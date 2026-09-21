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Bessent, İran uçuşlarına izin veren ülkeleri dolar sisteminden çıkarmakla tehdit etti

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ABD Hazine Bakanı Bessent, İran uçuşlarına izin veren ülkeleri 'Dolar sisteminden çıkarılırsınız' diyerek tehdit etti. Bessent, İran havayollarının 2 gün içinde dünya genelinde faaliyet göstermekte zorlanacağını, tüm şirketlerin faaliyetlerini durduracağını belirtti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD'nin yaptırım listesine aldığı İran'a ait hava yolu şirketlerinin uçuşlarına izin veren ülkeleri tehdit ederek, "Dolar sisteminden çıkarılırsınız" dedi.

ABD, İran hava yollarının uçuşlarına izin veren, bilet satan, yakıt sağlayan ülkeleri tehdit etti. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD basınına yaptığı açıklamada ABD yaptırımları nedeniyle İran hava yolu şirketlerinin 2 gün içinde dünya genelinde faaliyet göstermekte zorlanacağını belirterek, "Tüm İran hava yolu şirketleri dünya genelinde faaliyetlerini durduracak" dedi.

İran hava yolu şirketlerinin uçuşlarına izin veren ülkeleri hedef alan Bessent, "Eğer ülkenize inerlerse onlara yakıt sağlayamazsınız, iniş hizmetleri sunamazsınız, bilet satamazsınız, aksi takdirde dolar sisteminden çıkarılırsınız" dedi.

ABD, 8 Eylül'de İran havacılık sektörüne yönelik dünya genelinde uçuşlarını sürdüren 27 İran hava yolu şirketinin faaliyetlerini "durdurmayı" amaçlayan bir dizi yaptırım açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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