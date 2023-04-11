UNDP, deprem bölgesinde kültürel mirasın korunması için çalışmalar yürütüyor

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde kültürel mirası korumak amacıyla konteyner desteğinde bulundu.

UNDP'den yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesinde hasar gören eserlerin tam restorasyon yapılıncaya kadar koruma altına alınması adına Hatay Arkeoloji Müzesi'ne 18, Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi'ne 2 konteyner teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, "UNDP şu anda, hasar gören binlerce kültürel miras eserini tüm ihtişamlarıyla eski haline getirmeye yönelik daha kapsamlı bir çaba için fon arıyor. Bu çaba, sadece tarihsel belleğin kritik ögesi olan fiziksel eserlere yönelik değil, aynı zamanda bölgenin eşsiz kimliğini ve insan ruhunu yeniden canlandırmaya katkı yapmayı hedefliyor." ifadelerini kullandı.

UNDP Türkiye İyi Niyet Elçisi oyuncu Mert Fırat da Antakya'nın büyük bir kısmının harabeye döndüğüne işaret ederek, "Kentimizin kalıcı simgelerinin her birini, elimizden geldiğince korumalı ve restore etmeliyiz." açıklamasında bulundu.

Fırat, İhtiyaç Haritasının kurucusu olarak da ilk günden itibaren deprem bölgesine yardım amacıyla aktif olarak görev yapıyor.

Eserlerin yüzde 60'ı hasar gördü

Kültür ve Turizm Bakanlığı listelerine göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kültürel miras niteliğinde 8 bin 444 tarihsel yapı yer alıyor.

BM, AB ve Dünya Bankası desteğiyle hazırlanan Türkiye Deprem Toparlanma ve Yeniden İmar Değerlendirmesi (TERRA) raporuna göre, kültürel miras uzmanlarının inceleyebildiği 2 bin 863 eserin yüzde 60'ından fazlası çeşitli düzeylerde hasar gördü.

Osmanlı, Bizans ve Roma dönemlerine kadar uzanan, Antakya'nın tarihine ışık tutan Hatay Arkeoloji Müzesi'nde, paha biçilmez eserler arasında 3 bin yıl önce hüküm süren Hitit Kralı Şuppiluliuma'nın iki tonluk heykeli, zengin bir Roma ve Bizans mozaikleri koleksiyonu ve milattan önce 3. yüzyıldan kalan mermer mezar Antakya Lahdi yer alıyor.

UNDP, konteynerlerin yanı sıra gelecek haftalarda, kültür varlığı niteliğindeki yapılar ve müzelerde devam eden hasar durum tespit çalışmaları kapsamında, eserlerin hasar derecesinin belirlenmesi, hasarlı bölgelerin haritalandırılması, gerekli fotoğrafların çekilerek belgelendirilmesi ve eserlerin güvenliğinin sağlanması için ihtiyaç duyulan telsiz, drone ve tablet gibi ekipmanlar da sağlayacak.

Depremlerde tamamen çöken Antakya itfaiyesi ve araçlarının bulunduğu binanın yerine geçici olarak kullanılmak üzere Hatay itfaiyesine de daha önce 25 konteyner gönderen UNDP, deprem enkazının halk sağlığı ve çevreyi koruyacak biçimde yönetilmesine yardım etmek üzere atık yönetim ekipmanı, araçları ve malzemeleri de sağlıyor. UNDP ayrıca yaşlılar ve engelliler için mobil günlük bakım merkezleri kuruyor, yerel tarım ürünlerinin tedarik edildiği mobil mutfaklar kurmak üzere kadın kooperatifleri ile işbirliği yapıyor ve diğer bölgelere taşınan depremzedeler için mesleki eğitimi yaygınlaştırma çabalarını destekliyor.