Yılın Babası Mehmet Şerif Karahan, Kızı İçin Kardan Anıtkabir Yaptı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 3 yıl önce Anıtkabir'i görmek isteyen kızı Hira'nın (12) hayalini kardan Anıtkabir yaparak gerçekleştiren inşaat işçisi Mehmet Şerif Karahan (35), 'Yılın Babası' başlığı ile ilkokul ders kitabına konu oldu. Demirören Haber Ajansı'nın Türkiye gündemine taşıdığı konu, bu yıl 4'üncü sınıf Türkçe kitaplarında yer aldı. Ahmed-i Hani Ortaokulu'nda 6'ncı sınıfta okuyan Hira Karahan, mutluluğunu öğretmenleri ve arkadaşları ile paylaşırken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin ise Yüksekova'nın böyle bir konuyla gündeme gelmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Yüksekova ilçesi Yeni Mahalle'de yaşayan 2 çocuk babası inşaat işçisi Mehmet Şerif Karahan, 3 yıl önce ocak ayında Anıtkabir'i gezmek isteyen, Atatürk hayranı kızı Hira'nın bu hayalini gerçekleştirmek için eksi 20 derecede evinin önüne kardan Anıtkabir yaptı. Karla aslan ve 'Aslanlı Yol' da yapıp, boyayan Karahan, Ankara'ya götüremese de kızının hayalini gerçekleştirmek için çabaladı. Mehmet Şerif Karahan'ın bu çabası DHA tarafından haberleştirildi. 'Kardan Anıtkabir' yaptığı haberi üzerine Yüksekova'da görevli komutanlar aileyi evinde ziyaret edip, dönemin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın selamını iletti, kendilerini Ankara'ya davet ettiğini söyledi. Ayrıca haber üzerine Türkiye'nin birçok ilinden siyaset, sanat ve iş dünyasından yüzlerce kişi de aileyi arayarak, destek olmak istediklerini iletti. O dönem 9 yaşında olan Hira, Bakan Akar'ın davetlisi olarak Ankara'ya gidip Anıtkabir'i ziyaret etti. Hira'nın bu mutlu anları da yine DHA tarafından haberleştirilip, Türkiye gündemine taşındı.

HİRA, MUTLULUĞUNU ARKADAŞLARI İLE PAYLAŞTI

Milli Eğitim Bakanlığı inşaat işçisi Mehmet Şerif Karahan'ın çabasını, 'Yılın Babası' başlığı ile ilkokul 4'üncü sınıf Türkçe ders kitabına konu olarak ekledi. Bakanlığın bastığı kitabın 12'nci sayfasında baba Mehmet Şerif Karahan, kızı Hira, oğlu Muhammet ve kardan yapılan Anıtkabir'in fotoğrafı bulunuyor. 'Yılın Babası' başlığını taşıyan yazıda ise Karahan'ın neden 10 gün boyunca eksi 20 derece soğukta kardan Anıtkabir'i yaptığına yer veriliyor.

İlçedeki Ahmed-i Hani Ortaokul öğrencisi olan ve bu yıl 6'ncı sınıfa devam eden Hira Karahan, mutluluğunu öğretmenleri ve arkadaşları ile paylaştı. Kitabı alarak okuldaki arkadaşlarına gösterip birlikte inceleyen Hira, "Çok mutluyum. Milli Eğitimi Bakanlığı tarafından ders kitaplarına konu oldum. Bu olay beni ve ailemi oldukça mutlu etti. İlk gördüğümde kardeşim gelip bana ders kitaplarında resimlerimizin olduğunu gösterdi. ve ben buna çok sevindim. Bugün okulda arkadaşlarıma gösterdim onlarda çok mutlu oldular. 2021 yılında kuzenim okul gezisinde Anıtkabir'i ziyarete gitmişti. Orada kuzenim bana resim çekip gönderdi. O resimleri görünce bende babama gösterdim. Beni de Anıtkabir'e götür dedim. Kışın eksi 20 derece soğuğunda babam çalışarak kardan Anıtkabir'i yaparak hayalimi gerçekleştirdi. Bu konu haber olunca Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bizi Ankara'ya davet etti. Ailece Ankara'ya gittik. Birkaç gün bizleri misafir ettiler. Daha sonra Anıtkabir ziyaret ettik ve hayalim gerçekleşti. Babam da 'Yılın Babası' olarak yazıldı. Milli Eğitim Bakanlığına çok teşekkür ederim" dedi.

'MUTLULUK VERİCİ'

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin ise Yüksekova'nın böyle bir konuyla gündeme gelmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi. Çetin, "Milli Eğitim Bakanlığımızın hazırlamış olduğu 4'üncü sınıf Türkçe kitabını incelediğimizde geçmiş yıllarda ilçemizde yaşanan çok güzel bir olayın konu edilmesi bizleri son derece mutlu etmiştir. Bu olayda Hira kızımızın daha önce Anıtkabir'e gitmediğini ve orayı merak ettiğini babasından bunu resmetmesini istemiştir. Babası da kızının bu istediğini geri çevirmeyip, ona zorlu kış şartlarında kardan bir anıtkabir yapmıştır. Bu olay için de cefakar babamıza da çok teşekkür ediyoruz. Burada hem vatan sevgisini öğrencimize aşılamıştır hem de Anıtkabir'in nasıl bir yer olduğunu öğrencimize göstermiştir" diye konuştu.

Türkçe öğretmeni Sevilay Yörük de Hira ve babasının ders kitabına konu olmasına çok sevindiklerini belirtti.