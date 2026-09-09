Haberler

Özgür Çelik ve Berk Tütüncü hakkında soruşturma

Özgür Çelik ve Berk Tütüncü hakkında soruşturma Haber Videosunu İzle
Özgür Çelik ve Berk Tütüncü hakkında soruşturma
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
+37 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, üç Üsküdar Belediye meclis üyesinin yaptığı şikayetler üzerine Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında soruşturma başlattı.

  • Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, üç Üsküdar Belediye Meclis üyesinin şikâyeti üzerine Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında 'tehdit', 'hakaret' ve 'baskı' suçlamalarıyla soruşturma başlattı.
  • CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan meclis üyesi Ayhan Aydın, seçim öncesinde Özgür Çelik'in ricasıyla defalarca arandığını ve iradesi üzerinde baskı kurulmaya çalışıldığını iddia etti.
  • Adalet Bakanlığı, Özgür Çelik'in savcı tarafından tutuklamakla tehdit edildiği iddiasını yalanladı; Çelik'in önümüzdeki günlerde ifadeye çağrılması bekleniyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, üç Üsküdar Belediye Meclis üyesinin şikâyeti üzerine Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında "tehdit", "hakaret" ve "baskı" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Belediye Meclisinin üç üyesi tarafından ağustos ayında yapılan suç duyurusu üzerine harekete geçti. Meclis üyeleri, başkanvekilliği seçimi öncesinde iradelerinin fesada uğratılması amacıyla kendilerine sistemli olarak tehdit, hakaret ve baskı uygulandığını öne sürdü. İddialar doğrultusunda Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile YENİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü soruşturma dosyasına şüpheli sıfatıyla dahil edildi.

ŞİKAYETİN MERKEZİNDE...

Dosyadaki iddiaların odağında, bir süre önce CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılan belediye meclis üyesi Ayhan Aydın’ın beyanları yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran Aydın; seçim öncesinde Özgür Çelik’in ricası doğrultusunda defalarca arandığını, bu yolla iradesi üzerinde doğrudan baskı kurulmaya çalışıldığını iddia etti.

ÇELİK'TEN TEHDİT İDDİASI 

Soruşturma süreci devam ederken Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, kameralar karşısına geçerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çelik, soruşturmayı yürüten savcılardan birinin kendisini doğrudan tutuklamakla tehdit ettiğini öne sürdü. 

BAKANLIKTAN YALANLAMA 

Çelik’in bu iddialarının ardından Adalet Bakanlığı kaynakları hızlı bir açıklama yaparak söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Başsavcılık tarafından yürütülen tahkikat kapsamında Yeni Parti İl Başkanı Özgür Çelik'in önümüzdeki günlerde ifadeye çağrılması bekleniyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Kara Haydar'dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı

'Beyaz'ın sonu da 'Kara' gibi oldu

Ankara'da 3 bakan için kırmızı alarm! Telefonları değiştirildi

Ankara'da 3 bakan için kırmızı alarm! Telefonları hemen değiştirildi
Davutoğlu, oğlunun nikahına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da davet etti

Listede Erdoğan da var! Tüm gözler cumartesi gününe çevrildi

Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBurak KILIÇ:

dikdatörlük böyle bi şey işte

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor

Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor
Ortada kalan Icardi hakkında yeni gelişme

Ortada kalan Icardi hakkında yeni gelişme
İsrail, İngiliz diplomatları ülkeden kovdu! '7 gün içinde...'

İsrail, bu kez İngiltere'yi karşısına aldı! "7 gün içinde..."
İsmail Kartal kötü haberi verdi: Roma karşısında oynayamayacak

İsmail Kartal kötü haberi verdi: Roma'ya karşı oynayamayacak
Restoranda dehşet! Avukat eski eşini silahla öldürmeye çalıştı, garson üzerine atladı

Avukat eski eşini silahla öldürmeye çalıştı, garson üzerine atladı
Tatbikatta facia! Tank patladı, 2 asker feci şekilde can verdi

Tatbikat sırasında büyük facia
Denize acil iniş yapan uçaktaki 2 kişi böyle kurtarıldı: Nefes kesen anlar kamerada

Denize acil iniş yapan uçaktaki 2 kişi böyle kurtarıldı