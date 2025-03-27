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Uludağ'da otel yangını! 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kurtarıldı

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Uludağ'da bir süre önce turizm işletme belgesi olmadığı için kapatılan Kervansaray Otel'de yangın çıktı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 1 kişinin hayatını kaybettiğini 4 kişinin ise kurtarıldığını duyururken, otelin tamamen boşaltıldığı ve ekiplerin müdahalesinin sürdüğü ifade edildi.

Bursa Uludağ'da turizm işletme belgesi olmadığı için bir süre önce kapatılan Kervansaray Otel'de yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği otelde 1 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin ise kurtarıldığı aktarılırken, otelin tamamen boşaltıldığı da gelen bilgiler arasında.

OTELİN İÇİNDE KONTROLLER YAPILIYOR

Bursa Valiliği tarafından eksikleri olduğu için kapatılan Kervansaray Otel'de saat 06.00 sularında çıkan yangınla ilgili olarak konuşan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, otelde konaklayan tatilci olmadığını ve içeride görevli olup olmadığını kontrol etmek adına birimlerin çalışma yürüttüğünü söyledi.

Uludağ'da otel yangını! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Öte yandan itfaiye ve sağlık ekiplerinin alevlerin yükseldiği oteldeki yangına yönelik müdahalesi sürüyor.

Uludağ'da otel yangını! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

Uludağ'da otel yangını! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

Uludağ'da otel yangını! 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kurtarıldı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıkaptanseyit07:

akp liler yakmıştır gündem değiştirmek için. darbecilerden her şey beklenir

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Haber Yorumlarıhakan aslan:

kapatılan otel nasıl faaliyette? hiç mi kontrol mekanizması yok bu ülkede?

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Haber YorumlarıMutlu Sutcu:

Kapatılan otel nasıl yanar. Sahibi sigortadan para almak için yakmış yada yaktırmış olabilir.

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Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

müsadeye be gerek varki?

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Haber Yorumlarıerkan yüksel:

TURUZIM BAKANI CHP LI BELEDIYE ARIYOR SUAN KIME YIKSAK DIYE..BI ARA DENETLEYIN OTELLERI İŞİNİZ YOKSA

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