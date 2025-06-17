Ümit Özdağ tahliye edildi

Ümit Özdağ tahliye edildi
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklu bulunduğu davada 6 gün sonra ikinci kez hakim karşısına çıktı. 2 yıl 3 ay hapis cezası alan Özdağ'ın yattığı süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklu bulunduğu davanın ikinci duruşması bugün İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme Özdağ için tahliye kararı verdi.

Yaklaşık 5 aydır tutuklu bulunan Özdağ, iddianamenin hazırlanmasının ardından bu dosya kapsamında ilk kez 11 Haziran'da hakim karşısına çıkmış, duruşma bugüne ertelenmişti. Duruşma, Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki duruşma salonunda görüldü.

SUÇUN "ZİNCİRLEME" ŞEKİLDE İŞLENDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti. İlk mütalaadan farklı olarak suçun bir de zincirleme şeklinde işlendiği iddia edildi. Özdağ'ın üzerine atılı suçtan cezalandırılması ve tutukluluğun devamına karar verilmesi talep edildi.

İSTENEN CEZA YÜKSELTİLDİ

Ümit Özdağ'ın bugün tahliyesi beklenirken istenen ceza "zincirleme" suçlaması eklenince 4.5 yıldan 7.5 yıla yükseldi. Savcılık Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamını talep etti.

ÖZDAĞ'IN SAVUNMASI BAŞLADI

Zafer Partisi lideri Özdağ savunmasında şu ifadeleri kullandı; "İddianame ve savcının mütalaası, hukuk cinayetinin en somut örneklerinden birisidir. Savcı mütalaasında suçlu olduğumun kanıtı olarak, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün hazırladığı belgeyi göstermiştir. İmzasız, mühürsüz ve kim tarafından hazırlandığı belli olmayan, istihbarat raporu olarak bile nitelendirilemeyecek bir belgeyi, savcılık kanıt olarak gösteremez.

"BU BİR HUKUK CİNAYETİDİR"

Savcının mütalaası bir hukuk cinayetidir! Savcılık imzasız, kim tarafından yazıldığı dahi belli olmayan bir kağıt parçası ile beni suçluyor. Savcılık Türk Milleti'ne büyük bir yalan söylüyor!"

SİYASETÇİLERDEN YOĞUN KATILIM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve İYİ Parti Milletvekili Hakan Eşref Olgun ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da duruşmayı takip etmek için Silivri'ye geldi.

NELER OLMUŞTU?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 19 Ocak'ta Antalya'da yaptığı bir konuşma ile Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddia edildi. Özdağ, Antalya'da işlediği iddia edilen suç nedeniyle Ankara'da gözaltına alındı ve soruşturmayı da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Özdağ, ayrıca hakaret nedeni ile değil halkı kin ve tahrikten tutuklandı. Özdağ'ın soruşturma dosyası da yetkisizlik nedeniyle Antalya'ya gönderildi.

Özdağ, tutuklu olmadığı Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla 29 Nisan 2025'te çıktı. Özdağ, 30 sayfalık savunma yaptı. Bu davanın duruşması da 10 Eylül'e ertelendi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarızwktnktmgp:

ülkeye biraz huzur geldiydi. tüh be

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Haber YorumlarıAKREP KRAL:

boşuna attılar içeri

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Haber YorumlarıMurat Bey:

şükür adalet yerini bulmuş

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Haber YorumlarıVeli İdi:

allah allah. hayırlara vesile olsun

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Haber YorumlarıHalit:

umarım diline sahip çıkar ama hiç sanmıyorum

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