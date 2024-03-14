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Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de görüntülendi! Fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti

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Ehliyetsiz araç kullanırken Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra Mısır'a, oradan ABD'ye kaçan 17 yaşındaki T.C ve yazar annesi Eylem Tok, New York'ta görüntülendi. Kaçak Tok ve oğlunun fotoğraflarının çekildiğini fark etmelerine rağmen gülmeleri dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul Eyüpsultan'da lüks ciple, arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarpan ve Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ve onu yurtdışına kaçıran annesi yazar Eylem Tok hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de görüntülendi! Fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti

EYLEM TOK VE OĞLU NEW YORK'TA GÖRÜNTÜLENDİ

Olayın ardından önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçtıkları bilinen ve haklarında kırmızı bülten talebi hazırlanan Eylem Tok ile oğlu T.C., New York'ta görüntülendi.

Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de görüntülendi! Fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti

"FOTOĞRAFLARI ÇEKİLİRKEN GÜLDÜLER"

Anne-oğulun fotoğraflarını ABD'de yaşayan gazeteci Razi Canikligil X (Twitter) hesabından paylaştı. Canikligil karelere "ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, New York'talar. 57. sokak ve 6. Avenue köşesinde görülen kaçak anne oğul fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti" notunu ekledi.

Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de görüntülendi! Fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti

NE OLMUŞTU?

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart günü saat 23.50 sıralarında 17 yaşındaki T.C.'yi seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpması sonucunda bir kişi ölmüş, birden fazla kişi yaralanmıştı. Olay sonrası T.C., annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçırılmıştı.

Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de görüntülendi! Fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti

Süreçle ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şu ifadeleri kullanmıştı: "01.03.2024 günü saat 23:50 sıralarında İstanbul Eyüpsultan'da bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan trafik kazasıyla ilgili soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülmektedir. Kazanın ardından 18 yaşından küçük T.C. hakkında 'Taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan ve annesi şüpheli Eylem Tok hakkında 'Suçluyu Kayırma' suçundan İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verilmiştir.

Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de görüntülendi! Fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti

02.03.2024 tarihinde saat 03:50'de uçakla Mısır'a gittikleri tespit edilen T.C. ve annesinin Türkiye'ye iadesi için Mısır adli makamlarıyla temasa geçilmiş ve iade süreci başlatılarak şüpheliler hakkında kırmızı bülten talep edilmiştir. Mısır İnterpolü tarafından şahısların Mısır'dan ABD istikametine çıkış yaptıklarının bildirilmesi üzerine, adı geçenlerin ABD'den ülkemize iadesi amacıyla hazırlanan geçici tutuklama talep evrakı hem diplomatik kanaldan hem de İnterpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına iletilmiştir. İade süreci ve adli soruşturma titizlikle takip edilmektedir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (9)

Haydar :

Mısır üzerinden Aktarmalı olarak Amerika'ya geçmeleri iyi bir plan dahilinde hareket ettiklerini gösteriyor. Adalet er yada geç yerine gelir.

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Hasan Kasapoğlu:

çok yanlış bir yoldalar adaletten kaçış yok bosuna kaciyorlar birde kulturlu aydin olacaklar yazik onlarin topluma örnek olmasi gerekirken yaptiklari cahillige bak

52
1
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necdet:

Neden mal varlıkları dondurulmuyor o zaman mecburen dönecekler

48
1
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Zamla BOĞUŞANTÜRK:

Türkiye mi zannettin? Bir günlük çalışmayla neler alabildiklerini YouTube a yaz seyret!..

yanıt2
yanıt0
Sebastian Szymanski:

sence Türkiye de mi mal varlıkları üsküdarı geçti çoktan

yanıt1
yanıt0
albatros :

Olay sadece basit bir kaza değilmiş. Fatih Altaylının dediğine göre kaza sırasında arabada Yıldırım Demirörenin de oğlu varmış. O yüzden dokunamıyorlar sanırım

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1
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ARSLANOĞLU Hakan:

Son gülen iyi güler. Adalet er yada geç tecelli eder.

16
0
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Can null:

Gülüyorlar ya şuraya bak ????

14
1
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haksız mıyım:

Bu suçun üstsoy, altsoy, eş, kardeş veya diğer suç ortağı tarafından işlenmesi halinde, cezaya hükmolunmaz TCK 283/3. MADDE. halkımız bilmeyebilir, normaldir. ama yasalarımıza göre yukarıdaki akrabaları kayırmak(suç işlediğinde gizlemek, kaçırmak vs) suç değildir. kadın, ceza almaz. çocuk da 17 yaşında hiçbişey olmaz. geziyolar kafalarına göre sadece

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0
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