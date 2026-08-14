Bangladeş'te tersanede zehirli gaz: 8 ölü

Bangladeş'in Chittagong bölgesindeki bir tersanede zehirli gaza maruz kalan 8 işçinin öldüğü, 14 işçinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Dhaka Tribune'un haberine göre yetkililer, Chittagong'daki tersanede meydana gelen kazaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eski bir geminin sökümü sırasında kapalı alandaki işçilerin zehirli gaza maruz kaldığını belirten yetkililer, 8 işçinin hayatını kaybettiğini, 14 işçinin de hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Çalışanlar ise tesisteki acil tıbbi tedbirlerin "yetersiz" olduğunu savunarak, tesiste ambulans olmaması nedeniyle yaralıların hastaneye naklinin geciktiğini ifade etti.

Kaynak: AA