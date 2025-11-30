VAN'da otomobil Zernek Baraj Gölü'ne yuvarlandı. Araçta 3 kişi olduğu belirtilirken, bölgeye sevk edilen ekipler arama kurtarma çalışma başlattı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Van- Hakkari kara yolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil, Zernek Baraj Gölü'ne yuvarlandı. Otomobilde 3 kişi olduğu ifade edilirken, ihbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.