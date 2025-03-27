Uludağ'da otel yangını! 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kurtarıldı

Bursa Uludağ'da turizm işletme belgesi olmadığı için bir süre önce kapatılan Kervansaray Otel'de yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği otelde 1 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin ise kurtarıldığı aktarılırken, otelin tamamen boşaltıldığı da gelen bilgiler arasında.

OTELİN İÇİNDE KONTROLLER YAPILIYOR

Bursa Valiliği tarafından eksikleri olduğu için kapatılan Kervansaray Otel'de saat 06.00 sularında çıkan yangınla ilgili olarak konuşan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, otelde konaklayan tatilci olmadığını ve içeride görevli olup olmadığını kontrol etmek adına birimlerin çalışma yürüttüğünü söyledi.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Öte yandan itfaiye ve sağlık ekiplerinin alevlerin yükseldiği oteldeki yangına yönelik müdahalesi sürüyor.