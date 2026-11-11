YÖK Başkanı Özvar, ALKÜ'nün denizcilik hedefini 800 yıllık tersaneyle destekleyecek

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 'Gelecek Vizyonu Toplantısı'na katılan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversitenin denizcilik alanındaki ihtisaslaşma hedefini destekleyeceklerini belirterek, 800 yıllık Alanya Tersanesi için uluslararası iş birliği müjdesi verdi.

ALKÜ Rektörü Kenan Ahmet Türkdoğan'ın daveti üzerine üniversitenin gelecek vizyonu, YÖK Başkanı Erol Özvar'ın katıldığı 'ALKÜ Gelecek Vizyonu Toplantısı' sonrası açıklandı. Alev Alatlı Konferans Salonu'ndaki toplantıya; ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkdoğan, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Corendon Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, akademisyenler, davetliler ile öğrenciler katıldı.

'KAPSAMLI HAZIRLIK SÜRECİ YÜRÜTTÜK'

Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Türkdoğan şunları söyledi:

"Yükseköğretim Kurulumuz'un üniversitelerin gelecek vizyonlarını belirlemeye yönelik çalışmaları doğrultusunda biz de ALKÜ olarak kapsamlı hazırlık süreci yürüttük. Türk yüksek öğretiminin 2030 yol haritası kapsamında YÖK Başkanımız Sayın Erol Özvar'ın üniversitelere yönelik vizyon belirleme çağrısının ardından vakit kaybetmeden çalışmalara başlayarak farklı üniversitelerin bu alandaki çalışmalarını inceledik. Başkanımızın talimatları ile birlikte Bursa Teknik Üniversitesi başta olmak üzere çeşitli üniversitelerin örnek uygulamalarını değerlendirerek üniversitemizin geleceğine hangi alanlarda yön verileceğini belirlemeye yönelik ilk adımlarımızı attık."

'UYGULAMALI EĞİTİMİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

YÖK Başkanı Erol Özvar ise geleceği planlarken bugünkü ihtiyaçların yanı sıra önümüzdeki yıllarda karşılaşılacak şartların da hesaba katılması gerektiğini söyledi. Özvar şöyle konuştu:

"Kamuoyumuzun da malumu olduğu üzere bu yıldan itibaren işletmede mesleki eğitim projemizi hayata geçirmiş bulunuyoruz. İlk aşamada 7 pilot ilimizde yaklaşık 120 bin öğrencimizin öğrenim gördüğü ön lisans programlarını kapsayan bu uygulamayla öğrencilerimiz kısa süreli stajlar yerine en az 1 dönem boyunca işletmelerde uygulamalı eğitim alacak. Ayrıca organize sanayi bölgesi Meslek Yüksekokulu Projemizle üniversite sektörü iş birliğinin bu uygulamalı eğitimi güçlendirmeye de devam edeceğiz. Hedefimiz öğrencilerimizin eğitimleri sırasında sahayla daha fazla buluşmasını mesleklerini tanıyarak sorumluluk almasını ve öğrendiklerini uygulayabilmesini sağlamak."

'MAVİ VATAN İHMAL EDİLEMEYECEK HAYATİ BİR MESELE'

Mavi Vatan'ın bütün boyutlarıyla ele alınması gereken, ihmal edilemeyecek hayati bir mesele olarak karşılarında durduğunu belirten Özvar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de kıyı korumaya, deniz hukukundan enerji kaynaklarına, balıkçılıktan su altı kültürel mirasımıza uzanan pek çok çalışma alanı bulunmaktadır. Akdeniz'in stratejik askeri ve ticari önemi bu coğrafyaya ilişkin bilimsel araştırmaların artırılmasını ayrıca gerekli kılmaktadır. Türkiye'nin egemenlik haklarını deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini vesair stratejik çıkarlarını koruma kararlılığı tamdır. Üniversitelerimizin nitelikli çalışmalarıyla ve yetiştirecekleri uzmanlarla ülkemizin denizlerdeki geleceğine hak ve menfaatlerinin korunmasına hizmet edeceğine canı gönülden inanıyorum. Alanya Alaattin Keykubat Üniversitemizin denizcilik üzerine bir ihtisaslaşma vizyonu ortaya koymasını, bu çerçevede fevkalade yerinde bulduğumuzu ifade etmek ister ve bu konuda üniversitemizi destekleyeceğimizi bilmenizi isterim. Bütün ülke sahasında sadece belirli üniversitelere vermiş olduğumuz bir uygulama hakkını bu vesileyle Alanya Alaattin Keykubat Üniversitemize de vermek istediğimizi belirtmek isterim. Kendisine de rica ettim. Sayın kaymakamım, belki valimizle beraber bu tersaneden eğitim ve araştırma bakımından biraz daha fazla istifade edebileceğimiz bir format olabilir mi? Dünyada Alanya Tersanesi'ne benzeyen, benzer tarihlerde kurulmuş Avrupa'da birkaç tersane var ve bunlar o bölgenin, o ülkenin deniz kuvvetleriyle çok yakından çalışan yerler. Oralarla temasa geçerek Alanya'daki bu kıymetli hem tesis amaçlı hem diğer amaçlara da hizmet eden bu tersaneye ilişkin uluslararası iş birliği yapmayı arzu ediyoruz. İnşallah seneye 800'üncü yılını kutlayacağız. 800 yıllık, Avrupa'da birkaç tersane var. Bu konuda üniversitemizden önümüzdeki günlerde sağlam adımlar beklediğimi ifade etmek isterim."

Konuşmasının ardından YÖK Başkanı Özvar'a Rektör Türkdoğan tarafından günün anısına özel yapım saat ve tablo hediye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı