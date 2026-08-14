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Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! En az 2 hafta yok

Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! En az 2 hafta yok
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Fenerbahçe, Mert Günok'un MR görüntülemesi sonucunda üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. Tecrübeli kaleci tedbir amaçlı Gençlerbirliği maçının kadrosuna alınmazken, en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde Mert Günok'tan kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli kalecinin Ataşehir Medicana Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

GENÇLERBİRLİĞİ KADROSUNDA OLMAYACAK

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mert Günok'un Ataşehir Medicana Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuz tedbir amaçlı olarak Gençlerbirliği kadrosunda yer almayacaktır." ifadeler yer aldı.

EN AZ 2 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

A Spor'da yer alan habere göre Mert Günok, yaşadığı sakatlık nedeniyle en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe'nin bu süreçte oynayacağı karşılaşmalar şöyle:

  • 15 Ağustos: Gençlerbirliği (D)
  • 18 Ağustos: Olimpik Lyon
  • 22 Ağustos: Konyaspor
  • 26 Ağustos: Olimpik Lyon (D)
  • 30 Ağustos: Samsunspor (D)
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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