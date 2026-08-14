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2 gün önce evlenen Ronaldo'nun son halini görenler tanıyamıyor

2 gün önce evlenen Ronaldo'nun son halini görenler tanıyamıyor Haber Videosunu İzle
2 gün önce evlenen Ronaldo'nun son halini görenler tanıyamıyor
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Geçtiğimiz günlerde uzun yıllardır birlikte olduğu Georgina Rodriguez ile sessiz sedasız evlenen Cristiano Ronaldo, bu kez yeni imajıyla dikkat çekti. Portekizli yıldız, saçlarını oldukça kısa kestirirken rengini de değiştirerek alışılmış görüntüsünden uzaklaştı. Ronaldo'nun yeni halini görenler ilk bakışta tanımakta zorlandı.

Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde uzun yıllardır birlikte olduğu Georgina Rodriguez ile evlendi. Sessiz sedasız gerçekleşen evliliğin ardından Portekizli yıldız bu kez görüntüsündeki dikkat çekici değişiklikle ortaya çıktı.

SAÇLARINI KESTİRDİ, BİR DE BOYATTI

Ronaldo, saçlarının yanlarını oldukça kısa kestirirken saç rengini de daha açık bir tona çevirdi. Yıllardır daha koyu saç rengiyle görmeye alışılan yıldız futbolcunun yeni tarzı görünümünü önemli ölçüde değiştirdi.

GÖRENLER TANIMAKTA ZORLANDI

Yeni saç kesimi ve rengiyle farklı bir görüntüye kavuşan 41 yaşındaki Ronaldo, alışılmış tarzından uzaklaştı. Portekizli yıldızın son halini görenler ilk bakışta tanımakta zorlandı.

Alper Kızıltepe
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