak yüzde 55.48 oranıyla kazanmıştı. AK Partili aday Abdulahat Arvas ise 120 bin 147 adet oyla, yüzde 27.51 oranında kalmıştı.

YSK yapılan itirazı kabul etti! Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecekAbdulahat Arvas

Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı, Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine geri alınmış ve Yüksek Seçim Kurulu ise DEM Partili Zeydan'ın yerine AK Parti adayı Abdulahat Arvas'ı belediye başkanı olarak belirleyip mazbata vermişti.

VAN VE BİRÇOK İLDE GÖSTERİLER YAPILMIŞTI

Mazbatanın AK Partili adaya verileceği açıklanınca DEM Partililer protesto gösterileri düzenlemişti. Van, Batman, Siirt ve Hakkari'de düzenlenen gösteriler nedeniyle sokaklar savaş alanına dönmüş ve çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yüksek Seçim Kurulu Abdullah Zeydan DEM Parti Van Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (32)

Suat Saldıran:

Doğru karar bu olsa gerek

361
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Zafer ÖZEVLİ:

Van halkının iradesi kazanmıştır

332
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Eclipse Moon34:

Seçilmişe hakkı verildi

280
85
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Tumbak:

Tayibin plani geri tepti.Mazbata gercek sahibine verildi. Umarim dogru durust yonetirler.

192
90
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Hakan ALTINTAŞ:

Pekaka ya devletin hizmetini peşkeş çekerlerse devlet biner tepesine zaten. Gerçek er ya da geç ortaya çıkar. Kanı bozuk olunca da yapacağını yapar yine gör bak.

yanıt95
yanıt92
Kinyas Timur :

Verilmeseydi Türkiye’de demokrasiye hiç bir zaman inanmayacaktım

171
69
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Hakan Acar:

Bence sen yine de inanmamaya devam et. Çünkü bu karar çok demokratik bir ülke olduğumuz için verilmedi. Planlar ters tepti ya da başka planlar var.

yanıt46
yanıt17
İmdat Tekin:

Deme ki neymiş ayaklanıp hakkını ararsan böyle yola gelirler. 22 yıldır uyuyordunuz

138
92
yanıtYanıtla
Hakan ALTINTAŞ:

Pkaka’ya parayı aktarırlarsa mikerler zaten.

yanıt53
yanıt56
Ne Demeli:

Acaba o dediğin den dolayımı oldu... Hiç sanmam...

yanıt1
yanıt1
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