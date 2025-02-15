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Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
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Abdullah Zeydan'a verilen 3 yıl 9 ay hapis cezasının ardından Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı'nın görevden uzaklaştırdığı Zeydan yerine Van Valisi Dr. Ozan Balcı görevlendirdi.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan verilen 5 yıl hapis cezasının Yargıtayca bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu gelişmenin ardından Zeydan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılarak yerine Van Valisi Dr. Ozan Balcı atandı.

VALİ OZAN BALCI BELEDİYE BİNASINDA

Görevden alınan Zeydan'ın yerine İçişleri Bakanlığı tarafından Vali Ozan Balcı görevlendirildi. Vali Balcı, belediye binasına geçerken, bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAbdullah Çiftçi:

Biz kıyamete kadar irademize sahip çıkacağız, siz durmadan kayyum atayın. Yenileceksiniz. Buda size dert olsun.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıErdal Demirayak:

Vanlı ve Van'ın yerlisi vatanını bayrağini seven vanı yönetsin dişaridan gelenler değil

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