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Meclis bebek ölümleri için düğmeye bastı: Tüm partilerin ortak önerisiyle özel komisyon kuruldu

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Türkiye'nin gündemine oturan bebek katili 'Yenidoğan çetesi' için meclis düğmeye bastı. TBMM Genel Kurulu'nda siyasi parti gruplarının ortak önerisiyle bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verildi.

Türkiye, CİMER'e yapılan başvuru ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün ihbarı üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda 21 Mayıs 2023 tarihinde soruşturma başlatıldığı öğrenilen ' Yenidoğan çetesi' ile ilgili ortaya çıkan gerçeklerle sarsıldı. Anlaştıkları hastaneler aracılığıyla doğum yapan ailelere ve gözlerini hayata yeni açan bebeklere dehşeti yaşatan çete yüzünden şimdiye kadar 10 bebeğin hayatını kaybettiği biliniyor. TBMM Genel Kurulu tarafından bebek ölümlerinin geniş çaplı araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verildiği duyuruldu. Karar, siyasi parti gruplarının ortak önerisiyle alındı.

SAĞLIK BAKANI DA TOPLANTIDAYDI

AK Parti'de Sağlık Bakanı ve doktor milletvekillerinin katılımıyla düzenlenen toplantının ardından konuyla ilgili bir araştırma komisyonu kurulması kararı alındı. Genel Kurul'da siyasi parti gruplarının ortak önergesiyle bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi. Buna göre 22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.

Meclis bebek ölümleri için düğmeye bastı: Tüm partilerin ortak önerisiyle özel komisyon kuruldu

NE OLMUŞTU?

Cimer üzerinden yapılan ihbarın 21 Mayıs 2023'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne iletilmesinin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma yürütmeye başladı. Fezlekede, açılan soruşturma kapsamında polis ekiplerinin iddialara yönelik projeli çalışma yürüttüğü, çalışmada, Dr. Fırat Sarı ve Dr. İlker Gönen'in 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla müşterek hareket ettikleri, 2 bin 400 suç içerikli olduğu değerlendirilen konuşmalardan, İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince de yapılan denetimler sonucunda 41 şüphelinin suça karıştığının tespit edildiği kaydedildi. Fezlekede, İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından gerçekleştirilen denetimler, banka hesap hareketleri, HTS incelemeleri ve fiziki takip tutanaklarının suç içerikli konuşmalar ile örtüştüğü belirtildi. Çetenin İstanbul'da anlaşmalı olduğu Bağcılar Medilife, Beylikdüzü Medilife, Bağcılar TRG Hospitalist, Avcılar Hospital, Reyap Hastanesi ve Birinci Hastanesinin yenidoğan yoğun bakım ünitesinin işletmesini alarak buralara devlet hastanesi veya farklı özel hastanelerden bebek hastaların sevklerini yapıp sürekli dolu olmasını sağlayarak SGK'den yüksek miktarda ödemelerin alınmasına neden oldukları ifade edildi. SGK'dan günlük 8 bin lira alabilmek için bebekleri yoğun bakımda tutarak ölümlerine neden olan Yenidoğan çetesi hakkındaki soruşturmada adı geçen hastanelerden 10'unun ruhsatını iptal edildi.

Meclis bebek ölümleri için düğmeye bastı: Tüm partilerin ortak önerisiyle özel komisyon kuruldu
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Güncel

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Yorumlar (10)

ZİYA BAŞKAN:

neden bu kadar beklediler o sorunun cevabını versinler 2023 5 mayıs'tan itibaren takiptelermiş neden bebeklerin ölmelerine göz yumdular komisyon önce bir bunları araştırsın

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erhan yıldırım:

alla alla ak itiraz etmedimi

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Yakup Başaran:

Yolsuzluk yapılan hastane eski sağlık bakanının, İst. İl sağlık müdürü şimdiki sağlık bakanı.Fahrettin bakanımın hastanesi var aşiretinin hastanesi var, özel ambulans uçakları var devlete kiralanmış..Daha da var da var.. Şimdi kim kimi sorgulayacak..?

13
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Necati Cevik:

2018 de özel hastane çalışanı bakanlığa ihbarda bulunmuş bakanlığın gönderdikleri gitmeden önce haber uçurulmuş ki hastane herşeyi kuralına uygun hale getirmişler.(çalışan bir hasta bakıcısı) nın ifadesi.ziyabey suç ortağı üst düzey bakanlık bence.

13
0
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abescocuk:

hayret akp mhp oylarıyla reddedilmemiç

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volkan yucebas:

sanırım ablamın ilk bebegide bunlar tarafından öldürüldü kocaeli

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Mustafa Aygan:

idam edin suçluları birdaba yapamazlar hem devleti soyuyolar hem bebek katili bunlar belkide paralar PKK ya gidiyor

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Metin Eksioglu:

sade arastirin sonunda bi nane olmaz aylarca sursun ulan sizin adaletinizin ta icine .....

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Gulistan Ateş:

Neden yorumum çıkmıyor 2’dir yazıyorum?

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şahabettin Ayyıldız:

Sap la saman birbirine karışmış komisyon bunu çözecek mi ayrıca daha nerelerde ne var kimbilir

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