Üç kentte Yaşlılar Günü yürüyüşü yapıldı, Samsun Valisi Tavlı konuştu

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Samsun, Çankırı ve Kastamonu'da "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında Samsun Valiliği önünde bir araya gelen katılımcılar, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'a kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından salonda düzenlenen programda konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, yaşlıların tecrübe ve birikimleriyle toplum için önemli bir değer olduğunu söyledi.

Büyükleri hayatın her aşamasında tecrübelerinden yararlanılması gereken birer hazine olarak gördüklerini belirten Tavlı, onların aileleri, millet ve ülke için kıymetli olduğunu ifade etti.

Tavlı, "Bizler hayır dualarını her zaman yanımızda hissettiğimiz siz kıymetli büyüklerimizi, yakın tarihimizin canlı tanıkları ve binlerce yıllık kültürümüzün manevi mimarları ve taşıyıcıları olarak görüyoruz." dedi.

Büyüklere hürmet göstermenin ve onlara hizmet etmenin toplumun önemli değerlerinden olduğunu vurgulayan Tavlı, "Sizlere hürmet ve sevgi beslemeyi, hizmet etmeyi, sizlerle birlikte olmayı millet olarak en büyük erdemlerimizden görüyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından vatandaşlar ve protokol üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği topluluğunun dinletisi eşliğinde yemek yedi.

Programa Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Çankırı

Çankırı'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında katılımcılar, ellerinde Türk bayraklarıyla Kucaklama Taşı mevkisinden Anıt Alanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından açıklamalarda bulunan İl Müdürü Abdulhaluk Longa, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nün her yıl kutlandığını belirtti.

Bu yıl da farkındalığı artırmak amacıyla yürüyüş düzenlediklerini dile getiren Longa, "Biz de Çankırı olarak iyi bir katılımla yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Hepimiz birer yaşlı adayıyız. Yaşlılarımıza sahip çıkalım. Onlara daha konforlu bir hayat, daha konforlu bir yaşam sunmak hepimizin asli görevidir." dedi.

Hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından etkinlik sona erdi.

Kastamonu

Kastamonu'da da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Gazi Stadı'nda yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüşe, Vali Yardımcısı Aydın Ergün, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşçu, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, Güldal Akşit Huzurevi ve Ömerül Faruk Darende Huzurevi sakinlerinin yanı sıra Kastamonu Üniversitesi öğrencileri katıldı.

Yürüyüşün ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri katılımcılara egzersiz yaptırdı.

Kaynak: AA