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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdal Beşikcioğlu'na ziyaret

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdal Beşikcioğlu'na ziyaret
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu'nu Konya Ereğli Cezaevi'nde ziyaret etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu'nu ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu'nu Konya Ereğli Cezaevi'nde ziyaret etti.

Kaynak: ANKA
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