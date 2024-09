CHP'li Çakırözer: Okullardaki Temizlik Sorunu Salgın Hastalık Tehdidi Oluşturuyor

(ANKARA) - CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, okullarda temizlik sorununun ciddi boyutlara vardığına dikkat çekerek, "Çok büyük bir temizlik ve hijyen sorunu ile karşı karşıyayız. Okullarımızın temizlik ve hijyeni sağlanamaz ise salgın hastalıklar kapıda. Evlatlarımız ve eğitim emekçilerimiz çok büyük bir sağlık riski ile karşı karşıya. Milli Eğitim Bakanlığı okullarımıza derhal kadrolu ve tüm sosyal güvenceleri karşılanan temizlik görevlileri atanmalıdır" dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, okullarda temizlik görevlisi eksiği nedeniyle yaşanan sorunlara ilişkin açıklama yaptı. Velilerden ve öğretmenlerden bu konuda şikayetler aldıklarını ifade eden Çakırözer, temizlik konusunda önlem alınmazsa, salgın hastalıklarla karşı karşıya kalınacağını vurguladı.

Okullarda yeni eğitim – öğretim yılının başlamasıyla büyük bir temizlik ve hijyen sorunu ortaya çıktı. Hükümet tasarruf gerekçesiyle okullara tam zamanlı çalışanlar yerine yarı zamanlı temizlik personeli istihdamı yönünde bir uygulama başlattı.

İşgücü Uyum Programı (İUP) adı altında istihdam edilecek kişiler günde 566 liraya haftada 3 gün çalışacak. Ancak, asgari ücretin çok altında kalan maaşlar ve sosyal güvence eksikliği nedeniyle İUP uygulamasına ilgi olmadı. Eskişehir'deki 500'e yakın okul için İUP kapsamında 1040 kişilik kontenjan açılmasına rağmen başvurular bu sayının çok altında kaldı. Temizlik personelindeki eksiklik de okullarda temizlik konusunu ciddi bir sorun haline getirdi.

"Kriz büyüyor, salgın hastalıklar kapıda"

Okullarda yaşanan temizlik ve hijyen sorunları hakkında veliler, okul yönetimleri ve sendikalar ile görüşen CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, okullarda temizlik meselesinin derinleştiğine dikkat çekti. Çakırözer, "Sorun çözülmediği takdirde okullarda çok kısa süre içerisinde bulaşıcı hastalıkların şehrimize yayıldığı duyulacak. Evlatlarımız eğitim emekçilerimiz ve hepimizin sağlığı büyük bir tehlike altına girecek" değerlendirmesini yaptı.

"Hiç kimse çalışmak istemiyor"

Konuya ilişkin Çakırözer'e bilgi veren okul yöneticileri ve eğitimciler ise, "Eskişehir genelinde tüm okullarda büyük sıkıntı var. İşgücü Uyum Programı kapsamında şartları öğrenen hiç kimse gelip çalışmak istemiyor. Geçen dönemlerde de yine İş-Kur üzerinden temizlik personeli alımı yapılıyordu. Ancak asgari ödeme vardı, 30 gün üzerinden sigorta yatırılıyordu ve emekliliklerine yansıyordu. Bizler kendi imkanlarımızla sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bağış yoluyla velilerimizden gelen paralar ve okul bütçesinden ayırdığımız paralarla kendimiz temizlik personeli tuttuk. Onu da ne kadar sürdürebiliriz bilmiyoruz. Bu soruna bir an önce kalıcı çözüm bulunmalı" dedi.

"Veliler para topluyor, temizlik yapıyor"

Çakırözer yaptığı açıklamada şunları aktardı:

"Okullar açıldı ama sorunlarla açıldı. Eskişehir'de ve Türkiye'nin dört bir yanında okulların en büyük sorunu temizlik ve hijyen meselesi. Çünkü okullarda temizlik yapacak çalışan kalmadı. İktidar geçici bir yöntem bulmuş, İşgücü Uyum Programı adı altında kadrosuz, haftada birkaç gün ve aylık 6-8 bin lira gibi komik rakamlara insanların emeğinin sömürerek okulları temizletmeye çalışıyor. ÇÖzüm yine velilerin, okul idarelerinin üzerinde. Tabii böylesine kötü koşullar altında başvuran yok. Kotalar boş kaldı. O zaman ne oluyor. ya şehrin birçok mahallesinde ve kırsalda olduğu gibi okullar temizlenmiyor. ya da bazı okullarda olduğu gibi okul idareleri velilere çağrı yaparak para topluyor. ya da öğretmenlere, velilere okulları temizletmeye çalışıyor. Bu asla kabul edilemez. Meseleye böyle çözüm getirilemez."

"Tam zamanlı, kadrolu personel alımı derhal yapılmalı"

Bir tarafta büyük emek sömürüsü diğer tarafta ise hijyen sorununun yaratacağı salgın hastalıklar tehlikesinin bulunduğuna dikkat çeken Çakırözer, şunları söyledi:

"İşgücü Uyum Programı adı altında sosyal güvencesi, iş güvencesi olmadan insanlar çalışacaklar ve asgari ücret dahi almayacaklar. Ama okullarda temizlik sorunu hallolmayacak. Veliler para ödeyecekler okul idareleri ya da veliler okulları temizleyecekler. Bu kabul edilemez. Evlatlarımız, eğitim emekçilerimiz, okullarda çalışan diğer kadroların hepsi şu an bulaşıcı hastalıklar riski ile karşı karşıya. Okullardan yüzlerce şikayet geliyor velilerden, öğretmenden, öğrenciden 'okullar pis, temizlenmiyor' diye. Herkes evladının hasta olacağından korkuyor. Öğretmenler aynı şekilde büyük tedirginlik içinde. Yapılması gereken belli. Bir an önce İş Gücü Uyum Programı adı altında emek sömürüsünden vazgeçilmeli. Tam tersine okullara kadrosu ile çalışacak, emeğinin karşılığını alacak sosyal güvencesi ile, iş güvencesi ile çalışacak okulları temizleyecek çalışanlar bir an önce atanmalıdır. Bu konu böyle idare etmeye çalışılırsa maalesef okullarda çok kısa süre içerisinde bulaşıcı hastalıklar duyulacak ve şehirlere yayılacaktır. Evlatlarımız eğitim emekçilerimiz hepimizin sağlığı büyük bir tehlike altına girecektir."