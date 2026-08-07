Yurdum insanı şaşırtmıyor! Sözünü tutup bedava dağıttı

Kentte manavlık yapan Beşiktaş taraftarı Turan Aykurt, transfer döneminde sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Muhammed Salah'ın Beşiktaş'a transfer olması halinde 5 ton karpuz dağıtacağını duyurdu.

SALAH TRABZONSPOR'A GİTTİ

Ancak Salah'ı Trabzonspor transfer etti. Buna rağmen Aykurt, miktarı 500 kiloya düşürüp, karpuzları ücretsiz dağıttı. İş yerinin önüne çıkardığı karpuzların bulunduğu tezgaha da ' Muhammed Salah hayratıdır' yazısını astı. Kısa sürede ilgi gören dağıtımda çok sayıda vatandaş ücretsiz karpuz aldı. Karpuz dağıtımı renkli görüntülere de sahne oldu. Beşiktaş sevgisinin transfer sonucundan bağımsız olduğunu belirten Aykurt, verdiği sözden dönmek istemediğini ifade etti.

"BİZ YİNE SÖZÜMÜZÜ TUTTUK"

Muhammed Salah'ın Beşiktaş'a transfer olmasını çok istediğini belirten Turan Aykurt, "Keşke bize gelseydi ama gelmedi. İnşallah cennette buluşuruz. Beşiktaş'a gelseydi 5 ton karpuz dağıtacaktık. Beşiktaş'a gelmedi, Trabzonspor'a geldi ama biz yine sözümüzü tuttuk ve 500 kilo karpuz dağıttık. Muhammed Salah Beşiktaş'a gelirse diye söz vermiştik. Sanal medya paylaşımımız büyük yankı uyandırdı. Sonrasında da halkımız yesin diye karpuz dağıttık. Afiyet olsun" dedi.

"VATANDAŞLAR FAYDALANDI"

Karpuz dağıtımına katılan vatandaşlardan Celil İnce ise Aykurt'un sanal medya üzerinden verdiği sözü hatırlatarak, "Turan kardeşimiz, Muhammed Salah'ın Beşiktaş'a gelmesini çok istiyordu ve bunun için karpuz dağıtma sözü vermişti. Transfer Trabzonspor'a gerçekleşmesine rağmen sözünden dönmedi. Böyle bir hayır yapması güzel oldu. Vatandaşlar da bundan faydalandı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı