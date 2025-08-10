Tuzla'daki aslan ailesinin soyu 14 yaşındaki baba aslan Deniz'den geliyor

İstanbul Tuzla'daki Aslan Park'ta yaşayan 13 aslandan 6'sı, tesisin en yaşlı Afrika aslanı Deniz'in soyundan geliyor.

Vahşi yaşam film yapımcıları Dereck and Beverly Joubert, National Geographic ile birlikte Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) Tehdit Altındaki Türler Kırmızı Listesi'ne "hassas tür" olarak aldığı aslanların azalan popülasyonuna dikkati çekmek için 2013'te 10 Ağustos'u Dünya Aslan Günü ilan etti.

Sayıları gittikçe azalan aslanların koruma altına alınmasına yönelik dünya genelinde çalışmalar yapılırken, doğal ortamlarında yaşam süreleri ortalama 10-16 yıl arası olan aslanlar, koruma altına alındıklarında 20-25 yıla kadar yaşayabiliyor.

Yaban hayatın yırtıcı aktörleri olan bu vahşi kedilerin soy ağacının devamının sağlanması için çalışmalar yürüten Tuzla'daki Aslan Park'ta doğan aslanlara uzun ve rahat bir yaşam sürmeleri için özenle bakılıyor.

Tesisteki cam odalarda 7 gün 24 saat kameralarla takip edilen farklı türlerdeki toplam 13 aslan, iki günde bir bazen kırmızı bazen de beyaz etle besleniyor.

Yazın kavurucu sıcağından bunalan aslanlar günün büyük çoğunluğunu uyuyarak geçiriyor, bakıcılar çok sıcak günlerde aslanlara suyun içinde dondurulmuş et ikram ediyor.

Dişiler ve yeleleriyle dikkati çeken erkek aslanlar 3 yaşından sonra bir araya getiriliyor ve bir süre gözlemleniyor, iyi anlaştıkları takdirde ebeveyn olarak eşleştiriyor.

Davranışlarından hamile olduğu anlaşılan dişi aslanın yaklaşık 100 günlük gebelik sürecinin ardından doğumunu sağlıklı bir şekilde yaptığından emin olunuyor.

Doğumun ardından anneler yavrularını büyütüyor, 5 aylık olunca babalarıyla tanıştırılıyor, olumsuz bir duruma rastlanmazsa aile birlikte yaşamaya başlıyor.

Anne aslan doğumdan sonra yavrusuyla ilgilenmediğinde ise iş bakıcılara düşüyor. Emzirilmeyerek dışlanan yavrular hayatta kalmaları için anne aslanların yanından alınıyor.

Tesisin kuruluşundan itibaren farklı annelerden dünyaya gelen 6 yavrunun babası ise 14 yaşındaki "Deniz" adlı Afrika aslanı. Aslan "Deniz", bu özelliğiyle tesisteki soy ağacının en üstünde yer alıyor.

AA muhabirine konuşan Aslan Park'ın Direktörü Gökmen Aydın, dünyada birçok yırtıcı kedi gibi aslanların da nüfusunun azalmaya başladığını, buna dikkati çekmek amacıyla 10 Ağustos'un küresel düzeyde kutlandığını söyledi.

"10 Ağustos'ta onlara ekstra hediye olacak şekilde etkinlikler yapıyoruz"

Aslan Park olarak 365 gün olduğu gibi bu özel günde de tesisteki canlıların bakımını özenle yaptıklarının altını çizen Aydın, "10 Ağustos'ta onlara ekstra hediye olacak şekilde etkinlikler yapıyoruz. Normalde iki günde bir besleniyorlar. İnsanlar arada çerez yerler, biz de onlara buzlu meyveler, tavuklar, karpuzun içerisine koyduğumuz etlerden veriyoruz. Yapıştırıcı veya kağıt zarar verir düşüncesiyle ambalajdan uzak duruyoruz. Doğal ama serinleyeceği, zor elde edeceği, oynayarak yiyebileceği yemekler veriyoruz." açıklamalarında bulundu.

Aydın,??????? canlıların doğal yaşam alanlarında olmaları gerektiğini düşündüklerini ancak yüzyıllardır doğal yaşam alanlarının tahrip edilmesi ve hayvan ticareti nedeniyle canlıların öldürüldüğünü aktardı.

Sibirya kaplanlarının avcılık nedeniyle öldürüldüklerini ve dünyada sayılarının 350'den az kaldığını belirten Aydın, hayvanat bahçelerinin son 20-25 yılda "gurbette koruma yapan gen merkezi" konumuna geldiğini söyledi.

Aydın, "Burada 7-8 nesildir hayvanat bahçesinde doğup büyümüş, bir şekilde ev ortamına düşmüş hayvanları rehabilite ederek koruma altına alıyoruz. Bu hayvanın doğaya gittiği zaman yaşamına devam edebilme ihtimali yok. Bu canlıların yaşayan gen stokunu biz ve dünyanın başka noktalarındaki hayvanat bahçeleri tutuyor. Bu hayvan doğada tükenirse, o canlının bu merkezlerden birer adedi eşleştirilerek oradaki sayısı yeniden artırılacaktır. Çin, 'panda' örneğinde bunu yaptı, gördük. Hepsini gurbette koruma yapan alanlara aldılar, şimdi panda tükenme tehlikesini aştı, o eşiği geçti." ifadelerini kullandı.

"Burası bir deprem anında dahi yıkılmayacak şekilde yapıldı"

Tesisin baba aslanı "Deniz" ile ilgili bilgiler veren Aydın, "Deniz bizim baba aslanımız çünkü anneler değişik olsa da buradaki yavruların hepsinin babası o. O yüzden burada bir kükrediği zaman hepsi hizaya geçiyor. Keyifli bir aslan, yaşı da 14'ü aştı. Doğal yaşamda 12 yıl civarında yaşıyorlar, şu anda yaşlı bir aslan diyebiliriz, o nedenle yavaş, paytak paytak hareketleri var." ifadelerini kullandı.

Aydın, tesisin ziyaret için son derece güvenli olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Bu tür alanlar yapılırken belli başlı mevzuatlar ve kriterler var. Burası bir deprem anında dahi yıkılmayacak veya onu atlatabilecek şekilde yapılmış. Camlar kırılmaz özellikte. Sarsıntıda da darbede de kırılmayan, dağılmayan bir cam türü. Burada öncelik hayvanın sağlığı. Hayvanın kaçması hayvana da zarar veren bir durum. Hayvanın huzurlu bir şekilde burada kalabilmesi için gerekli koşulları oluşturuyoruz. Örneğin kaplanların alanında havuz var, tırmanan bir hayvan olduğu için ona o yüksekliği veriyoruz. Aslanın kaldığı yerin farklı bir yüksekliği, kedinin daha farklı bir yüksekliği var. Onların gücüne dayanıklı materyaller bulunduruyoruz.. Böyle olduğu için hayvan içeride her yeri araştırıp keşfediyor."

Antalya'da bir aslanın hayvanat bahçesinden kaçıp insanlara saldırması sonucu öldürülmesine değinen Aydın, söz konusu hayvanat bahçesinde bir açıklık olabileceğini, hayvanın bu açıklığı keşfedip kaçmış olabileceğini sözlerine ekledi.