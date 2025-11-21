Haberler

Türkücü Aydın Aydın yapay zekaya savaş açıp sazını taşa vurup kırdı

Adıyaman'da Nemrut Dağı'na çıkan türkücü Aydın Aydın, birçok mesleği ele geçireceğini belirterek yapay zekaya savaş açtığını ilan etti. Yapay zekanın müzik sektörüne de ciddi zarar vereceğini belirten Aydın sazını taşa vurup kırdı. Aydın, "Yapay zeka artık çalıyor, yapay zeka söylüyor, bizler ne olacağız. Hepimiz yok mu olacağız? İnsanlık yapay zekaya teslim olmamalı" dedi.

  • Türkücü Aydın Aydın, yapay zekanın insan bilgilerini toplayıp insana karşı kullanacağını ve birçok mesleği yok edeceğini ifade etti.
  • Aydın Aydın, yapay zekanın müzik sektörüne zarar vereceğini belirterek sazını taşa vurup kırdı.
  • Aydın Aydın, yapay zekanın doğal zekayı tehdit ettiğini ve insanlığın yapay zekaya teslim olmaması gerektiğini söyledi.

Adıyaman'da Nemrut Dağı'na çıkan Aydın Aydın, yapay zekanın insana ait bütün bilgileri toplayıp insana karşı kullandığını, birçok mesleğin yok olacağını, müzik sektörüne de ciddi zarar vereceğini belirterek, sazını taşa vurup kırdı.

"BİZLER NE OLACAĞIZ, YOK MU OLACAĞIZ?"

Yaptığı şarkılar ve gündeme getirdiği farklı konularla bilinen türkücü Aydın, bütün dünyanın gündeminde olan yapay zekaya savaş açtığını ilan etti. Yapay zekanın yakında birçok mesleği yok edeceğini belirten Aydın, "Bu gidişat hiç iyi değil, bir an önce önlem almalı insanlık. Burada bütün dünyaya seslenmek istiyorum. Yapay zeka böyle devam ederse, doğal zekamızı yerle bir edecek. Yapay zeka artık çalıyor, yapay zeka söylüyor, yapay zeka oynuyor, yapay zeka klip çekiyor, bizler ne olacağız. Hepimiz yok mu olacağız? İnsanlık yapay zekaya teslim olmamalı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

TEK KELİME MAL

Haber Yorumlarıİrfan Çapın:

yapay zeka çok üzüldü

Haber Yorumlarıerman genç :

Yapay zeka inan sana dokunmaz

