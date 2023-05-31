ÜSKÜDAR'DA ÇUVALDA CESEDİ BULUNAN METİN ÜREYİL'İN EŞİ TANINMAZ HALDEYDİ TEŞHİS EDEMEDİM

ATAŞEHİR'de sahibi olduğu iş yerinden kimliği belirsiz kişiler tarafından otomobile bindirilerek götürülen 36 yaşındaki Metin Üreyil'in cesedi öldürülmüş olarak çuval içinde bulundu.

ATAŞEHİR'de sahibi olduğu iş yerinden kimliği belirsiz kişiler tarafından otomobile bindirilerek götürülen 36 yaşındaki Metin Üreyil'in cesedi öldürülmüş olarak çuval içinde bulundu. Metin Üreyil'in cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Metin Üreyil'in eşi Sinem Üreyil, Siyah bir araçla kapının önünden alınıyor. Ondan sonra sırra kadem basıyor. Eşim depoda bir çuvalın içinde ölü bulunuyor. Eşimin üzerindeki silahla, eşimin kafasına sıkıp, darbediyorlar. Eşim tanınmaz haldeydi, ben onu teşhis edemedim, onu sakallarından tanıdım. Benim üç tane çocuğum yetim kaldı dedi.

Ataşehir'de sahibi olduğu iş yerinden kimliği belirsiz kişiler tarafından otomobile bindirilerek götürülen 36 yaşındaki Metin Üreyil'in cesedi Üsküdar'da bir iş yerinde çuvala konulmuş halde bulunmuştu. Öldürülen Üreyil, iddiaya göre darbedilmiş ve işkence görmüştü. Metin Üreyil'in cenaze töreni öğle vaktinde Ataşehir'de bulunan Selman-ı Farisi Camii'nde gerçekleştirildi. Kılınan cenaze namazı sonrasında Metin Üreyil'in cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi. Metin Üreyil'in ailesi, cenaze töreninde konuştu.

SAKALLARINDAN TANIDIM

BANA ANA DİYORDUN SEN BENİM OĞLUMU ÖLDÜRDÜN

ÜÇ TANE KIZI VARDI

Üreyil'in kız kardeşi Seda Üreyil ise, 40 bin dolar alacağı vardı. 27 Mayıs Cumartesi günü 14.20'den itibaren telefonla ulaşamadık. Endişelendik. Mehmet Ali İpek'i aradık. O parayı iki hafta öncesinden verdiğini Metin'i görmediğini söyledi. Asayiş Şube tarafından alınan ifadelerde kendisinin Metin'le görüştüğü belirlendi. Abime işkence çektirdi. Ondan sonra çuvala koyup, kendi apartmanının altındaki bodruma sakladı. Abimizin kanı yerde kalmayacak. Ömür boyu müebbet cezası alsalar da içimiz soğumayacak. Onların da canları yansın dedi.