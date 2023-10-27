İZMİR-BAKAN URALOĞLU: İZMİR'İ TÜRKİYE YAT TURİZMİNİN BAŞKENTİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yeni Foça Yat Limanı'nın açılışında yaptığı konuşmada, yat limanı yatırımlarının önemine dikkat çekip, "İzmir kıyılarındaki Özdere, Dikili, Çeşme Şifne, Çeşmealtı, Şakran yat limanları için etüt proje çalışmalarımız sürüyor. İzmir'i 5 yeni yat limanı ile Türkiye yat turizminin başkentine dönüştüreceğiz" dedi.

İzmir'in Foça ilçesindeki Yeni Foça Yat Limanı'nın açılışı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış törenine İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile çok sayıda bürokrat ve sektör temsilcisi katıldı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, törendeki konuşmasına İzmir'de 6 yıl görev yaptığını hatırlatarak başlayıp, sabah saatlerinde havaalanından kente girince yaptıkları çalışmalar hakkında istişarede bulunduklarını ve gurur duyduklarını ifade etti. Bakan Uraloğlu, konuşmasının başında İsrail'in çoğu bebek, çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce Filistinliyi şehit ederek Gazze'de gerçekleştirdiği insanlık dışı saldırıları kınadı. Filistin'de yaşanan insanlık dramını ve İsrail'in yaptığı katliamları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başka gerçek manada konuşmaya cesaret eden bir lider göremediğini belirten Uraloğlu, bu savaşın kalıcı barışa giden yolu açması için Türkiye'nin sorumluluk almaktan asla kaçınmayacağını söyledi.

'TÜRK BAYRAĞI DENİZCİLİKTE EN PRESTİJLİ BAYRAKLAR ARASINDA'

Türkiye'nin her şeyden önce bir deniz ülkesi olduğunu kaydeden Uraloğlu, "2002 yılında Türk sahipli deniz ticaret filosu 8,9 milyon detveyt ton ile dünyada 17'nci sıradayken bugün 45,7 milyon detveyt ton ile 12'nci sırada. Türk bayrağı, artık denizcilik sektöründe dünyanın en prestijli bayrakları arasında yer almaktadır. Paris MOU limanlarında yapılan denetimlere ilişkin raporlarda Türk bayraklı gemiler 2008 yılından bu yana Beyaz Liste'de yer almaktadır. Dünyada gemi takip sistemlerini ilk kuran ülkelerden birisi Türkiye'dir. 2003 yılında Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetlerini, 2007 yılında tüm kıyılarımızla birlikte kuzeyde Azak Denizi güneyde ise Süveyş Kanalı'na kadar kapsama sahasına sahip Ulusal Otomatik Tanımlama Sistemini Türkiye kurmuştur. 2002 yılında 149 olan liman tesisi sayımızı 217'ye yükselttik ve bu limanlarımızdan 20'si Yeşil Liman sertifikasına sahip. Limanlarımızda elleçlenen yük miktarı da 2002 yılında 186 milyon ton iken, 2022 yılında 543 milyon ton olmuştur. 2023 yılı ilk 9 ayında Aliağa Bölge Liman Başkanlığımızdaki limanlarda 40 milyon ton yük, 1,2 milyon TEU konteyner elleçlenmiştir. Bu rakamlarla İzmir'imizin Aliağa ilçesi ülkemizde en çok yük elleçlenen 2. liman bölgemiz olmuştur" dedi.

'SÜPER YAT ÜRETİMİNDE DÜNYADA ÜÇÜNCÜ ÜLKEYİZ'

Türkiye'nin dünya süper yat endüstrisinin parlayan bir yıldız olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, süper yat üretiminde dünyada üçüncü ülke konumunda olunduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"2002 yılında 37 olan tersane sayımızı da 85'e yükselttik. Süper yat üretiminde kalite ve rekabetçi fiyatlar Türkiye'nin rakiplerini bir bir geride bırakmaktadır. Süperyat üretiminde İtalya ve Hollanda'dan sonra üçüncü ülke Türkiye'dir. Bu alanda ÖTV'siz yakıt ile sektöre büyük oranda destek sağladık. 2004 yılından itibaren, sicillerimize kayıtlı, kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine özel tüketim vergisi tutarını sıfıra indirdik. Bugüne kadar sektöre yaklaşık 11 milyar lira ÖTV'siz yakıt desteği verdik."

'40 BİN KİŞİYE İSTİHDAM'

Türkiye'nin, kültürel zenginliğinin yanı sıra coğrafi konumu, iklimi ve doğal güzellikleriyle de dünyanın sayılı turizm ülkeleri arasında yer aldığını hatırlatan Bakan, "Türkiye hem yat hem de kruvaziyer turizmi açısından da çok büyük fırsatlara sahiptir. Yat kullanıcılarının her gün farklı koylara demirleyerek doğal tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu sahil kasabalarımızı gezebilecekleri eşsiz bir hazinedir. Son 21 yılda inşa ettiğimiz yeni yat limanlarıyla ve sürekli artan bağlama kapasitesi ile ülkemiz yat turizmi açısından yeni cazibe merkezi olmuştur. 2002 yılında 41 olan yat limanı sayımızı 62'ye çıkardık. 10 bin 45 ilave yat bağlama kapasitesi sağladık. 2002 yılında 8 bin 500 olan yat limanı kapasitemizi yatırımlarımız ile 18 bin 545'e çıkardık. Özel sektör eliyle yapılan yatırımlarla da toplam kapasitemizi 25 binin üstüne yükselttik. Bu yatırımlarla 40 bin kişiyi istihdam ettik. Yat limanı yatırımlarımız ile 200 milyon lira bağlama geliri elde ediyoruz" dedi.

Aydıncık, Demre ve Gazipaşa Yat Limanı inşaatlarının devam ettiğini anlatan Bakan Uraloğlu, "Kurupelit ve İzmir kıyılarındaki Özdere, Dikili, Çeşme Şifne, Çeşmealtı, Şakran yat limanları için de etüt proje çalışmalarımız sürüyor. İzmir'i 5 yeni yat limanı ile Türkiye yat turizminin başkentine dönüştüreceğiz. Yine yüzen oteller olarak gördüğümüz kruvaziyer turizminin gelişmesi içinde önemli çalışmalar yapıyoruz. 2022 yılında limanlarımıza gelen kurvaziyer gemi sayısı 993'e ve yolcu sayısı 1 milyonun üstüne çıktı. Bu yıl kruvaziyer yolcu sayısının 1,5 milyonun üstüne çıkacağını öngörüyoruz. Şu anda 17 kruvaziyer limanımız var ve Bakanlığımızca Demre, Yenikapı ve Fethiye Kruvaziyer limanları için etüt proje çalışmalarına devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'FOÇA'YA KATMA DEĞER SAĞLAYACAK'

Kamu-özel iş birliği modeliyle hayata geçirilen İzmir Yeni Foça Yat Limanı ile birlikte 230'u denizde ve 100'ü karada olmak üzere 330 yat bağlama kapasitesine daha kavuşulduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, "Ayvalık ile Çeşme arası yat limanı yoktu. Şimdi eşsiz koylara ve doğal güzelliklere ev sahipliği yapan Kuzey Ege'ye yeni bir destinasyon ekledik. Yeni Foça'nın tarihi dokusuna uygun inşa edilen doğa dostu liman projemiz ile halkımıza açık; restoran, cafe, mağaza, konferans salonu, yüzme havuzu, tenis kortu ve yürüyüş alanları ile eksiksiz bir yaşam merkezi de kazandırmış olduk. 200'ün üzerinde istihdam da sağlayacak olan yat limanımız ilçeye çok büyük katma değer de kazandıracaktır" dedi.

'YAT VE KRUVAZİYER TURİZMİNİN YÜZYILI'

Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında ülkenin ilerlemesine katkıda bulunacak projeleri artıracaklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Türkiye Yüzyılı her alanda olacağı gibi yat ve kruvaziyer turizminin de yüzyılı olacak. Sanayicimiz, ihracatçımız, çiftçimiz, turizmcimiz için uzakları yakın eden projelerimizi birbiri ardına hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Oasis Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Emre Kazan, konuşmanın ardından Bakan Uraloğlu'na anı olarak bir hediye takdim etti. Kazan, pandemiden sonra ticareti farklı açılardan düşündüklerini ve elektrik üzerine yeni gemi motorlarıyla birlikte gemicilik sektörüne giriş yapmayı planladıklarını kaydetti.

'BU TESİS İZMİR'E YAKIŞTI'

İzmir Valisi Süleyman Elban da törende yaptığı konuşmada turizmde yapılan atılımlara dikkat çekip, " Bu yat limanı da turizmde katma değeri yüksek yatırımlardan biridir. İç turizmde nitelikli hizmet almak isteyen insanlara hitap edecek bu tesis Yeni Foça'ya ve İzmir'e çok yakıştı" dedi.

'YILDA 400 MİLYON LİRA KİRA GELİRİ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, Yeni Foça Yat Limanı'nın yap işlet devret modeliyle yürütülen özel bir örnek olduğunu söyleyerek "Yat limanı, iskele, liman gibi 18 projede bugüne kadar 7,6 milyar liralık kamu yatırımını kamu harcaması yapmadan gerçekleştiriyoruz. Yılda 400 milyon lira kira geliri elde ediyoruz. Toplamda 30 milyar lira gelir elde edeceğiz. İzmir'deki üçüncü güzel projemizi kazandırıyoruz. Son 20 yılda deniz yatırımlarının özel bir ivme kazandığını söyleyebiliriz. 8 bin 500 yat bağlama kapasitemiz 18 bin 545'e çıktı. 41 marina 62 ye çıktı. Hali hazırda üzerinde çalıştığımız 11 yat limanı var. Yeni Foça Mahallesi'nde kapasitesi 330 tekne olan bu limandaki iskelelerin sabit ve yüzenleri mevcut" diye konuştu. Protokol daha sonra yat limanını gezdi.(DHA)