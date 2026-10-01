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Edin Dzeko'dan Bosna Hersek Milli Takımı'na duygusal veda

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Edin Dzeko'dan Bosna Hersek Milli Takımı'na duygusal veda
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Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko milli takıma veda ediyor. Dzeko, Bosna Hersek'in yarın İsveç'i konuk edeceği maçla milli takım kariyerini tamamlayacak. Duygusal bir konuşma yapan Dzeko, "Çocukluk günlerindekine benzer bir heyecan ve baskı hissediyorum. Sanki ilk adımlarımı atacakmışım gibi. Milli takım başlı başına bir duygu. Bunları gizlemek zor olacak ancak ilk düdük çaldığında başka bir şeyi düşünmeyeceğim. Milli takım için yapabileceğimin en iyisini yaptığımı biliyorum'' dedi.

  • Edin Dzeko, Bosna Hersek Milli Takımı kariyerini Zenica'da yarın TSİ 21.45'te oynanacak İsveç maçıyla sonlandıracak.
  • Saraybosna'daki Mareşal Tito Caddesi'ne Dzeko'nun 11 numaralı Bosna Hersek formasını giydiği büyük bir fotoğrafı asıldı.
  • Saraybosna'daki köfteciler, Dzeko'nun hatırına yarın 10'lu köfteleri 11 adet olarak aynı fiyattan menüye koyacak.

Geride bıraktığımız dönemlerde Fenerbahçe forması da giyen Edin Dzeko, Bosna Hersek Milli Takımı'na veda ediyor.

MİLLİ TAKIMDAKİ SON MAÇI

Bosna Hersek futbolunun "yaşayan efsanesi" olarak bilinen Edin Dzeko, Zenica şehrinde yarın oynayacakları İsveç maçıyla milli takım kariyerini sonlandıracak. Bosna Hersek, yarın Uluslar Ligi'nde Bilino Polje Stadyumu'nda TSİ 21.45'te İsveç'i konuk edecek.

''MUTLU AYRILIYORUM''

Karşılaşma öncesi milli takıma veda edeceğini açıklayan Dzeko, basın toplantısında duygusal açıklamalarda bulundu. Dzeko, milli takım formasını giymenin kendisi için her şeyden önemli olduğunu belirterek "Futbol oynayan her çocuk bir gün milli takımda forma giymek ister. Ben de hayallerimi gerçekleştirdim. Elimden gelenin en iyisini yaptım, ulaşabileceğim en üst noktaya ulaştım. Bu yüzden mutlu ayrılıyorum." diye konuştu.

''ÇOCUKLARIM VEDA KARARINDAN MEMNUN DEĞİL''

Bilino Polje'nin kendisi ve milli takım için ayrı bir yeri olduğunu aktaran Dzeko, İsveç maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini belirtti. İsveç karşılaşmasının milli takıma veda maçı olacağını ve bunun için duygularının yoğunlaştığını ifade eden Dzeko, şöyle devam etti:

"Çocukluk günlerindekine benzer bir heyecan ve baskı hissediyorum. Sanki ilk adımlarımı atacakmışım gibi. Milli takım başlı başına bir duygu. Bunları gizlemek zor olacak ancak ilk düdük çaldığında başka bir şeyi düşünmeyeceğim. Milli takım için yapabileceğimin en iyisini yaptığımı biliyorum. Elimden gelen her şeyi verdim. Bu nedenle mutlu ve memnun ayrılıyorum. Çocuklarım veda kararından memnun değil. Artık geriye çocuklarımı ellerinden tutup tribüne götürmek ve Bosna Hersek'imiz için tezahürat yapmak kalıyor."

10'LU KÖFTELER, 11'Lİ SATILACAK

Öte yandan başkent Saraybosna'daki Mareşal Tito Caddesi'ne Edin Dzeko'nun 11 numaralı Bosna Hersek formasını giydiği büyük bir fotoğrafı asıldı. Saraybosna'daki köfteciler de Dzeko'nun hatırına yarın 10'lu köfteleri 11 adet olarak menüye aynı fiyattan koyacaklarını açıkladı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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