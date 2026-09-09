Üniversiteli Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar bekleniyor

Haber: Çağatan AKYOL/Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) Eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürüldükten sonra valiz içinde yol kenarına atılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin davada karar çıkması bekleniyor. Karar duruşması öncesi kadın örgütleri tarafından adliye önünde yapılan açıklamalarda sanık ve ona destek veren kolluk görevlilerinin hak ettikleri cezaya çarptırılmalarının beklendiği belirtildi.

Yaklaşık bir yıl önce Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürüldükten sonra valiz içinde yol kenarına atılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin yargılamaya Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor. Karar çıkması beklenen duruşma öncesinde adliye önünde kadın örgütleri tarafından yapılan açıklamalarda sanık ve ona yardımcı olanların ongarize suç çetesi olduğu savunuldu ve ona göre ceza verilmesi istendi.

"BİR KADININ BİRLİKTE OLMAYA KARAR VERDİĞİNDE ONUN GBT'SİNE ULAŞMAK GİBİ BİR ÇABASI OLMAMALI"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İstanbul Temsilcisi Şirin Yalıncakoğlu açıklamasında "Ayşe Tokyaz eski bir polis memuru tarafından darp edilmiş, ağır bir şekilde öldürülmüş, bedeni bir bavula sığdırılmış ve şüpheli kadın ölümü olarak bırakılmaya azmedilmiş bir dosya. Ayşe 22 yaşında gencecik, hemşirelik okuyan, hayatının baharı olan bir kadın. Bu cümleleri şunun için söylüyorum. Bütün kadın cinayetlerinde hep şu söyleniyor. 'Onun da onunla ne işi varmış? O niye o saatte oradaymış?' gibi söylemlerle özellikle çocukların da cinayete kurban gittiği bir ülkede bu sözlerin hiçbir anlamı yoktur. Bir kadın kiminle birlikte olmak istediğini karar verdiğinde onun GBT'sine ulaşmak gibi bir çabası olmamalı. Bu kadının yaşamı devlet tarafından güvence altına alınmalı" dedi.

"CEMİL KOÇ'A DESTEK OLAN BÜTÜN KOLLUK MEMURLARININ HAK ETTİĞİ CEZAYI ALMASI İÇİN KARAR DURUŞMASINA GİDECEĞİZ"

Yalıncakoğlu şöyle devam etti:

"Suç işleyen failler yargılanıp cezasını alsaydı eğer Cemil Koç örneğinde olduğu gibi daha önce başka bir kadını Ejegül'ü yüksekten atıp ölümüne sebep olup ve oradan hiçbir kovuşturma yapılmadan yine başka bir kadını... Bir önceki duruşmada gördük. Tanıklık yaptı. Bütün bu suçlular kamu görevlileri bu suçtan kurtulmak için birbirlerine destek veriyorlar. Ayşe Tokyaz cinayetinde gördüğümüz gibi yine kolluktan arkadaşları Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bulunmaması için polis eşliğinde saklandığını bir yere atıldığını görüyoruz. Bütün bunların ışığında şunu söylüyoruz biz; kadın cinayetlerinin önlenebilir olduğunu, 6284'ün uygulanabilir olduğunu, kadınların şiddet anında kolluğa başvurduğunda reddedilmemesi gerektiğini, onun koruma altına alınması gerektiğini tekrar tekrar söylüyoruz. Şişli Mecidiyeköy'de Müge Şahin daha önce bir kadını öldürmeye teşebbüs etmiş şahıs tarafından şikayetçi olduğu halde uzaklaştırma kararı olduğu halde faile herhangi bir yaptırım uygulanmadığı için göz göre göre öldürüldü. Biz bu düzene dur diyeceğiz. Biz bu kadına yönelik şiddete dur demeyenlere dur demek için sahada olmaya devam edeceğiz. Kadın cinayetlerini durduracağız. Ayşe Tokyaz için de iyi bir karar olmasını bekliyoruz. Bütün sorumluların o Cemil Koç'a destek olan bütün kolluk memurlarının da hak ettiği cezayı alması için karar duruşmasına gideceğiz"

Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler adına yapılan açıklamada da "Bir kez daha o katilin mahkeme heyetiyle dalga geçtiği, mahkemeye ahkam kestiği bir duruşma görmek istemiyoruz. Bu duruşmada gerçek adalet istiyoruz Ayşe Tokyaz için ve katledilen bütün kadınlar için" denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bir kez daha Ayşe Tokyaz cinayeti davası için Küçükçekmece Adliyesindeyiz. Bu duruşmada karar çıkmasını bekliyoruz. Bugüne kadarki bütün duruşmalarda katil Cemil Koç ve çevresindeki erkeklerin suç ilişkilerine, bir kadının organize şekilde öldürülmesi ve üstünün örtülmesi dair ayrıntıları dinledik. Daha önce de göçmen bir kadını öldürüp hiç yargılanmadan işin içinden sıyrılan bir adam. Onun her işini sorgulamadan yapan ayakçısı. Karakolda Ayşe'nin kardeşi Esra'yı oyalayan, taciz eden, ifadesini katile ileten, kaçarken çevirmelere takılmasın diye katilin yanında gezen polisler, Ayşe'nin bedenini olduğu valizi katille birlikte evden çıkaran, arabaların bagajlarında oradan oraya taşıyan yüz bin liraya gömmek için anlaşan erkekler...

Bugün Biz bu mahkemeden erkek adalet değil gerçek adalet istiyoruz. Ancak sadece bu mahkemede değil kardeşini arayan Esra Tokyaz'ı oyalayan, katile bilgi veren, Esra'yı taciz eden polislerin yargılandığı diğer davada da adalet istiyoruz. Biliyoruz ki Küçükçekmece Halkalı ve Kanarya karakollarındaki fail erkekleri karakollarındaki fail erkekleri koruyan suç ortağı olan polisler ilk duruşmada tahliye edildi. Tutuksuz yargılanıyor. Soruyoruz. Serbest bırakılan bu polis hala görev başında ve kadınlar şiddete uğrayınca bu polislere mi başvurmak zorunda bırakılıyor? Bu davanın kamuoyundan kaçırılarak üstünün örtülmesine de izin vermeyeceğiz"

"HAKKANİYETLİ BİR KARAR BEKLİYORUZ"

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) adına söz alan avukat Sinem Ermiş, "Bugün bu davanın karar duruşması için geldik. Verilecek karar Ayşe'yi geri getirmeyecek. Annesinin, babasının, kardeşlerinin acısını sona erdirmeyecek. Ayşe'nin yarım kalan hayatı devam etmeyecek. Ancak adaletin yerini bulması, geride kalanların acısını bir nebze olsun hafifletecek ve benzer acıların bir daha yaşanmaması için topluma güçlü bir mesaj verecektir. ve biz o kararın Ayşe'nin ailesinin ve toplumun adalete olan inancını güçlendirecek hakkaniyetli bir karar olmasını bekliyoruz. KADEM olarak başka Ayşelerin öldürülmemesi ve her kadının güven içinde yaşayabileceği bir dünya için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Öldürülen Ayşe Tokyaz'ın ikisi Esra Tokyaz ise verilecek kararı beklediklerini belirterek, "Bugün yine Cemil savunmasını yapacak son kez. Yani umarım son kez..." diye konuştu.

Kaynak: ANKA