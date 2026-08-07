CHP'li Kaya: LGS'nin kazananı yine eşitsizlik oldu

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, 2026 yılı LGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, " Lgs'nin kazananı yine eşitsizlik oldu. On binlerce öğrenci tercihlerinden başka yerleri işaretlemek zorunda kaldılar. Evlerinden onlarca kilometre uzaklıktaki okullara kayıt yaptırmak zorunda kalacaklar. Bu sınav adil değil, eşit değil, eşitsizliği bozan, adil olmayan bir sınavı dayatan Milli Eğitim Bakanlığı defalarca uyarılmasına rağmen bu anlayışından bir türlü vazgeçmedi" dedi.

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, 2026 yılı LGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Okul kontenjanlarındaki değişiklikler nedeniyle öğrencilerin, velilerin ve eğitimcilerin mağdur olduğunu belirten Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı'na kontenjan konusunda düzenleme çağrısında bulundu.

On binlerce öğrencinin tercihleri dışında okullara yönlendirilmek zorunda kaldığını belirten Kaya, " Lgs'nin kazananı yine eşitsizlik oldu. On binlerce öğrenci tercihlerinden başka yerleri işaretlemek zorunda kaldılar. Evlerinden onlarca kilometre uzaklıktaki okullara kayıt yaptırmak zorunda kalacaklar. Bu sınav adil değil, eşit değil, eşitsizliği bozan, adil olmayan bir sınavı dayatan Milli Eğitim Bakanlığı defalarca uyarılmasına rağmen bu anlayışından bir türlü vazgeçmedi" dedi.

Öğrencilerin yanı sıra velilerin, eğitimcilerin ve okul idarecilerinin de mağdur olduğunu söyleyen Kaya, "Bu mağduriyeti gidermek Milli Eğitim Bakanlığı'nın en önemli görevleri arasındadır" diyerek bakanlığa çağrıda bulundu. LGS'deki mağduriyetin kontenjan sayılarından da kaynaklandığını vurgulayan Kaya, buna örnek olarak liselerdeki kontenjan sayılarını sıraladı. 8 bin 432 kontenjanın boş kaldığını belirten Kaya, "Ağırlıklı olarak hangi okullarda kontenjan boş kaldı dersiniz? Mesleki ve teknik okullarla Anadolu imam hatip liselerindeki kontenjanlar boş kaldı. Neden? Çünkü bu okulların kontenjanları arttırıldı. Fen liselerinin, Anadolu liselerinin kontenjanları azaltıldı bundan dolayı" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENCİLER BU SİSTEMLE MÜCADELE EDEMİYOR"

Son 5 yıldaki kontenjan değişikliklerine de dikkat çeken Kaya, "Fen lisesinde bin 770 kontenjan azalmış. Anadolu lisesinde 10 bin 635 kontenjan azalmış. Sosyal bilimler lisesinde 932 kontenjan azalırken mesleki ve teknik Anadolu liselerinde bin 130 kontenjan azalıyor. Ama Anadolu imam hatip liselerinde bin 404 kontenjan arttırımına gidilmiş. 2022 yılında kontenjan boş kalmadan yerleşen öğrenci oranı yüzde 98.61. 2026 yılında ise bu oran yüzde 95.76'ya düşmüş. Özellikle hiçbir yeri tercih etmeyen ya da sınava girmeyen öğrenci sayısı 420 bin 503. Sınava giren öğrenci sayısı 839 bin 111. 125 bin 211 öğrenci tercih yapmamış. Şimdi bunların tümü bize şunu gösteriyor. Öğrenciler bu sistemle mücadele edemiyorlar" dedi.

Sorunun çözümü için öğrencilerin bulunduğu mahallelerde nitelikli okulların artırılması gerektiğini belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Eğer siz okulları öğrencinin bulunduğu mahallelerde nitelikli laboratuvarı olan, spor kompleksi olan, kütüphanesi olan, çağdaş laik bilimsel eğitim yapan kamunun okullarını mahallelerde nitelikli okullara arttırırsanız bu sorunu yaşamazsınız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz diyoruz ki bu sorun çözümsüz değil. Bu sorun çözülebilir. Hiç kimse 14 yaşındaki çocuğumuzu başarısız ilan edemez. Başarısızlık varsa bu sistemin kendisindedir. Bu sistemi ısrarla uygulamak isteyen Milli Eğitim Bakanlığındadır. Öğrencilerimizin bu mağduriyetlerinin giderilmesi için hiç vakit kaybedilmeden fel liselerinin, anadolu liselerinin, sosyal bilimler liselerinin kontenjanları zaman geçirilmeden arttırılmalıdır. Boş kontenjanlar doldurulmalıdır. Hiçbir çocuk açık liseye mahkum edilmemelidir. Buna asla göz yummayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu işin takipçisi olacağız. Hiçbir öğrencimiz umudunu kaybetmesin. Hiçbir velimiz de çocuğunu sorumlu tutmasın. Sorumlu olan adaletsiz ve eşitsizliği egemen kılan bu sistemin kendisidir."

Kaynak: ANKA