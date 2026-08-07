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8 odası 6 banyosu var! Salah'ın krallar gibi yaşayacağı saray yavrusu ortaya çıktı

8 odası 6 banyosu var! Salah'ın krallar gibi yaşayacağı saray yavrusu ortaya çıktı
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Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah'ın ailesiyle birlikte yaşayacağı villa ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre Mısırlı yıldız, Yalıncak mevkisinde bulunan villayı beğendi. Toplam 975 metrekare araziye sahip evde kapalı havuzdan saunaya, spor salonundan sinema odasına kadar birçok bölüm bulunuyor.

  • Mohamed Salah, Trabzon'un Yalıncak mevkisinde ailesiyle yaşamak için bir villayı beğendi ve evde gerekli düzenlemeler yapılıyor.
  • Villanın toplam arazisi 975 metrekare olup, giriş katı 120, birinci katı 120, bahçe katı 230 ve çatı katı 35 metrekare kullanım alanına sahip.
  • Villada 3 yatak odası, 3 banyo, kapalı havuz, sauna, spor salonu, sinema odası ve akıllı ev sistemi gibi olanaklar bulunuyor.

Trabzon spor'un dünyada ses getiren transferi Mohamed Salah'ın Trabzon'da kalacağı villa belli oldu. Şehre gelişinin ardından düzenlenen karşılama töreniyle karşılanan Mısırlı yıldız, ilk günlerinde bir otelin kral dairesinde konakladı. 34 yaşındaki futbolcunun kalıcı olarak yaşayacağı ev de netleşti.

YALINCAK'TAKİ VİLLAYI BEĞENDİ

Sabah'ın haberine göre Salah, ailesiyle birlikte yaşamak için Yalıncak mevkisinde bulunan bir villayı beğendi. Villada gerekli tüm düzenlemeler yapılırken, bordo-mavili futbolcunun ailesinin de kısa süre içerisinde Trabzon'a gelerek yeni evlerine yerleşeceği öğrenildi.

GİRİŞ KATI 120 METREKARE

Villanın 120 metrekare kullanım alanına sahip giriş katında mutfak, salon, misafir odası ve banyo bulunuyor. Giriş katında ayrıca 45 metrekarelik bir balkon yer alıyor.

3 YATAK ODASI VE 3 BANYO BULUNUYOR

Lüks villanın birinci katı da 120 metrekarelik kullanım alanına sahip. Bu katta 3 yatak odası, 3 banyo, banyo ve giyinme odasının yer aldığı ebeveyn suit ile çamaşır odası bulunuyor.

KAPALI HAVUZ, SAUNA VE SPOR SALONU

Villanın bahçe katı ise 230 metrekarelik kullanım alanıyla dikkat çekiyor. Bu bölümde sauna, spor salonu, kapalı havuz, kış bahçesi, çalışma odası, salon ve mutfak, kiler, depo ile teknik oda yer alıyor.

ÇATI KATINDA SİNEMA ODASI

Evin 35 metrekarelik çatı katında ise sinema odası ve depolama alanı bulunuyor. Villanın dış alanında 270 metrekarelik giriş bahçesi ve 485 metrekarelik alt bahçe yer alıyor.

TOPLAM ARAZİSİ 975 METREKARE

Toplam 975 metrekare araziye sahip villada özel havuz, ateş çukuru, bahçe mutfağı, duş alanı, hobi bahçesi ve çocuk oyun alanı da bulunuyor. Evde ayrıca akıllı ev sistemi, hoparlör ve kamera güvenlik sistemi, merkezi kontrol, doğalgaz ve boyler sistemi ile yerden ısıtma sistemi yer alıyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFatih :

kanka küçük bu. yıllık 1 milyat TL kazanan biri burada mı kalır. İstanbul da olsa bunun 4-5 katı büyüklüğünde olurdu.

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Zenginin yediği süt ile sütlaç, fakirin yediği bulgur ile bulamaç. sabah kalktığında ikisi de aç.

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