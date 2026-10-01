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Perihan Savaş'tan gelinine: Anne demene gerek, teyze demen yeterli

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Perihan Savaş'tan gelinine: Anne demene gerek, teyze demen yeterli
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Perihan Savaş'ın gelini Melis Ketenci'nin ünlü oyuncuya “anne” yerine “Perihan Teyze” diye hitap etmesinin nedeni ortaya çıktı. Ketenci, evlenmeden önce de böyle seslendiğini belirterek, Perihan Savaş'ın kendisine “Anne demene gerek yok” dediğini anlattı.

  • Perihan Savaş ile oğlu Zafer Savaş'ın hazırladığı 'Savaşların Mutfağı' adlı yemek programının ilk bölümü YouTube'da yayınlandı.
  • Programın ilk konuğu Zafer Savaş'ın eşi Melis Ketenci oldu.
  • Melis Ketenci, kayınvalidesi Perihan Savaş'a 'anne' yerine 'Perihan Teyze' diye sesleniyor.

Perihan Savaş ile oğlu Zafer Savaş'ın birlikte hazırladığı yemek programının ilk konuğu, Zafer Savaş'ın eşi Melis Ketenci oldu. Ketenci'nin kayınvalidesine “anne” yerine “Perihan Teyze” diye seslenmesi dikkat çekerken, bu hitabın nedenini yıllar önce aralarında geçen bir konuşmayla açıkladı.

Usta oyuncu Perihan Savaş, oğlu şef Zafer Savaş ile birlikte kamera karşısına geçti. Anne-oğulun hazırladığı “Savaşların Mutfağı” adlı programın ilk bölümü YouTube'da yayınlandı. Programın ilk konuğu ise aileden bir isim oldu. Zafer Savaş'ın eşi Melis Ketenci, kayınvalidesi Perihan Savaş ve eşiyle birlikte mutfağa girdi.

GELİNİ “PERİHAN TEYZE” DİYE SESLENDİ

Program sırasında Perihan Savaş'ın gelinine “kızım” diye hitap etmesine karşılık Ketenci'nin kayınvalidesine “Perihan Teyze” demesi dikkat çekti. Melis Ketenci, bunun üzerine neden “anne” demediğini anlattı.

“ANNE DEMENE GEREK YOK” DEMİŞ

Ketenci, Zafer Savaş ile evlenmeden önce arkadaş olduklarını ve o dönem de ünlü oyuncuya “Perihan Teyze” diye seslendiğini söyledi. Evlendikten sonra hitap şeklinin değişip değişmemesi gerektiğini Perihan Savaş'a sorduğunu anlatan Ketenci, usta oyuncunun kendisine “Perihan Teyze diyebilirsin, anne demene gerek yok” dediğini belirtti.

Böylece ikilinin yıllardır aynı şekilde hitap etmeye devam ettiği ortaya çıktı.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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