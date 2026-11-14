Edirne'de tek TIR'dan 558 milyon liralık kaçak eşya çıktı! 193 bin elektronik sigara ele geçirildi

Edirne'de tek TIR'dan 558 milyon liralık kaçak eşya çıktı! 193 bin elektronik sigara ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda rutin kontrolde şüpheli hareketleri fark edilen bir TIR'da yapılan aramada 558,6 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi. Araçtan 193 bin 31 elektronik sigara, 4 bin 700 cep telefonu, 8 bin 233 ilaç ve 11 bin 263 gözlük ile aksesuarı çıktı. Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülüyor.
- Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda durdurulan bir TIR'da 558 milyon 594 bin lira değerinde kaçak ticari eşya ele geçirildi.
- Aramada 193 bin 31 adet elektronik sigara ve aksamı, 4 bin 700 adet cep telefonu, 8 bin 233 adet ilaç, 11 bin 263 adet gözlük ve aksesuarı ile 3 bin 600 adet sigara filtresi bulundu.
- Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülüyor.
Ticaret Bakanlığı, Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen rutin kontroller sırasında şüpheli bulunan bir TIR'da yapılan aramada 558,6 milyon lira değerinde kaçak ticari eşya ele geçirildiğini açıkladı.
ŞÜPHELİ HAREKETLER FARK EDİLDİ, TIR TAKİBE ALINDI
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Edirne-Hamzabeyli Gümrük Sahası'nda yürüttükleri rutin saha kontrolleri sırasında şüpheli hareketleri tespit edilen bir TIR'ı takibe aldı. Araçta yapılan kontrollerde, gümrük işlemlerine tabi tutulmaksızın ülkeye sokulmak istenen çok sayıda kaçak ticari eşya bulunduğu belirlendi.
193 BİN ELEKTRONİK SİGARA, 4 BİN 700 TELEFON
Aramalarda 193 bin 31 adet elektronik sigara ve aksamı, 3 bin 600 adet sigara filtresi, 4 bin 700 adet cep telefonu, 8 bin 233 adet ilaç ile 11 bin 263 adet gözlük ve aksesuarı ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak eşyaların toplam gümrüklenmiş değerinin 558 milyon 594 bin TL olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturmanın Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdüğü bildirildi.
Açıklamada ayrıca, "Ticaret Bakanlığı olarak; ülkemizin ekonomik çıkarlarının ve güvenliğinin korunması, toplum sağlığını tehdit eden kaçak ürünlerin yurda girişinin engellenmesi, dürüst ticaret erbabının haklarının korunması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla kaçakçılıkla mücadelemiz, Gümrükler Muhafaza teşkilatımızın etkin ve kararlı çalışmalarıyla aralıksız sürdürülecektir. Özellikle gençlerimizin sağlığını ve geleceğini tehdit eden kaçak ürünlere karşı mücadelemiz tavizsiz şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.