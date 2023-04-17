Veli Ağbaba: "Bay Kemal, 'Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılında 100 Bin Öğretmeni Atayacağım' Diyor; Erdoğan Atama İsteyen Öğretmenlere Sizin 'Sırtınızda...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bay Kemal, ‘Kurban Bayramı’nda emeklinin hesabına 15 bin TL yatacak’ diyor; Erdoğan, ‘Emekli ikramiyelerini istismar ettirmem, yaptırmam’ diyor. Göreceksiniz, Kurban Bayramı’nda emeklinin hesabına 15 bin TL yatacak, bütün emeklilere bizim taahhüdümüzdür. Bay Kemal, ‘Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında 100 bin atanamayan öğretmeni atayacağım’ diyor; Erdoğan, atama isteyen öğretmenlere sizin 'sırtınızda küfe yok' diyerek azarlıyor, dalga geçiyor. Bay Kemal, ‘Depremde evi, iş yeri yıkılan, evin, işyerinin 5 kuruş almadan yapıp depremzedelere teslim edeceğim’ diyor. Erdoğan, ‘Para alarak yapacağım’ diyor. Tercih, depremde mağdur olan insanların" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bay Kemal, ' Kurban Bayramı'nda emeklinin hesabına 15 bin TL yatacak' diyor; Erdoğan, 'Emekli ikramiyelerini istismar ettirmem, yaptırmam' diyor. Göreceksiniz, Kurban Bayramı'nda emeklinin hesabına 15 bin TL yatacak, bütün emeklilere bizim taahhüdümüzdür. Bay Kemal, 'Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 100 bin atanamayan öğretmeni atayacağım' diyor; Erdoğan, atama isteyen öğretmenlere sizin 'sırtınızda küfe yok' diyerek azarlıyor, dalga geçiyor. Bay Kemal, 'Depremde evi, iş yeri yıkılan, evin, işyerinin 5 kuruş almadan yapıp depremzedelere teslim edeceğim' diyor. Erdoğan, 'Para alarak yapacağım' diyor. Tercih, depremde mağdur olan insanların" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Adayı Veli Ağbaba, Malatya'da basın toplantısı düzenledi.

Deprem bölgesinde yer alan Malatya'da sorunların sürdüğüne dikkat çeken Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, "Depremde insanlar çadır beklerken, konteyner hayali kuramazken aylık maalesef 300 milyon TL para harcıyor. Bu da günlük 10 milyon TL'ye denk geliyor. Bu 10 milyon TL'ler bir gün Malatya'ya harcansa, Malatya'daki depremzedeler su sorunu çekmeyecek, banyo, tuvalet problemi çekmeyecek, hijyen problemi çekmeyecek. Bu parayla on binlerce çadır alınabilecekken konteyner depremzedelere verilecekken bu parayı kendisi için harcamaya devam ediyor. Keşke Erdoğan, biraz kendisini değil, biraz şatafatı değil, keşke fakir fukarayı düşünebilseydi" sözleriyle eleştirdi.

CHP'li Ağbaba'nın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"ERDOĞAN, 21 YILIN SONUNDA KİŞİ BAŞINA MİLLİ GELİR 16 BİN DOLAR TAAHHÜT EDİYOR: Bay Kemal, '81 ilimizi dolaylı yoldan etkileyen 9 özel ekonomi bölgesi, 17 tarım ve hayvancılık merkezi, 50 üretim üssü kuracağız, Türkiye genelince büyük bir üretim hareketi başlatacağız' diyor; Erdoğan, ülkenin nerede, hangi kaynağı varsa beşli çeteye kendi yandaşlarına peşkeş çekmeyi vaat ediyor. Bay Kemal, 20 bin dolar kişi başına milli gelir vaat ediyor. Milli gelir sıralamasında 2000'de 66'ncı sırada olan Türkiye'yi 2022'de 81'inciliğe gerileten Erdoğan, 21 yılın sonunda kişi başına milli gelir 16 bin dolar taahhüt ediyor.

BAY KEMAL, KURBAN BAYRAMI'NDA EMEKLİNİN HESABINA 15 BİN TL YATACAK DİYOR: Bay Kemal, 'İşsizliği yüzde 5'in altına düşüreceğim' diyor. Erdoğan, işsizliği yüzde 7'nin altına düşürmeyi vaat ediyor. Bay Kemal, 'Ülkemiz ucuz işgücü cenneti olmayacaktır' diyor; Erdoğan, yabancıların ucuz işgücü cennetine çevirmeye çalışıyor. Bununla da gurur duyuyor. Bay Kemal, 'Kurban Bayramı'nda emeklinin hesabına 15 bin TL yatacak' diyor; Erdoğan, 'Emekli ikramiyelerini istismar ettirmem, yaptırmam' diyor. Göreceksiniz, Kurban Bayramı'nda emeklinin hesabına 15 bin TL yatacak, bütün emeklilere bizim taahhüdümüzdür.

CUMHURİYETİMİZİN 100'ÜNCÜ YILINDA 100 BİN ATANAMAYAN ÖĞRETMENİ ATACAĞIM DİYOR: Bay Kemal, 'Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 100 bin atanamayan öğretmeni atayacağım' diyor; Erdoğan, atama isteyen öğretmenlere sizin sırtınızda küfe yok diyerek azarlıyor, dalga geçiyor. Bay Kemal, 'Çiftçinin, esnafın kredi borçlarının faizlerini sileceğim diyor; Erdoğan, yandaş iş adamlarına daha çok vergi teşviki veriyor ve onların faizlerini siliyor. Bay Kemal, 'Depremde evi, iş yeri yıkılan, evin, işyerinin 5 kuruş almadan yapıp depremzedelere teslim edeceğim' diyor; Erdoğan, para alarak yapacağım diyor. Tercih, depremde mağdur olan insanların.

GENEL BAŞKANIMIZIN, İTTİFAKIMIZIN YAPMIŞ OLDUĞU ÖNERİLERİ, TAAHHÜTLERİ TAKLİT EDİYOR: Malatya'nın birçok yerinde, yerinde dönüşümü taahhüt ediyoruz. Hem taahhüt ediyoruz hem de depremzedelerden 5 kuruş para almayacağız diyoruz. Aramızdaki fark bu. Daha fazla refahı daha fazla işi veriyor Bay Kemal, Erdoğan ise daha fazla işsizlik daha fazla yoksulluk daha çok hayat pahalılığı ve daha çok liyakatsizlik önermeye devam ediyor. Maalesef, Genel Başkanımızın, ittifakımızın yapmış olduğu önerileri, taahhütleri taklit ediyor. 21 yıldan beri devletin bütün kurumlarını yok eden, mülakatsızların liyakatsizliğine ülkeyi teslim eden Erdoğan, bugün KPSS sonuçlarına göre atama yapacağım, mülakatı kaldıracağım diyor. Şimdiye kadar haksızlığa uğramış gençler ne yapsın. Şimdiye kadar sınavlarda büyük puanlar almış ama devletin yanından geçememiş gençlerimize ne diyeceğiz. Sınavlarda yüksek puan almış insanların haklarını iade edeceğimizi ifade etmek istiyorum.

AÇILIŞ, TEMEL ATMA BAHANESİYLE BÜTÜN MASRAFINI DEVLETE YÜKLÜYOR: Erdoğan'ın gizli ödeneği günlük 10 milyon TL. Seçimde Bakanlık binalarını seçim ofisi gibi kullanan iktidar, seçim için devletin hazinesine göz koymuş durumda. Maalesef Erdoğan, kampanyasını milletin, devletin cebinden yapıyor. Açılış, temel atma bahanesiyle bütün masrafını devlete yüklüyor. Uçağından, miting masraflarına kadar maalesef bu fakir, fukaranın cebinden ödüyor. Bugün Malatya gibi depremi yaşamış kentlerde insanlar kuru ekmeğe muhtaçken büyük şatafatla açılış yaparak devleti, milleti sömürmeye devam ediyor.

KEŞKE ERDOĞAN, BİRAZ KENDİSİNİ DEĞİL, BİRAZ ŞATAFATI DEĞİL, KEŞKE FAKİR FUKARAYI DÜŞÜNEBİLSEYDİ: Depremde insanlar çadır beklerken, konteyner hayali kuramazken aylık maalesef 300 milyon TL para harcıyor. Bu da günlük 10 milyon TL'ye denk geliyor. Bu 10 milyon TL'ler bir gün Malatya'ya harcansa, Malatya'daki depremzedeler su sorunu çekmeyecek, banyo, tuvalet problemi çekmeyecek, hijyen problemi çekmeyecek. Bu parayla on binlerce çadır alınabilecekken konteyner depremzedelere verilecekken bu parayı kendisi için harcamaya devam ediyor. Keşke Erdoğan, biraz kendisini değil, biraz şatafatı değil, keşke fakir fukarayı düşünebilseydi. Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi, geldiğimiz gün bu israf, şatafat düzenine son vereceğiz.

KİM FAİZCİ, KİM TEFECİYİ DESTEKLİYOR, BU TABLODA GÖREBİLİRİZ: Biz 300 milyar dolar, temiz para, kaynağı belli para, üretim için getireceğiz diyoruz. Erdoğan bizi faizcilikle, tefecilikle suçluyor. Tefeciliği, bunlardan daha iyi kimse bilemez. Erdoğan'dan daha iyi tefeciliği kimse bilemez. Katar'a, Suudi Arabistan'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nden para dilenen kendisi. Ülkenin değerlerini peşkeş çekerek para dilenen kendisi ve asıl tefeciye bakın ki Türkiye'deki yapılan garantili işlerde dolar kurunu baz alan kendisi. Maalesef ülkenin kaynağını, kendi yandaşlarına dolara bağlayarak peşkeş çeken de kendisi. Erdoğan güya faize karşı ama AKP döneminde faize yapılan bütçe ödemeleri 2022 yılı sonunda 1 trilyon 543 milyar TL'ye kadar ulaşmış. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılında 519 milyar TL faiz ödemesi yapılacağını açıkladı. Kim faizci, kim tefeciyi destekliyor, bu tabloda görebiliriz.

İNSANLAR ÇADIR BULAMAZKEN KENDİSİ YENİ SARAYLAR İNŞA EDEN BU DÜZENE SON VERECEĞİZ: Bu yandaşı düşünen, fakir fukarayı düşünmeyen, faizciyi, tefeciyi düşünen, kendi şatafatını düşünen, saraylarda yaşayan, insanlar çadır bulamazken kendisi yeni saraylar inşa eden bu düzene son vereceğiz. Mülakatların liyakatsizliği hakim Türkiye'de. Bir deprem yaşadık, 155 yıllık, hepimizin göz bebeği Kızılay'ın ne duruma düştüğünü hepimiz gördük. Ne diyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı (Fuat Oktay), 'çadır satmasına üzüldük' diyor. Beyefendi, sen üzülecek makamda değilsin. Senin istifa etmen gerekiyor.

BİNA, YIKIM YAPILIRKEN MAALESEF DİKKATSİZLİK SONUCUNDA AĞIR HASARLIYA DÖNÜŞTÜ: Malatya, ağır hasarlı. Malatya'nın köyleri yok. Malatya'nın çarşısı artık yok. Mısır Çarşısı, Ayakkabıcılar Çarşısı, Akpınar, Halep Caddesi, Fuzuli, Çavuşoğlu yok. Mahalleler yok olmuş durumda, hala az hasarlı tartışması devam ediyor. Malatya ağır hasarlı. Birçok ağır hasarlı binalar yıkılırken dikkatli davranılmadığı için hasarsız ya da hafif hasarlı binalar da ağır hasarlıya dönüştürülüyor. Onlarca örneği var. Örneğin DEVA Partisi'nin bulunduğu bina. Hafif hasarlı, hasarsız. Yıkım yapılırken maalesef dikkatsizlik sonucunda ağır hasarlıya dönüşmüş durumda. Malatya'daki yıkımlar plansız ve düzensiz. Bu konuyu gündemde tutacağız ve takip edeceğiz.

ANFA FUAR VE KONGRE MERKEZİ'NDE MALATYA DAYANIŞMA GÜNLERİ DÜZENLİYOR: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş, Malatya'ya geldi ve esnafın durumunu gördü ve dedi ki 'Ben size ücretsiz yer tahsis ediyorum, ne kadar esnaf varsa Ankara'da gelsin kayısısını, tarım ürününü satsın.' 13 Nisan'da ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde Malatya Dayanışma Günleri düzenliyor. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'yla birlikte Ankara Büyükşehir Belediyemiz, ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde Malatya Dayanışma Günleri yapıyor. 20 Nisan'a kadar devam edecek. Buradan Ankara'daki Malatyalılara bir çağrı yapıyorum, gidin, alışveriş yapın hiç olmazsa bir nebze olsun esnafımızın yarasına merhem olun diyoruz.

OY KULLANMAK İSTEYENLERİ THY VE DEVLET DEMİR YOLLARI ÜCRETSİZ TAŞIMALI: Deprem bölgesinde seçimde oy kullanmak isteyenlere devletin gereken kolaylığı yapması gerekiyor. THY gerekirse ek sefer yapması gerekiyor. Oy kullanmak isteyenleri THY ve devlet demir yolları ücretsiz taşımalı. Malatyalılar lütfen şehrinize dönün ve şehrinize sahip çıkın."