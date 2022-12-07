Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uea: Küresel Yenilenebilir Enerji Kapasitesi Önümüzdeki Beş Yılda İkiye Katlanacak

Güncel Haberler

Uea: Küresel Yenilenebilir Enerji Kapasitesi Önümüzdeki Beş Yılda İkiye Katlanacak

UEA, küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin 2022-2027 döneminde 2.400 gigawatt (GW) artmasının beklendiğini ve bunun da 2025'in başlarında en büyük elektrik üretim kaynağı olarak kömürü geçmesini sağlayacağını kaydetti.

Uea: Küresel Yenilenebilir Enerji Kapasitesi Önümüzdeki Beş Yılda İkiye KatlanacakHavadan çekilen fotoğraf, Maoming'den Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin Luodousha deniz alanına çekilen bir derin deniz yüzer rüzgar enerjisi ekipmanı olan "Fuyao"yu gösteriyor, 29 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Liu Dawei/Xinhua)

UEA, küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin 2022-2027 döneminde 2.400 gigawatt (GW) artmasının beklendiğini ve bunun da 2025'in başlarında en büyük elektrik üretim kaynağı olarak kömürü geçmesini sağlayacağını kaydetti.

PARİS, 7 Aralık (Xinhua) -- Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Salı günü sektörle ilgili yıllık raporu "Yenilenebilir Enerji Kaynakları 2022"de, devam eden enerji krizinin yenilenebilir enerji projelerinin kurulumlarında keskin bir hızlanmaya yol açması nedeniyle küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin önümüzdeki beş yıl içinde neredeyse iki katına çıkmasının beklendiğini kaydetti.

UEA, küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin 2022-2027 döneminde 2.400 gigawatt (GW) artmasının beklendiğini ve bunun da 2025'in başlarında en büyük elektrik üretim kaynağı olarak kömürü geçmesini sağlayacağını kaydetti.

Uea: Küresel Yenilenebilir Enerji Kapasitesi Önümüzdeki Beş Yılda İkiye KatlanacakHavadan çekilen fotoğraf, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Bangui yakınlarındaki Bimbo'da bulunan Sakai fotovoltaik enerji santralini gösteriyor, 2 Haziran 2022. (Fotoğraf: Tianjin Elektrik Enerjisi İnşaatı/Dağıtım Xinhua Aracılığıyla)

Ajans, yenilenebilir enerji kaynaklarının önümüzdeki beş senede küresel elektrik artışının yüzde 90'ından fazlasını oluşturacağını ve küresel ısınmayı 1,5 santigrat derece ile sınırlama olasılığını canlı tutmaya yardımcı olacağını belirtti.

UEA İcra Direktörü Fatih Birol, "Yenilenebilir kaynaklar zaten hızla genişliyordu fakat ülkeler enerji güvenliği avantajlarından yararlanmaya çalışırken küresel enerji krizi onları daha da hızlı büyümede olağanüstü yeni bir aşamaya itti. Dünya, önceki 20 yılda olduğu gibi, önümüzdeki beş yıl içinde de olabildiğince fazla yenilenebilir enerji eklemeye hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

Rapora göre, 2022-2027 döneminde Avrupa'da eklenen yenilenebilir enerji kapasitesi miktarının, enerji güvenliği endişeleri ve iklim hedeflerinin biraraya gelmesiyle önceki beş yıllık döneme göre iki kat daha yüksek olacağı tahmin ediliyor.

Uea: Küresel Yenilenebilir Enerji Kapasitesi Önümüzdeki Beş Yılda İkiye KatlanacakÇin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Dalad Sancağı'ndaki Dalad Fotovoltaik Güç Üssü'ndeki personel ekipmanları kontrol ediyor, 20 Nisan 2022. (Fotoğraf: Liu Lei/Xinhua)

Yenilenebilir enerji kapasitesinin büyümesine en büyük katkı Çin'den geliyor. Rapora göre, ülkenin "2022-2027 döneminde yeni küresel yenilenebilir enerji kapasitesi eklemelerinin neredeyse yarısını oluşturmasının beklendiği" belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title