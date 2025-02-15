Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
Abdullah Zeydan'a verilen 3 yıl 9 ay hapis cezasının ardından Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı'nın görevden uzaklaştırdığı Zeydan yerine Van Valisi Dr. Ozan Balcı görevlendirdi.
Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan verilen 5 yıl hapis cezasının Yargıtayca bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu gelişmenin ardından Zeydan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılarak yerine Van Valisi Dr. Ozan Balcı atandı.
VALİ OZAN BALCI BELEDİYE BİNASINDA
Görevden alınan Zeydan'ın yerine İçişleri Bakanlığı tarafından Vali Ozan Balcı görevlendirildi. Vali Balcı, belediye binasına geçerken, bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.