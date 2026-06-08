Haberler

Kırgızistan'da TÜRKPA Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu 13. Toplantısı yapıldı

Kırgızistan'da TÜRKPA Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu 13. Toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen TÜRKPA Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu 13. Toplantısı'nda, yerel yönetimlerin bölgesel işbirliğindeki rolü ve yapay zeka kullanımına ilişkin kararlar alındı. Toplantıya Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve KKTC'den temsilciler katıldı.

Kırgızistan'da, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu 13. Toplantısı gerçekleştirildi.

Başkent Bişkek'te yapılan "TÜRKPA Üye Devletleri Arasında Bölgesel İş Birliğini Güçlendirmede Yerel Yönetimlerin Rolü" konulu toplantıya Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üye devletleri Kırgızistan, Kazakistan, Türkiye ve Azerbaycan'dan milletvekilleri katıldı.

TBMM Bursa Milletvekili Osman Mesten'in başkanlık ettiği toplantıda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk "gözlemci", Özbekistan'ın Bişkek Büyükelçisi Saidkiram Niyazhodjayev "misafir ülke" sıfatıyla yer aldı.

Toplantıda, yerel yönetimlerin bölgesel işbirliğinin geliştirilmesindeki rolüne ilişkin hazırlanan rapor ile tavsiye kararları görüşülerek kabul edildi.

TBMM Bursa Milletvekili ve Komisyon Başkanı Osman Mesten, AA muhabirine, TÜRKPA'nın geleceği ve üye devletler arasındaki kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi açısından kararlar alındığını belirtti.

Mesten, "Bu toplantının, hem Türk parlamentoları ile Türk devletleri arasındaki resmi ilişkilerin hem de kardeş Türk halkları arasındaki gönül bağlarının daha da güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Komisyonda masaya yatırılan konular ve kararlar hakkında bilgi veren Mesten, "Daha önce yerel yönetimlerin işbirliğini artırmak amacıyla başlattığımız kapsamlı bir çalışmamız vardı. Bu toplantıda, söz konusu çalışmanın raporu değerlendirildi ve oylamaya sunularak kabul edildi. İçinde bulunduğumuz dijital çağın getirdiği yenilikleri ve dijital alanı komisyonumuzda değerlendirdik. Bu doğrultuda karar aldık. Yapay zeka kullanımı hususunda da ortak bir çerçeve kararı aldık. Bununla ilgili bir çalışma yapacağız." dedi.

KKTC Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Öztürk ise toplantının çok verimli geçtiğini belirterek, bu tür toplantıların işbirliği anlamında çok büyük katkı sağlayacağını düşündüğünü söyledi.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 futbolcuya 'Güle güle' dedi

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi
Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Kuyt için resmi açıklama

Resmi açıklama geldi!
Filipinler'deki deprem anı kameralara yansıdı

7,8 büyüklüğündeki deprem kamerada! Bebeği ile birlikte kabusu yaşadı
İş yerleri ve apartmanlarda kameralar, özel alanlara kurulamayacak

Patronlar dikkat! Kameraları artık oralara kuramayacaksınız
Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama! Bir de tebessüm etti

Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama! Karşılığı daha vahim
Yaz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündemde! Fener'de bir futbolcuyu zor günler bekliyor

Sözleri yeniden gündemde! Fener'de bir futbolcuyu zor günler bekliyor
Evlilik teklifi büyük bir hüsranla noktalandı

Evlilik teklifi büyük bir hüsranla noktalandı