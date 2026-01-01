Haberler

Van'da düşen çığın altında kalan anne ve 2 çocuğu kurtarıldı

Van'da düşen çığın altında kalan anne ve 2 çocuğu kurtarıldı
Van'ın Çatak ilçesinde sabah saatlerinde ilçede Bahçelievler ve Adnan Menderes mahallelerine çığ düştü. Çığ altından yaralı olarak kurtarılan 61 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan çığın altında kalan anne ve 2 çocuğu kurtarıldı. Bölgede çığ tehlikesine karşı şimdiye kadar 20 ev ve 113 kişi tahliye edildi.

Van'ın Çatak ilçesinde kar yağışı etkili olurken, sabah saatlerinde ilçenin Bahçelievler Mahallesi'nde bir evin üzerine çığ düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UKME, itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde çığ altında kalan bir kadının kurtarılması için ekipler çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kadın yaralı olarak kurtarıldı. Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın burada tedavi altına alındı.

BAŞKA BİR EVİNE ÜZERİNE DAHA ÇIĞ DÜŞTÜ

Öte yandan ilçede başka bir evin üzerine de çığ düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kar altında kalan evde ekipler tedbir amaçlı arama çalışması başlattı.

20 EV BOŞALTILDI

Bölgedeki 20 ev de çığ tehlikesine karşı tedbir amaçlı tahliye edildi. Van Valisi Ozan Balcı, evlerde oturan ailelerin, tedbir amaçlı ilçedeki okul pansiyonlarına yerleştirildiğini belirtirken, tedbir amaçlı ekiplerin bölgedeki çalışmalarında sürdürüldüğünü söyledi.

KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan Gülnaz Bitik (61), doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Mahallede bulunan evler risk nedeniyle boşaltılmaya devam ediliyor. Şu ana kadar bölgede 113 kişi tahliye edildi. Vatandaşlar ilçedeki çeşitli yurt ve pansiyonlara yerleştiriliyor. Ayrıca Çatak'ta İlçe Kaymakamı Kadir Kılıç başkanlığında kriz masası oluşturuldu.

ANNE VE 2 ÇOCUĞU KURTARILDI

Çığ altında kalan anne ve 2 çocuğu ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
