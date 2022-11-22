En zor görev! Amasya'daki kazada ölen ışık tasarımcısı Tolga Güleryüz toprağa verildi

Merzifon ilçesi Çaybaşı köyü mevkisinde önceki gün meydana gelen kazada, Çorum'da 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun'a gitmek için yola çıkan oyuncuları taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs, önünde giden Hacı Ahmet K. kontrolündeki TIR'a çarptı. Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti.

İL TURİZM MÜDÜRÜ VE DTP GENEL MÜDÜR YARDIMCISI AİLEYİ YALNIZ BIRAKMADI

Oyunun ışık tasarımcısı Tolga Güleryüz, İzmir'in Çiğli ilçesindeki Osmanlı Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Güleryüz'ün annesi Medine Güleryüz, babası Ergül Güleryüz ve meslektaşlarının yanı sıra İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta ile Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Aktürk katıldı.

OĞLUNUN TABUTUNA KAPANARAK AĞLADI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da cenazeye çelenk gönderdi. Yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabilen Ergül Güleryüz, oğlunun tabuta kapanarak ağladı. Tolga Güleryüz'ün cenazesi, Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi. İzmir doğumlu olan Tolga Güleryüz'ün, pek çok tiyatro oyununda yönetmenlik, ışık ve dekor tasarımcılığı görevlerini yürüttüğü belirtildi. 'Baş Belası' adlı oyunda ışık tasarımcısı olarak görev alan Güleryüz'ün, 2 yıl evli kaldığı oyuncu Zeynep Gülmez'den 5 yıl önce boşandığı öğrenildi.