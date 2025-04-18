Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali 16'ncı kez opera tutkunlarını ağırlayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOB) tarafından düzenlenen "16. Uluslararası İstanbul Opera Festivali", 10 Mayıs-3 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak.

Önceki yıl seyirci rekoru kırarak her yaştan izleyiciye ulaşan festivalin etkinlikleri Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Sahnesi, AKM Tiyatro Salonu ve Kadıköy Süreyya Operası Sahnesi'nde gerçekleşecek.

Dünya sahnesinde yer alan yabancı konuk sanatçı ve toplulukların sahneleyeceği eserlerin de içinde olduğu 11 eserin 20 temsili, festivalde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Müdürü ve Sanat Yönetmeni Caner Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 Mayıs'ta "Gala Konseri" ile başlayacak festivalin 3 Haziran'da St. Petersburg'tan Eifman Balesi'nin "Rus Hamlet" isimli eseriyle sona ereceğini söyledi.

Gala konseri Leyla Gencer anısına, vefatının 17. yılında gerçekleşecek

Sanatseverleri çok çeşitli bir program beklediğini kaydeden Akgün, "10 Mayıs'ta Sofya Filarmoni Orkestrası Direktörü, Bulgar şef Nayden Todorov yönetiminde, DOB Genel Müdürlüğünün solistleri ve aynı zamanda iki konuk yabancı solistle beraber bir gala konseri gerçekleştiriyoruz. Leyla Gencer'in anısına, onun ölüm yıl dönümünde gerçekleşiyor konserimiz." şeklinde konuştu.

Akgün, kurumlararası iletişimi ve paydaş ilişkilerini çok önemsediklerini belirterek, "Leyla Gencer Opera Yarışması, Ottavio Ziino Opera Yarışması ve DOB Genel Müdürlüğü tarafından kurduğumuz uluslararası bağlantıları da festivallerimizde değerlendirme imkanı buluyoruz. Tabii uluslararası starımız ve bizim opera alanında en önemli ikonumuz Leyla Gencer de gala konserinde ruhuyla beraber bizimle beraber olacak." dedi.

İlk gösterimi gerçekleşecek "Gilgameş" operası için duyduğu heyecana işaret eden Akgün, şu bilgileri verdi:

"İlk bestecimiz Ahmet Adnan Saygun'un tozlu raflarda kalan eserini İDOB olarak çıkardık. Onun notalarını temize geçirdik ve sanatçılarımızla beraber iki aydır büyük bir gayretle o eserin ortaya çıkması için çalışıyoruz. Yaratıcı kadromuz, reji ve sanatçı kadromuz bunu bir vatan görevi olarak görerek, 'Gilgameş' eserinin dünya prömiyerini gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet ile büyümüş, Cumhuriyet tarihine şahitlik etmiş, hem büyüklerimize hem de geleceğe ışık tutan gençlerimize bu proje için bir çağrı yapıyorum. Mutlaka ilk seslendirilmesiyle, ilk sahnelemesiyle görün ve bizimle birlikte olun."

"Rus Hamlet, seyircilerimizin çok ilgisini çekecek"

İstanbul'un iki yakasından sanat çağrısı yaptıklarını dile getiren Akgün, kültür ve turizm alanında İstanbul'un gücü ve yapılan etkinliklerin vizyonuyla AKM'nin bir turizm ve kültür destinasyonu olduğunu belirterek, bu bilinç ve heyecanla festival programını tasarladıklarını aktardı.

Caner Akgün, araştırmacı, müzisyen ve şef Mehmet Yeşilçay'ın hazırladığı, Cumhurbaşkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği "Operanın Sultanları" projesinde ise barok dönemlerdeki Türk büyüklerle ilgili yazılmış eserler olduğunu kaydetti. Türk müziği enstrümanlarının da içine girdiği projenin ilginç olduğunu vurgulayan Akgün, eserin seyirciyle ilk kez buluşacağını söyledi.

Dünyadaki yenilikleri de takip ettiklerini aktaran Akgün, "Yeni sahneleme biçimlerini paylaşıyoruz. Festivaller bu yüzden var. O yüzden Rusların 'Rus Hamlet' eseri bence derinlemesine araştırma yapan seyircilerimizin çok ilgisini çekecek." görüşünü paylaştı.

İDOB Müdürü Akgün festivalde iki çocuk prodüksiyonuna da yer verildiğini belirterek, "Bunlardan bir tanesi prömiyerini gerçekleştirecek 'Kül Kedisi'. Rossini'nin 'La Cenerentola' orijinal ismiyle bildiğimiz eserinden bölümler, başrejisörümüz Caner Akın tarafından düzenlendi. Nazlı İktu tarafından sahneye konuluyor. Çocuklar için harika bir eser kazandık. Onun da prömiyeri gerçekleşecek bu festivalde. Geçen sene Tan Sağtürk'ün önderliğinde başlattığımız 'Bale Dünyası' adlı çocuk oyunumuz da devam edecek." ifadelerini kullandı.

19 Mayıs'ta gerçekleşecek "Bütün Umudum Gençliktedir" konserine değinen Akgün, "1. Anadolu Opera ve Bale Festivali" kapsamında Anadolu'da düzenlenen gezilerde, güzel sanatlar liselerinde, yetenek taramaları yapıldığını aktardı. Akgün, "Oradan seçtiğimiz beş çocuğumuzu buraya davet ettik. Aynı zamanda Çağdaş Eğitim Vakfı tarafından burs verilen, uluslararası bursiyer olan üç çocuğu da buraya davet ettik. Uluslararası düzeyde eğitim alan çocuklarla Anadolu'da lisede eğitim alan çocukları bir araya getireceğiz." diye konuştu.

Akgün, MDT İstanbul'un çalışmalarına da işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Opera ve bale prodüksiyonlarımızın yanı sıra MDT İstanbul projemiz var. Onların da bir prömiyerine şahitlik edeceğiz. 'Deliriyum' adlı proje. Modern Dans Topluluğumuzla güncel yaşamın içindeki sorunsallara da mercek tutuyoruz. O yüzden özellikle genç izleyicilerimiz modern dans projelerimizi ilgiyle takip ediyor. 'Deliriyum' projemiz, yaşamımızda şu an günümüzde insanoğlunun yaşadığı çıkmazları bir boyutuyla hareket sistemi içerisinde, hareketlerin duyguya yönelmiş biçimleri içerisinde ifade ediyor. O yüzden bizim için de çok önemli."

Festival programından

İDOB, çocuk operası "Külkedisi"ni, 11 ve 24 Mayıs'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde ilk kez izleyicinin beğenisine sunacak.

"Saygun'a Saygı" konseri, cumhuriyet dönemi çağdaş Türk besteciliğinin öncüsü, eğitmen ve orkestra şefi Ahmet Adnan Saygun'un doğumunun 100. yılına ithafen, 16 Mayıs'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

İDOB tarafından sahneye konulan "Gilgameş" operasının prömiyeri, 17 Mayıs'ta AKM Türk Telekom Sahnesi'nde izlenebilecek.

"Bale Dünyası" eseri 18 Mayıs ve 1 Haziran'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde minik seyircilerle buluşacak.

"Bütün Umudum Gençliktedir" konseri Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sanatseverlerle buluşacak. Konserde, 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali çerçevesinde yapılan "Yetenek Her Yerde Genç Yetenek Taraması"na katılan gençler seyirci karşısına çıkacak.

Doğudan Batıya Barok Eserler Konseri "Sultans Of The Opera" 22 Mayıs'ta AKM Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek.

Bulgaristan'dan festivale katılan dünyaca ünlü topluluk Sofya Opera ve Balesi, 29 Mayıs'ta AKM Türk Telekom Opera Sahnesi'nde "Elektra" operasını sahneleyecek.

"Deliriyum" adlı modern dans eserinin dünya prömiyeri 30 Mayıs'ta AKM Tiyatro Salonu'nda yapılacak.

Rus St. Petersburg Eifman Balesi 31 Mayıs'ta AKM Türk Telekom Opera Sahnesi'nde "Anna Karenina" eserini yorumlayacak.

St. Petersburg Eifman Balesi'nin iki temsil ile sahneleyeceği "Rus Hamlet" balesinin ardından festival sona erecek.???????