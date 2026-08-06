Özdağ'dan Güvenpark'taki açlık grevine destek: 'Yanlış iş yapılıyor'

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Güvenpark'ta eşit özlük hakları talebiyle açlık grevi yapan er şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti. Özdağ, "Nasıl birinci açılım süreci doğru değildiyse, sonuçlarını ağır bir şekilde ödediysek, jandarma ve polis özel harekattaki kardeşlerimiz 743 şehit verdilerse, şimdi yine yanlış bir iş yapılıyor ve biz de bu yanlış iş karşısında Türk milletini uyarmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen er şehit yakınları ve gazilerin, rütbe ayrımı olmaksızın eşit özlük hakları için Güvenpark'taki açlık grevi sürüyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, er şehit yakınları ve er gazilerin Güvenpark'taki eylemine destek ziyaretinde bulundu.

Özdağ, gazileri ve şehit ailelerini selamladıktan sonra şunları söyledi:

"Buraya binlerce kişi, siz direnişe başladığınız andan itibaren gelerek desteklerini gösterdiler. Bunu bir kez daha güçlü bir şekilde ve PKK'ya böyle bir af, özel af getirilirken muhakkak gerçekleştirmek gerektiğine inanıyorum. Öte yandan biliyorsunuz, 3 kişi bir araya gelip bir akşam yemeğinde soygun eyleminden bahsetseler, o kişilerle ilgili eylem gerçekleştirmeseler de organize suç örgütü kurmaktan dava açılır ve mahküm olurlar. Şimdi bize diyorlar ki suça karışmamış PKK'lılar var. Yani 3 kişi soygun yapmak için fikir teatisinde bulunduğunda örgütlü suç oluyor; Türkiye'yi bölmek için 30 yıldan beri saldırılar düzenleyen bir terör örgütüne üye oluyorsunuz ama siz suça karışmamış oluyorsunuz. Nasıl oluyor bu? Efendim, tetik çekmediler, bomba atmadılar, peki erzak da mı taşımadılar? PKK'nın yaralanan teröristlerini de mi taşımadılar, tedavi etmediler? Eylemlerine mi katılmadılar? Türk milletiyle alay ediliyor.

"NASIL BİRİNCİ AÇILIM SÜRECİ DOĞRU DEĞİLSE ŞİMDİ YİNE YANLIŞ İŞ YAPILIYOR"

Keza bu terör örgütünün elebaşları, Kandil'dekiler, bunlar Türkiye'ye belirli bir süre gelemeyeceklermiş. İyi de bu arada kırmızı bültenle aramaları kaldırılmıyor mu? Dünyanın değişik ülkelerinde artık dolaşabilir hale gelmeyecekler mi? Bu da onların suçlu olmaktan çıkartılması ve affedilmesi anlamına gelmiyor mu? Şu anda hapishanede yatan, mesela 'Parmaksız Zeki' adlı teröristle Cemil Bayık veya Murat Karayılan arasında ne fark var? Özetle bu kabul edilebilir değildir, doğru da değildir. Üstelik bunun ilk adım olduğunu DEM Partililer söylüyorlar ve diyorlar ki: Bundan sonra Kürtçe eğitim ve Kürtçenin kamu hizmetinde kullanılması, yani ikinci resmi dil olması hamleleri geliyor. Peki yapmadınız, ne olacak? Terör tekrar başlayacak, değil mi? Özetle bu kabul edilebilir değildir. Doğru bir iş yapılmıyor. Nasıl birinci açılım süreci doğru değildiyse, sonuçlarını ağır bir şekilde ödediysek, jandarma ve polis özel harekattaki kardeşlerimiz 743 şehit verdilerse, şimdi yine yanlış bir iş yapılıyor ve biz de bu yanlış iş karşısında Türk milletini uyarmaya devam edeceğiz. Onun için sizleri bugün tekrar ziyarete geldim."

"SAYIN HULUSİ AKAR'IN BURADA TOPLANTI TUTANAKLARI GELDİ"

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, şehit yakınları ve gazilerle ilgili yasa teklifine ilişkin şöyle konuştu:

"O yedi maddelik tasarıyı terör örgütü hazırlasa bundan çok daha iyisini hazırlardı. Böyle bir şeyi asla kabul etmiyoruz. Sayın Hulusi Akar'ın burada toplantı tutanakları geldi. Koskoca Milli Savunma Bakanlığı yapmış, Genelkurmay Başkanlığı yapmış, Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar yalan söylemektedir. Tutanaklar ortada, benim konuştuklarım ortada, Ahmet arkadaşımızın konuştukları ortada. Bizim oraya gelen yasa içerisinde tanımlanmış hiçbir şey yoktur. Orada biraz nizam artışıyla üç beş kuruş harçlık verelim, seslerini keselim, ağızlarına bir parmak bal çalalım; öbür tarafta terörsüz Türkiye kapsamında o şerefsiz canileri serbest bırakalım derdindeler. Biz bunu asla kabul etmiyoruz. O komisyonda asıl bulunacak kişiler bunlardır, damdan düşen insanlar bunlardır. Ben Milli Savunma Komisyonu'na ilk defa katıldım, böyle bir rezilliği ben hiç tahmin edemezdim. 35 kişi oturmuş, kafalarına göre bir şey tartışıyorlar. Kapının önlerinde Audileri, Mercedesleri dışarıda duruyor. Bizim orada 20 yaşında hayatını kaybetmiş, ayaklarını, canını bu vatan için, bu bayrak için vermiş insanların hayatını idame ettirebilmesi için, sosyal haklarını alabilmesi için oturmuşlar, tartışıyorlar. Siz ne anlıyorsunuz bu insanların çektiği dertlerden? Ne anlıyorsunuz? Gelip bir gün sordunuz mu? Bunu nasıl anlayabilirsiniz? Böyle bir şey yok.

"BİZİ KORKUTACAĞINIZI MI SANIYORSUNUZ?"

Sayın Mehmet Ali Çelebi 'Örneği görülmemiş bir yasa tasarısıyla bütün problemi çözüyoruz' diyor. Ne örneği görülmemiş problemi çözmek? Dalga mı geçiyorsun sen bizimle? İşte burada oturuyoruz. Kimin problemini çözdün? Al ayaklarımızı, ver gözlerimizi; istemiyoruz hiçbir şeyinizi. Lanet olsun, lanet olsun. Üç kuruş paraya tamah edip, üç kuruş paraya tamah edip buradan kalkacağımızı düşündünüz. Ne konuşuyorsunuz siz? Bir emirle koşa koşa ölüme giden insanlarız biz. Bizi korkutacağınızı mı sanıyorsunuz? Asla bunu kabul etmiyoruz. Bu haklarımızı alıncaya kadar buradan kalkmıyoruz. Dün Meclis'e girmeye çalıştık, belki duymuşsunuzdur. Almadılar bizi içeri. O milletin Meclis'i bugün orada varsa bu insanlar sayesinde var. Milletin Meclis'ine millet nasıl giremez? Devleti devlet yapan ana unsurlar şehit aileleri ve gazilerdir. Biz oraya istediğimiz gibi girip çıkmalıyız."

Özdağ, konuşmanın ardından er şehit yakınları ve er gazilerin başlattığı imza kampanyasını imzaladı.

Kaynak: ANKA