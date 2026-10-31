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Van Gölü’nden 2 milyon 385 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı

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Van Gölü’nden 2 milyon 385 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı
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VAN Gölü’nün korunması ve kirlilikten arındırılması amacıyla 2021 yılında başlatılan dip temizliğinde bugüne kadar 2 milyon 385 bin metreküp balçık ve çamur çıkarıldı.

VAN Gölü'nün korunması ve kirlilikten arındırılması amacıyla 2021 yılında başlatılan dip temizliğinde bugüne kadar 2 milyon 385 bin metreküp balçık ve çamur çıkarıldı.

Van Gölü Havzası'nın korunması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2021 yılında başlatılan dip çamuru ve balçık temizleme çalışmaları sürüyor. Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, yaklaşık 13,9 kilometrelik sahada bitme aşamasına geldi. Göl tabanında biriken balçık ve dip çamurunun temizlenmesiyle çevresel kirliliğin önlenmesi ve gölün ekolojik yapısının korunması amaçlanıyor.

ÇALIŞMALAR 3 ETAPTA YÜRÜTÜLÜYOR

Dip çamuru temizleme çalışmalarını yerinde inceleyerek Büyükşehir Belediyesi yetkililerden bilgi alan AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, projenin Van Gölü'nün gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Çalışmaların üç etap halinde yürütüldüğünü belirten Türkmenoğlu, "Birinci etap 15 Temmuz Şehitler Parkı'nın bulunduğu alandı. Burada temizlik çalışması gerçekleştirildi. İkinci etap Yaşar Kemal Parkı'nın bulunduğu bölgeydi. Oradaki temizlik de tamamlandı. Üçüncü etap ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Van Kalesi arasındaki bölgeyi kapsıyor. Bugüne kadar 2 milyon 385 bin metreküp dip çamuru temizlendi. 2 milyon 800 bin metreküp dip çamurunun daha temizlenmesi hedefleniyor" dedi.

PROJEYE 12 MİLYAR LİRAYA YAKIN KAYNAK AKTARILDI

Van Gölü'nün 3 bin 713 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip olduğunu hatırlatan Türkmenoğlu, "Çalışmalar yalnızca Van kıyılarında değil, Bitlis'in Ahlat ve Tatvan ilçeleri başta olmak üzere havzanın farklı noktalarında da sürdürülüyor. Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 12 milyar liralık kaynak aktarıldı. Van'daki dip çamuru temizliği 36 iş makinesi ile yürütülüyor. Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında atık su arıtma çalışmaları da sürüyor. VASKİ bünyesindeki tesisler göle ulaşan kirletici yükün azaltılmasında önemli rol üstleniyor. Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ise İpekyolu ve Tuşba ilçelerinden gelen evsel atık suların ileri teknoloji yöntemleriyle arıtılıyor. Diğer ilçelerdeki tesislerle de gölün korunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

'MİKROBİYALİTLER VAN GÖLÜ'NÜN YAŞAM KAYNAĞI'

Van Gölü'nün yaklaşık 600 bin yıllık geçmişe sahip önemli bir doğal miras olduğunu belirten Türkmenoğlu, gölün ekolojik yaşamında mikrobiyalitlerin önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Türkmenoğlu, "Van Gölü tarihi ve doğasıyla müthiş bir göl. En önemli özelliklerinden biri de mikrobiyalitlerdir. Gölün ekolojik yaşamı açısından büyük önem taşıyan bu oluşumların korunması gerekiyor. İnci kefalinin yaşam döngüsü ve göldeki doğal dengenin devamlılığı açısından da mikrobiyalitlerin önemi büyük. Bu doğal yapının korunması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla dip çamuru temizliği gerçekleştiriliyor. Dip çamuru ve balçık temizliğinin tamamlanmasıyla Van Gölü kıyıları daha temiz ve güzel bir görünüme kavuşacak. Projeye himayelik yapan Emine Erdoğan Hanımefendi ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımıza da teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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