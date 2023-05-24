Van'da DEVA'dan istifa edip AK Parti'ye geçtiler

DEMOKRASİ ve Atılım Partisi (DEVA) Van İl Başkanı Erdinç Peker, il yönetimi, Erciş, İpekyolu, Edremit, Tuşba ve Başkale ilçe yönetimleri ile birlikte partilerinden istifa edip AK Parti'ye geçti.

DEMOKRASİ ve Atılım Partisi (DEVA) Van İl Başkanı Erdinç Peker, il yönetimi, Erciş, İpekyolu, Edremit, Tuşba ve Başkale ilçe yönetimleri ile birlikte partilerinden istifa edip Ak Parti'ye geçti. Peker, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini açıkladı.

Ak Parti Van İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısına AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, DEVA Partisi Van İl Başkanı Erdinç Peker ve partililer katıldı. Basın toplantısında, geçen yıl Mart ayında DEVA Partisi Van İl Başkanlığı'na atanan Erdinç Peker, il yönetimi, Erciş, İpekyolu, Edremit, Tuşba ve Başkale ilçe yönetimleri ile birlikte partilerinden istifa edip AK Parti'ye geçtiğini açıkladı. Peker, şöyle konuştu:

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise "Çok kıymetli il başkanımız ve ilçe başkanlarımıza, teşkilatlarımıza bugün yuvalarına, evlerine döndüklerinden dolayı hoş geldiniz diyorum" dedi. Konuşmaların ardından AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, AK Parti'ye katılan Erdinç Peker'e rozetini taktı.