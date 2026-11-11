YENİ Partili Uzun, Muğla'da 13 ilçeden 4'ünde anjiyo bulunmasını Meclis'e taşıdı

(ANKARA) - YENİ Parti Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Muğla'nın 13 ilçesinden yalnızca 4'ünde anjiyo hizmeti verilmesini TBMM gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi veren Uzun, "Son beş yılda kaç hastamız başka ilçelere sevk edildi? Bu hastalarımız müdahale için ne kadar bekledi? Kaç vatandaşımızı kalp krizi nedeniyle kaybettik" diye sordu.

YENİ Parti Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Muğla'nın 13 ilçesinden yalnızca 4'ünde anjiyo hizmeti verilmesini Meclis gündemine taşıdı. TBMM Başkanlığı'na, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi veren Uzun, başta Marmaris olmak üzere anjiyo ünitesi bulunmayan ilçelerdeki sağlık hizmetlerinin yetersizliğine dikkati çekerek Bakanlığa acil yatırım çağrısında bulundu.

Muğla'nın geniş coğrafyası, ilçeler arasındaki mesafeler ve özellikle yaz aylarında katlanan nüfusuna rağmen acil kardiyoloji hizmetlerinin yeterince yaygınlaştırılmadığını öne süren Cumhur Uzun, kalp krizi geçiren hastaların başka ilçelerdeki hastanelere sevk edilmesinin ciddi riskler yarattığını kaydetti.

Marmaris'te yaşayan bir hastanın geçirdiği kalp krizi sonrasında yaşamını yitirmesinin ilçedeki anjiyo ünitesi ihtiyacını yeniden gündeme taşıdığını aktaran Uzun, yaşanan acı kaybın ardından sağlık altyapısındaki eksikliklerin daha fazla ertelenmemesi gerektiğini vurguladı.

"KALP KRİZİNDE DAKİKALARIN ÖNEMLİ OLDUĞU BİLİNİRKEN HASTALAR NEDEN İLÇE İLÇE DOLAŞTIRILIYOR?"

Muğla'nın 13 ilçesinden yalnızca Menteşe, Milas, Bodrum ve Fethiye'de anjiyo hizmeti bulunduğuna dikkati çeken Uzun, bu merkezlerde de ne ölçüde ve hangi koşullarda acil müdahale yapılabildiğinin açıklanması gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığına son beş yılda Muğla'da kalp krizi geçiren hasta sayısını, başka merkezlere sevk edilen hastaları, sevk ve tedavi sürelerini, yaşanan can kayıplarını ve mevcut anjiyo merkezlerinin kapasitelerini soran Uzun, şu ifadeleri kullandı:

"Kalp krizinde dakikaların bile hayati önem taşıdığı bilinirken, vatandaşlarımızın acil müdahale için ilçeler arasında taşınmak zorunda kalmasını kabul edemeyiz. Marmaris'te, Datça'da, Yatağan'da ya da Muğla'nın herhangi bir ilçesinde yaşayan vatandaşımızın hayatı, anjiyo merkezine olan uzaklığına bağlı olmamalıdır.

Sağlık Bakanlığına soruyoruz: Son beş yılda kaç hastamız başka ilçelere sevk edildi? Bu hastalarımız müdahale için ne kadar bekledi? Kaç vatandaşımızı kalp krizi nedeniyle kaybettik? Bu soruların yanıtlarını bilmek, varsa eksiklikleri gidermek ve yeni can kayıplarını önlemek zorundayız."

"SAYIN BAKAN, ANJİYO ÜNİTESİ KURULMASI İÇİN DAHA NE BEKLENİYOR?"

Özellikle Marmaris Devlet Hastanesinde acil koroner anjiyografi ünitesi bulunmamasına dikkati çeken Uzun, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na şu çağrıda bulundu:

"Sayın Bakan, Marmaris yalnızca yerleşik nüfusuyla değil, her yıl ağırladığı milyonlarca ziyaretçiyle Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biridir. Böylesine yoğun bir ilçede, kalp krizi geçiren hastalara yerinde müdahale edilebilecek bir anjiyo ünitesinin bulunmaması kabul edilebilir bir durum değildir. Marmaris Devlet Hastanesine 7 gün 24 saat hizmet verebilecek, gerekli uzman hekim ve sağlık personeliyle desteklenmiş bir anjiyo ünitesi kazandırılması için daha ne bekleniyor? Bu yatırım Bakanlığınızın planında var mıdır? Varsa ne zaman hayata geçirilecektir?

Çağrımız açıktır: Marmaris'in ve anjiyo ünitesi ihtiyacını daha fazla ertelemeyin. Anjiyo hizmeti bulunmayan diğer ilçelerimiz için de acilen ihtiyaç analizi yapın, gerekli cihaz ve personel yatırımlarını planlayın. Mevcut merkezlerin kesintisiz hizmet verebilmesini sağlayın. Muğla halkı sağlık hizmetine zamanında ulaşmak istiyor. Vatandaşlarımızın yaşam hakkını ilgilendiren bu konuda gecikmeye, ihmale ve mazerete yer yoktur. Sağlık Bakanlığından beklentimiz, sorularımıza yanıt vermekle yetinmeyip somut adımlar atmasıdır. Yeni acıların yaşanmaması için bugün harekete geçin. Biz de Muğla'nın sağlık hizmetlerindeki eksiklikleri gidermek ve vatandaşlarımızın yaşam hakkını korumak için konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA