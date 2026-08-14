Hürmüz Boğazı'nda dev petrol sızıntısı: 40 bin futbol sahası büyüklüğüne ulaştı

Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğini etkileyen çatışmaların ardından yeni bir çevre felaketi yaşanıyor. 3 Ağustos'ta Umman açıklarında saldırıya uğrayan Minoan Pioneer adlı kuru yük gemisinden kaynaklandığı değerlendirilen petrol sızıntısı, uydu görüntülerine göre 300 kilometrekareden fazla alana yayıldı. Bu alan, 40 binden fazla futbol sahasına denk geliyor. Sızıntının bir bölümü İran'ın Keşm Adası kıyılarına kadar ulaştı.

PETROL KEŞM ADASI'NA ULAŞTI

BBC Verify'nin uydu görüntüleri üzerindeki incelemesine göre, Minoan Pioneer'daki sızıntı 10 Ağustos itibarıyla Hürmüz Boğazı'nın geniş bir bölümüne yayıldı. Petrolün deniz yüzeyinde oluşturduğu kirlilik 300 kilometrekareyi aşarken, sızıntının Keşm Adası'nın güney kıyılarına ulaştığı tespit edildi.

Reuters'ın uydu görüntüleri ve sahadan doğruladığı videolara göre Keşm'in Suza kıyılarında koyu renkli petrol kalıntıları görülürken, kirliliğin Şib Deraz bölgesine ve Hara mangrov ormanlarına doğru yayıldığı bildirildi. Çevre uzmanları, sızıntının uzun süre devam etmesi halinde kıyı ekosistemleri üzerindeki zararın büyüyebileceği uyarısında bulunuyor.

SIZINTININ KAYNAĞI LİBERYA BANDIRALI GEMİ

Sızıntının, 3 Ağustos'ta Umman karasularına yakın bölgede vurulan Liberya bandıralı Minoan Pioneer adlı kuru yük gemisinden kaynaklandığı değerlendiriliyor. TankerTrackers'ın uydu görüntülerine dayanan analizinde geminin sızıntının muhtemel kaynağı olduğu belirtildi.

Denizcilik güvenliği kaynakları, geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında bir saldırıya uğradığını ve olayda bir mürettebatın kaybolduğunu aktardı. Bazı analistler saldırının arkasında İran'ın olabileceğini değerlendirirken, olayın sorumluluğu bağımsız olarak kesinleştirilmiş değil. Reuters da sızıntının nedenini ve içeriğini bağımsız olarak doğrulayamadığını bildirdi.

İRAN SORUMLULUĞU KABUL ETMEDİ

İran ise Keşm Adası'na ulaşan petrol kirliliğinden kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, kirliliğin adaya ulaştığını belirterek, ilk bulguların kaynağın "yabancı bir kuru yük gemisi" olduğuna işaret ettiğini açıkladı. İran tarafı ayrıca olayın bölgedeki yabancı askeri saldırılarla bağlantılı olduğunu savundu.

MANGROV ORMANLARI VE DENİZ CANLILARI TEHDİT ALTINDA

Petrol sızıntısının ulaşmasıyla birlikte Keşm Adası'nın hassas ekosistemleri için de alarm verildi. Hara mangrov ormanları, çok sayıda kuş türünün yanı sıra deniz canlıları ve nesli tehlike altındaki kaplumbağalar için önemli bir yaşam alanı oluşturuyor. Petrolün mangrovlara ve kıyı habitatlarına ulaşması, canlıların yaşam alanlarında uzun süreli hasara yol açabilir.

Çevre uzmanları, petrolün deniz ortamında kaldığı sürenin uzamasının kirliliğin daha geniş bir alana yayılmasına ve kıyı ekosistemlerinin daha fazla zarar görmesine neden olabileceğini belirtiyor.

HÜRMÜZ'DE İKİ AYRI PETROL SIZINTISI

Bölgede aynı dönemde iki farklı petrol sızıntısı yaşanıyor. Keşm Adası'na ulaşan sızıntının Minoan Pioneer ile bağlantılı olduğu değerlendirilirken, Umman kıyılarındaki çok daha büyük ikinci sızıntı Caroline Bezengi adlı tankerden kaynaklanıyor.

Umman açıklarında karaya oturan ve Rusya'nın "gölge filosu" ile bağlantılı olduğu belirtilen Caroline Bezengi'den yayılan petrolün ise yaklaşık 2 bin kilometrekarelik alana ulaştığı tahmin ediliyor. Bu olayın Minoan Pioneer sızıntısından ayrı olduğu vurgulanıyor.

Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmaların çevresel sonuçları böylece giderek büyürken, uzmanlar deniz ekosistemleri üzerindeki etkinin petrol sızıntılarının kontrol altına alınma hızına bağlı olarak yıllarca sürebileceği konusunda uyarıyor.