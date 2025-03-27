Uludağ'da otel yangını! 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kurtarıldı
Uludağ'da bir süre önce turizm işletme belgesi olmadığı için kapatılan Kervansaray Otel'de yangın çıktı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 1 kişinin hayatını kaybettiğini 4 kişinin ise kurtarıldığını duyururken, otelin tamamen boşaltıldığı ve ekiplerin müdahalesinin sürdüğü ifade edildi.
Bursa Uludağ'da turizm işletme belgesi olmadığı için bir süre önce kapatılan Kervansaray Otel'de yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği otelde 1 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin ise kurtarıldığı aktarılırken, otelin tamamen boşaltıldığı da gelen bilgiler arasında.
OTELİN İÇİNDE KONTROLLER YAPILIYOR
Bursa Valiliği tarafından eksikleri olduğu için kapatılan Kervansaray Otel'de saat 06.00 sularında çıkan yangınla ilgili olarak konuşan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, otelde konaklayan tatilci olmadığını ve içeride görevli olup olmadığını kontrol etmek adına birimlerin çalışma yürüttüğünü söyledi.
YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Öte yandan itfaiye ve sağlık ekiplerinin alevlerin yükseldiği oteldeki yangına yönelik müdahalesi sürüyor.