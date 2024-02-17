CHP Milletvekili Umut Akdoğan, TBMM TV'nin tarafsızlık ilkesini gözetmediğini belirtti

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, TBMM TV'nin yayınlarında tarafsız davranmadığını belirterek, "10 CHP'li vekile tanınan süre 9 dakika 32 saniye. Yani milletvekillerimizin her birinin basın toplantısına 1 dakika dahi verilmemiş. 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu gereğince, TBMM Genel Kurul çalışmalarını dengeli ve tarafsız bir biçimde özetleyen yayın yapması esas olan TBMM TV'nin bu ilkeyi gözetmiyor olması iktidarın elindeki tüm kanalları kendi propagandası için kullanmasının bir tezahürüdür. İktidar her mecrada muhalefetin sesini kısıyor" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, 2024 yılı Bütçe ve 2022 yılı kesin hesap görüşmeleri esnasında TBMM TV'de yapılan yayınlara dair TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanıtlaması istemiyle verdiği iki yazılı soru önergesi ve cevap hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Akdoğan açıklamasında şunları kaydetti:

"YAPILAN RÖPORTAJLARIN İÇERİĞİ İKTİDAR PROPAGANDASI NİTELİĞİ TAŞIYORDU"

"Bütçe görüşmeleri sırasında TBMM TV kesintisiz yayın yapıyor. TBMM Başkanlığı'na bu konuda iki kez soru önergesi yöneltmek durumunda kaldım. Çünkü ilk soru önergemizde yer alan sorularımızın tümüne cevap verilmemişti. İlk soru önergemize genel bir cevap verilerek 18 saat yayın yapıldığı bu 18 saat içerisinde de 380 dakikanın komisyonlara dair yapılan çalışmaları içerir şekilde komisyon başkanları ile yapılan röportajlara ayrıldığı bilgisi verildi. Komisyon başkanlarının tümü Ak Partili milletvekilleri, çoğu da Ak Partili eski Bakanlar. Bunlarla yapılan röportajların içeriği de komisyon çalışmalarından ziyade iktidar propagandası niteliği taşıyordu. Bu nedenle biz bir kez daha soru önergemizi tekrar ederek diğer partilere ayrılan süre hakkında bilgi istedik."

Konuya ilişkin daha detaylı bilgi edinmek amacıyla ikinci bir soru önergesi verdiğini ifade eden Akdoğan, gelen ikinci cevapta 36 milletvekilinin basın toplantılarına ayrılan sürenin 58 dakika 51 saniye olduğunun belirtildiğini söyledi. Akdoğan paylaşılan verileri kapsamlı olarak değerlendirdiklerinde Ak Partili Milletvekilleri olan Komisyon Başkanları ile 3 Ak Partili milletvekiline toplam 383 dakika 30 saniye süre ayrılırken, diğer partilere mensup milletvekillerinin ise TBMM TV ekranlarında sadece 55 dakika 21 saniye yer bulduklarının anlaşıldığını açıkladı.

Akdoğan şu değerlendirmeyi yaptı:

"10 CHP'Lİ VEKİLE TANINAN SÜRE 9 DAKİKA 32 SANİYE"

Gelen cevaptan görüyoruz ki, 10 CHP'li vekile tanınan süre 9 dakika 32 saniye. Yani milletvekillerimizin her birinin basın toplantısına 1 dakika dahi verilmemiş. 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu gereğince, TBMM Genel Kurul çalışmalarını dengeli ve tarafsız bir biçimde özetleyen yayın yapması esas olan TBMM TV'nin bu ilkeyi gözetmiyor olması iktidarın elindeki tüm kanalları kendi propagandası için kullanmasının bir tezahürüdür. İktidar her mecrada muhalefetin sesini, kısıyor."

"OTURUM ARALARINDAKİ HABERLERDE TBMM'DE TEMSİL EDİLEN SİYASİ PARTİLERE GÖRE YAYIN DAĞILIMI NASIL GERÇEKLEŞMİŞTİR?"

Akdoğan 28 Aralık 2023 tarihinde TBMM Başkanlığı'na verdiği yazılı soru önergesinde TBMM Başkanı Kurtulmuş'a şu soruları yöneltmişti:

"-TBMM TV'de 11-25 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen bütçe görüşmelerinin oturum aralarında toplam kaç saat haber yayını yapılmıştır?

-Bu haber yayınlarında TBMM İhtisas Komisyonları'na kaç dakika süre ayrılmıştır?

-Bu haber yayınlarında hangi TBMM İhtisas Komisyonları'na dair yayın yapılmıştır? Bu yayınların içeriği nedir?

-Haber yayınlarında İhtisas Komisyonları'na dair haberlerde sadece komisyon başkanlarıyla yapılan röportajlara mı yer verilmiştir? Diğer komisyon üyelerinin görüşlerine de yer verilmiş midir?

-TBMM TV'de 11-25 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen bütçe görüşmelerinin oturum aralarında verilen haberlerde TBMM'de temsil edilen siyasi partilere göre yayın dağılımı nasıl gerçekleşmiştir?

-TBMM TV'de 11-25 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen bütçe görüşmelerinin oturum aralarında verilen haberlerde kaç milletvekilinin basın toplantısına dair haber yayınlanmıştır?

-TBMM TV'de 11-25 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen Bütçe görüşmelerinin oturum aralarında verilen haberlerde hangi milletvekillerinin basın toplantılarına dair haberler yayınlanmıştır?"

BOZDAĞ: BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNİN OTURUM ARALARINDA TOPLAM 18 SAAT HABER YAYINI YAPILMIŞTIR

17 Ocak 2024 tarihinde Akdoğan'ın soru önergesini yanıtlayan TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, "TBMM TV'de 11-25 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen bütçe görüşmelerinin oturum aralarında toplam 18 saat haber yayını yapılmıştır. TBMM TV'de bütçe görüşmeleri boyunca ihtisas, araştırma komisyonları ve alt komisyonlar ile ilgili 380 dakika haber yayınlanmıştır. İhtisas, araştırma komisyonları ve alt komisyonların başkanlarıyla bütçe dönemlerinde röportaj yapılmaktadır" dedi. Bozdağ yanıtında şu bilgileri verdi:

"Bütçe görüşmelerinde; Anayasa, Adalet, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Dışişleri, İçişleri, Dijital Mecralar, Dilekçe, İnsan Haklarını İnceleme, Milli Savunma, Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonlarının başkanlarıyla, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonunun eş başkanıyla, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu başkanıyla ayrıca İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulmuş olan Çocuk Hakları Alt Komisyonu, Göç ve Uyum Alt Komisyonu, İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu başkanlarıyla komisyonların ve Türkiye'nin gündemindeki iç ve dış gelişmelerle ilgili röportajlar yapılarak yayınlanmıştır. TBMM TV haber yayınlarında kuruluşundan günümüze kadar tüm ihtisas, araştırma komisyonları ve alt komisyonların başkanlarıyla röportaj gerçekleştirilmiş ve yayınlanmıştır. Bütçe görüşmeleri sırasında da ihtisas ve araştırma komisyonlarının başkanlarıyla röportaj yapılmıştır. Bütçe görüşmeleri sırasında milletvekilleri tarafından TBMM'de yapılan basın toplantıları TBMM TV tarafından haber yapılarak yayınlanmıştır. TBMM TV siyasi parti ve milletvekillerinin hepsine yer vermekte ve yayınlamaktadır. Bütçe görüşmelerinin oturum aralarında verilen haberlerde tüm milletvekillerinin toplantıları takip edilerek haberleştirilmiş ve gün içinde yayınlanmıştır"

AKDOĞAN: İHTİSAS KOMİSYONLARINA DAİR HABERLERDE DİĞER KOMİSYON ÜYELERİNİN GÖRÜŞLERİNE YER VERİLMEME SEBEBİ NEDİR?

Akdoğan 1 Şubat 2024 tarihinde verdiği ikinci önerge ile Kurtulmuş'a şu soruları yöneltti:

"-Haber yayınlarında ihtisas komisyonlarına dair haberlerde diğer komisyon üyelerinin görüşlerine yer verilmeme sebebi nedir?

-TBMM TV'de 11-25 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen Bütçe görüşmelerinin oturum aralarında verilen haberlerde TBMM'de temsil edilen siyasi partilere göre yayın dağılımı nasıl gerçekleşmiştir? (Süreler bazında partilere göre dağılım nedir?)

-TBMM TV'de 11-25 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen Bütçe görüşmelerinin oturum aralarında verilen haberlerde kaç milletvekilinin basın toplantısına dair haber yayınlanmıştır? Bu milletvekillerinin partiler bazında dağılımı ve süreleri nedir?

-TBMM TV'de 11-25 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen Bütçe görüşmelerinin oturum aralarında verilen haberlerde hangi milletvekillerinin basın toplantılarına dair haberler yayınlanmıştır?"