Kurtulmuş merak edilen soruyu cevapladı: Öcalan komisyon kararıyla dinlenebilir

"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, Yalova'da 5. kattaki evinin terasından düşerek yaşamını yitirdi.

52 yaşındaki Tut, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 5. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden, henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güllü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Şarkıcının cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

KOMŞULARI GÜLLÜ'YÜ ANLATTI

Şarkıcının komşusu Halit Becergen (73), gazetecilere, komşularının haber vermesi üzerine durumu öğrendiğini söyledi.

Tut ile yaklaşık 1,5 yıldır komşu olduklarını anlatan Becergen, "İyiydi, kendi halinde zararsızdı, sanatçıydı zaten. Allah taksiratını affetsin, geride kalanlara sabır versin." dedi.

Esnaf Sezgin Kaya da Güllü'un yaşamını yitirmesi nedeniyle çok üzüldüklerini dile getirerek, "İyi bir insan ve iyi bir sanatçıydı. Esnaf tarafından sevilen bir sanatçıydı. Akşamdan beri hiç uyumadık. Allah kalanlara sabır versin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum. İnşallah geride kalanlar Güllü'nün kıymetini bilirler." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yalova Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, gece saat 01.28'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde "yüksekten düşme" konusu olduğunun bildirilmesi üzerine görevlilerin adrese gittiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adrese gidildiğinde sanatçı ' Güllü' olarak bilinen Gül Tut'un ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda, 'yüksekten düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır."

İSTANBUL TUZLA'DA DEFNEDİLECEK

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınarak İstanbul'a götürülen Gül Tut'un cenazesinin yarın öğle namazından sonra Tuzla ilçesindeki Sultan 1. Ahmet Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından annesinin yanına defnedileceği öğrenildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Vefatıyla sanat camiasını yasa boğan Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı. Evinin kapısına şifre ve kamera taktıran Güllü, o anlara ait görüntülerde, "Artık kendimi çok güvende hissediyorum. Furkan kardeşim bana şifreli kapı yaptı. şifre olmadan asla hiç kimse giremez. Kamera, fotoğraf kaydı var. Şiddetle tavsiye ediyorum. Kötü ve zor günlerden geçiyoruz. Bütün herkese gerekli olan bir ürün" ifadelerini kullandı.

"GÜLLÜ İNTİHAR ETMEZ, DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ"

Yapımcı Şahin Özer, Ünlü şarkıcı Güllü için "O benim çocuklarımdan biriydi, en vefalı olanıydı" diyen ünlü yapımcı Şahin Özer, iki gün önce telefonla konuştuklarını ve yeni albüm planları yaptıklarını, bu ölümün kesinlikte intihar değil, bir kaza olduğunu söyledi.

GÜLLÜ KİMDİR?

Güllü, gerçek adıyla Gül Tut, 1973 yılında İstanbul'un Kasımpaşa semtinde doğmuş Türk arabesk-fantezi müzik sanatçısıdır. Çocukluk ve gençlik yıllarında zorlu bir hayat sürmesine rağmen güçlü sesiyle kısa sürede dikkat çekmiş ve 1990'lı yıllarda müzik piyasasına adım atmıştır. Özellikle "Oyuncak Gibi", "Kırılsın Ellerim" ve "Sevdalım" gibi şarkılarıyla tanınmış, "Kasımpaşalı Güllü" lakabıyla da bilinir hale gelmiştir. Kendine has yorumu, sahne enerjisi ve dobra kişiliğiyle halkın sevgisini kazanmıştır.

Bugün hâlâ arabesk ve fantezi müziğin unutulmaz kadın sesleri arasında yer almakta, zaman zaman konserler ve televizyon programlarıyla sevenleriyle buluşmaktadır.