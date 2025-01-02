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Yetim Vakfı, 2024'te 2 Milyondan Fazla Kişiye Yardım Ulaştırdı

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Yetim Vakfı, 2024 yılında 35 ülkede gerçekleştirdiği faaliyetlerle 2 milyondan fazla insana destek verdi. Gazze, Sudan, Bangladeş, Lübnan ve Türkiye gibi birçok bölgede ihtiyacı olan yetimlere nakit, gıda, kıyafet ve eğitim yardımlarında bulundu. Ayrıca, Filistinli çocuklar için düzenlenen etkinliklerle sosyal sorumluluk projeleri yürüttü.

Yetim Vakfı, 2024'te 35 ülkede gerçekleştirdiği faaliyetleriyle 2 milyondan fazla kişiye yardım ulaştırdı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Gazze'de Filistin Acil Yardım Kampanyası'nı hız kesmeden sürdüren vakıf, 2024'te başta nakit desteği olmak üzere kumanya, sıcak yemek, ekmek, içme suyu, kışlık kıyafet, battaniye, yatak ve kurban konservesi dağıtarak toplamda 506 bin 902 kişiye yardımda bulundu.

Sudan'da 47 bin 370 yetim ve ailesine, Bangladeş'te muson yağışlarından etkilenen 2 bin 235 afetzedeye, Lübnan'da ise 7 milyon lira değerinde 5 tırlık insani yardım malzemesini 96 bin 122 kişiye dağıtan vakıf, kış mevsimi için "Sıcacık Sevgiye Soğuk İşlemez" sloganıyla başta Türkiye olmak üzere toplam 12 ülkede 59 bin 529 kişiye kışlık kıyafet, soba, yatak, battaniye ile ısınma desteği verdi.

Yetim Vakfı, dünyanın çeşitli coğrafyalarında ihtiyaç sahibi yetim ailelerin refah seviyesini yükseltmek için gelir kaynakları elde ederek ve bağışçıların bölge şartlarına göre belirlediği iş imkanlarıyla yetim ailelerine kalıcı bir gelir kaynağı oluşturdu. Vakıf bu sayede toplam 1921 kişiye fayda sağladı.

Türkiye başta olmak üzere farklı coğrafyalardaki 281 bin 849 kişiye kumanya, çocuk paketi, iftar ikramı, zekat, fitre ve fidye dağıtımı gerçekleştiren vakıf, kurban kampanyasıyla da 24 farklı ülkede toplamda 493 bin 717 kişiye ulaştı. Ayrıca hayırseverlerin adak, akika ve şükür kurbanlarıyla da senenin tüm aylarında toplamda 85 bin 482 yetimin sofrasına destek olundu.

Yeni eğitim öğretim dönemiyle birlikte "İyilik Zili Çalıyor" başlığıyla kırtasiye projesi başlatan vakıf, 22 ülkede toplam 16 bin 286 kişiye ulaşarak, çanta, kalemlik, kalem, defter, boya, silgi, kalemtıraş, cetvel ve kitaplardan oluşan set hediye etti.

Çocuklar, Filistinli çocuklar için çizdi

Vakıf, Filistin'deki soykırım uygulamalarını kınamak, katledilen çocukları anmak ve çocuklara Filistin'deki kardeşleri için duyarlılık kazandırmak amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliğini gerçekleştirdi. 50 binden fazla çocuk ve yetişkinin katıldığı etkinlikte toplam 10 kilometrelik, dünyanın en uzun tuvallerinden biri yapıldı.

Yetim Vakfı'nın Boğaziçi Üniversitesi'nde, "Ben Buradayım" sloganıyla düzenlediği "Sosyal Yetimlik Sempozyumu"nda sosyal yetimliğe dair sorunlar ve çözümler uzmanlar tarafından ele alındı.

Suriye topraklarının özgürlüğe kavuşmasıyla "Suriye Acil Yardım Kampanyası" da yürüten vakıf, ilk etapta bölgeye 12 tırlık insani yardım malzemesi gönderdi.

Azez, İdlib ve Tel Abyad gibi bölgelerdeki 9 yetim yerleşkesinde 628 yetim ailesi ve toplamda 3 bine yakın anne ve çocuğa sene boyu destek veren Vakıf, Suriye'de geçen yıl gerçekleştirdiği faaliyetlerle de toplamda 901 bin 180 kişiye ulaştı.

"Yetim Sponsorluk Kampanyası" ile 21 ülkede 12 bin 574 yetimin hayatına dokunan vakıf, 29 bin 5 çocuğa bayramlık kıyafet hediye etti, 2 bin 18 kişiye psikososyal destek verdi, "Kardeş Aile Projesi" kapsamında da 11 bin 748 kişiye el uzattı.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
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